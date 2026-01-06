Evropa izbrala najboljše pekoče omake: med nagrajenci tudi trije Slovenci

Na velikem evropskem ocenjevanju European Hot Sauce Awards 2026 so se v konkurenci 200 čilijevih omak med najboljše prebile tudi slovenske.

European Hot Sauce Awards velja za eno najpomembnejših evropskih tekmovanj za pekoče omake, na katerem jih je letos komisija okušala 200. V komisiji sedijo kuharji, sommelierji in strokovnjaki za čili, vzorce pa ocenjujejo slepo, kar pomeni, da ne poznajo ne države ne proizvajalca. Omake, razdeljene v 16 kategorij, ocenjujejo izključno po aromi, okusu, strukturi, kreativnosti in profilu ostrine. Na tekmovanju podelijo bronaste, srebrne in zlate medalje, najvišje priznanje predstavlja naziv Best in Category (najboljši v kategoriji). Med vsemi ocenjenimi omakami jih je kar 172 prejelo eno od medalj, med najbolje ocenjenimi pa so tudi trije slovenski proizvajalci, ki so skupaj osvojili štiri medalje.

Po zlatu je posegla omaka Hot Honey s kmetije Ržen pod Pohorjem pri Dravogradu, kjer pekoče dobrote ustvarjajo pod znamko Pohorc Bio Chili. Hot Honey ali po slovensko pekoči med je prepričal v kategoriji sladkih pekočih izdelkov, ko se sladkoba medu prepleta z nežno, aromatično ostrino čilija. Izjemno priljubljene omake je mogoče uporabljati na sirih, mesu, pici ali celo v sladicah.

Pekoči med iz hiše Čili Pohorc se je zavihtel na sam vrh v sladki kategoriji. FOTO: Arhiv Čili Pohorc

Iz Celestrine pri Mariboru prihaja Čili Napoj, izdelek mikro ekološke kmetije, ki jo vodi Žiga Legnar. Na kmetiji sledijo načelu, da vse pridelajo in predelajo doma, na enem mestu, pri čemer povezujejo lokalno sadje z uravnoteženo ostrino čilija. Prav ta filozofija se odraža v obeh nagrajenih omakah: Marelična mrzlica je sladka čili omaka iz zrelih marelic, kjer sadnost ostaja v ospredju, čili pa jo le zaokroži, Malinina senca pa je sadno-trpka omaka z malinami, ki združuje nežno ostrino in eleganten, rahlo kiselkast zaključek.

Tudi malinova marmelada je lahko ostra. FOTO: Arhiv Čili Napoj

Bronasto medaljo je prejela tudi ČiliRoža iz Mežice, za katero stoji Dolores Rožej, nagrajena omaka Garlic Chinense pa v kombinaciji domačega čilija in česna ustvarja globok, kremast okus. S tem sledi sodobnemu trendu uravnoteženih, aromatičnih pekočih profilov, ki ne stavijo na skrajnost, temveč na vsestranskost v kulinariki.

Za konec lahko strnemo, da je bilo še pred leti merilo dobre čilijeve omake predvsem stopnja pekočnosti, danes pa evropski proizvajalci ubirajo povsem drugo smer. Najbolj cenjene so namreč omake, ki ponujajo večplastno izkušnjo: sadne in fermentirane note, dolge aromatične zaključke in možnost uporabe v različnih jedeh – od burgerjev in tacosov do sirov, azijskih jedi in celo koktajlov.