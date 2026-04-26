Food Fellas: kiosk pri Cvetličarni, kjer ulično hrano kuhajo kot v imenitni restavraciji

Food Fellas ali po domače Fantje za hrano je še ena v nizu nedavnih gurmanskih pridobitev slovenske prestolnice, kjer gostje dobijo več, kot bi lahko pričakovali. Zakaj? Preprosto zato, ker je Food Fellas okrepčevalnica, umeščena v ulični kiosk, kjer naj bi torej stregli hitro ulično hrano, v resnici pa kuhajo kot v kakšni precej imenitni restavraciji. Tako sta si namreč zamislila gostinca in kuharja Amadej Lebič in Eni Vidmar, ki stojita za prijetnim lokalom s svežo, vznemirljivo ponudbo.

Precej časa sta tuhtala in tehtala, kako naj zasnujeta svojo samostojno pot. Spoznala sta se v kuhinji, kjer sta bila oba zaposlena, ko pa je dotični lokal zaprl svoja vrata, sta se znašla pred vprašanjem, kam naprej. Iskanje novih služb je hitro preraslo v razmišljanje o lastni poti. Sprva sta si želela prostor v središču Ljubljane, nato pa se je pojavila nepričakovana priložnost pri klubu Cvetličarna, kjer so lastniki oddajali v najem kiosk za hitro hrano. Čeprav se je že zdelo, da bo prostor določil, kakšno pot naj ubereta, sta se vendar odločila mimo pravil.

Fanta za hrano Amadej (desno) in Eni FOTO: Arhiv Food Fellas

Pisani mesni krožniki in mediteranske omake

»Kuhava tako, kot bi kuhala zase doma oziroma kot bi sama želela jesti v restavraciji,« pravita. In kdor se je že pomudil v njunem kiosku na malici, lahko potrdi, da pripravljata jedi, ki po kakovosti in pristopu precej presegajo običajno ponudbo hitre prehrane. Iz kioska omamno diši po jedeh, pripravljenih iz svežih, sezonskih sestavin, tako na primer večino zelenjave kupita na tržnici, jedilnike pa načrtujeta sproti.

Klasika, mesne kroglice s pirejem in paradižnikovo omako FOTO: Arhiv Food Fellas

»Ob nedeljah pripraviva okvirni tedenski meni, v ponedeljek greva v nabavo sestavin, nato pa jedi še prilagajava gleda na porabo sestavin in sezono. Če zmanjka, jedilnik preprosto dopolniva. Sicer jedi menjava praviloma na dva dni, vsak dan pa je na voljo sedem jedi, od tega so tri sveže malice, burgerji in solate ter dva veganska menija, na primer falafli ali veganski burger iz grahovih proteinov,« pravi Amadej, ki se je v pripravi tovrstnih jedi izuril v času, ko je kuhal v veganski restavraciji.

Jedi so tudi estetsko karseda dovršene. FOTO: Arhiv Food Fellas

Pisani so tudi mesni krožniki, tako na primer vratovino na žaru postrežeta s tzatzikijem in mladim krompirjem, ocvrtega piščanca s šparglji in limonino omako, govedini pritakneta okus tartufov, pečenim piščančjim prsim pa kumarično omako oziroma zos, kot napišeta na jedilnik. Lotita se tudi svinjskih reber in klasične pečenke, pripravita cezarjevo in druge krepke solate, pa testenine z vsemi mogočimi omakami, tako da pogosto zadiši tudi po mediteranski kuhinji. Posebno pozornost namenjata burgerjem, v katere položita slovensko meso, zorjeno kar dva tedna. Poleg hrane strežejo še domače ledene čaje in limonade, tudi pivo, kave pa namenoma nimajo. »Smo okrepčevalnica, ne kavarna ali klasična restavracija,« pojasni sogovornik.

Na jedilniku so tudi manj pogoste vrste mesa, kot jagenjček v barvitem raguju. FOTO: Arhiv Food Fellas

Cmočki, ki jih zamesijo iz rikote

Amadej in Eni, ki po potrebi pokličeta na pomoč še kakšne spretne roke, poudarjata, da v kiosku vse pripravljajo sami, če je treba, zamesijo tudi kakšno testo. Kot je tisto za tradicionalne italijanske cmočke gnude iz rikote, ki po rahlosti in puhavosti prekašajo krompirjeve njoke. O njunih kuharskih spretnostih se lahko prepričamo iz prve roke, saj imata kuhinjsko okno ves čas odprto, tako da lahko gostje spremljajo pripravo hrane.

Goveji skirt steak v družbi mladega krompirja FOTO: Arhiv Food Fellas

»Delamo na domačnosti,« pravi Amadej in dodaja, da imajo že zdaj številne redne goste. Nekateri se na malico pripeljejo celo iz centra Ljubljane, kar je največja pohvala novemu lokalu, kjer gostje uživajo v hrani na pokriti terasi in vrtu, v loncih pa brbota med tednom od 10. do 17.30, ob sobotah pa le, kadar Cvetličarna gosti kakšen koncert oziroma dogodek. V nedeljo, kot smo že zapisali, pa fanta snujeta jedilnike za prihodnje dni.