Bučna juha, krvavi koktajl in miza kot iz filma: Ideje za noč čarovnic

Noč čarovnic je pred vrati in če še iščete idejo, kako letos presenetiti goste, smo navdih našli pri gostiteljici, ki ničesar ne prepusti naključju.

Ko smo obiskali Barbaro Kotnik v njenem pravljičnem domu v Celju, so nas pričakale izrezljane buče, sveče, čarovniška metla in miza, na kateri je imel skoraj vsak detajl svojo zgodbo. A prava čarovnija se je dogajala v kuhinji.

V velikem bakrenem kotlu je brbotala bučna juha, iz pečice je zadišala razkošna bučna pita z lešnikovim testom, na mizi pa se je pojavil še krvavo rdeč koktajl, ki je bil videti kot pravi čarovniški napoj.

Barbara nam je pokazala tudi, kako z nekaj premišljenimi podrobnostmi ustvariti vzdušje, zaradi katerega običajna večerja postane dogodek, ki si ga gostje zapomnijo.

Pokukajte v njeno čarovniško gostijo, oglejte si video ter odkrijte recepte in ideje, ki jih lahko uporabite tudi pri svojem praznovanju noči čarovnic.