Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja

Bučna juha, krvavi koktajl in miza kot iz filma: Ideje za noč čarovnic

Bučna juha, krvavi koktajl in miza kot iz filma: ideje za noč čarovnic FOTO: Sonja Ravbar
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Noč čarovnic je pred vrati in če še iščete idejo, kako letos presenetiti goste, smo navdih našli pri gostiteljici, ki ničesar ne prepusti naključju.

Ko smo obiskali Barbaro Kotnik v njenem pravljičnem domu v Celju, so nas pričakale izrezljane buče, sveče, čarovniška metla in miza, na kateri je imel skoraj vsak detajl svojo zgodbo. A prava čarovnija se je dogajala v kuhinji.

V velikem bakrenem kotlu je brbotala bučna juha, iz pečice je zadišala razkošna bučna pita z lešnikovim testom, na mizi pa se je pojavil še krvavo rdeč koktajl, ki je bil videti kot pravi čarovniški napoj.

Barbara nam je pokazala tudi, kako z nekaj premišljenimi podrobnostmi ustvariti vzdušje, zaradi katerega običajna večerja postane dogodek, ki si ga gostje zapomnijo.

Pokukajte v njeno čarovniško gostijo, oglejte si video ter odkrijte recepte in ideje, ki jih lahko uporabite tudi pri svojem praznovanju noči čarovnic.

Datum Objave: 28.10.2026 ob 13:10

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