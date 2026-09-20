Gostitelji po srcu: Mirjam Grilc razkriva skrivnost druženj, ki si jih zapomnimo (VIDEO)

Zeliščarka Mirjam Grilc razkriva, kako z dobro hrano, lepimi detajli in sproščenostjo ustvariti jesensko druženje, ki ostane v spominu.

Iz hiš nekaterih ljudi se pogosto sliši smeh, okoli vogalov diši po dobrotah iz pečice, na vratih vedno visi kaj lepega in na vsakem koraku je podrobnost, ki te pozdravi z domačnostjo. V takih hišah prebivajo gostitelji po srcu – ljudje, ki radi povabijo, postrežejo in imajo žilico za to, da razveseljujejo in hranijo duše. Ljudje, pri katerih se gostoljubnost spremeni v pravi mali ritual. Moramo jih poiskati in obiskati, smo si rekli.

Tako je pred vami naša nova rubrika, ki naj bo navdih za jesensko-zimsko obdobje druženja z domačimi in prijatelji. Za prvo gostiteljico smo izbrali zeliščarico Mirjam Grilc, našo dolgoletno avtorico receptov, ki živi na Šenturški Gori, obdana z naravo in lepimi razgledi.

Če mizo postaviš na nepričakovan kotiček, lahko nastane nekaj čarobnega. FOTO: Sonja Ravbar

Jesenski venček je že na vhodnih vratih pri Grilčevih FOTO: Sonja Ravbar

V prelepi starinski omari se skrivajo predmeti, ki jih je Mirjam prinesla s potepanj v drugih deželah FOTO: Sonja Ravbar

Že na vhodu nas pozdravi prelepa starinska omara, polna zakladov. FOTO: Sonja Ravbar

Kot vse svoje goste nas je najprej zapel­jala z domačim rožičevim likerjem, ki ga je potegnila iz dekorativno poslikane starinske omare. V njej hrani posebej ljube skodelice, krožnike in kozarčke, ki jih je skozi leta prinašala s potovanj. »Za vsako stvar se točno spomnim, kje sem jo kupila,« nam pove. Tudi mi ji podarimo kupček keramičnih vrčkov, da jo bodo spominjali na naše srečanje. »Zdi se mi pomembno, da gostitelja obdarimo z neko malenkostjo. To je res lepa gesta. Sama se razveselim prav vsakega darila, najbolj pa me očarajo domači izdelki,« pravi.

Kaj naredi, če jedi še niso pripravljene, gostje pa že v hiši? »Zaposlim jih. Ljudje vedno zelo radi pomagajo in tako se tudi sprostijo, počutijo se bolj domače.« In že smo tudi mi polnili kozarčke s sladico. »Nisem imela časa, zato sem se malce znašla. Skuhala sem mlečni riž, ki je prava jesenska uteha, vanj vmešala kremast vaniljev puding z burbonsko vaniljo, ki ga kupimo kar v trgovini, nato pa še v ponvi karamelizirala jabolka z vrta,« nam zaupa. Prav v tem je morda ena od skrivnosti dobrega gostitelja: da ne čaka na popolnost. Da zna uporabiti tisto, kar ima pri roki, in iz tega ustvariti nekaj prijetnega. Se strinjate?

Mirjam vedno najprej pogrne mizo, izbere krožnike in dekoracijo, šele nato sestavi jedilnik. FOTO: Sonja Ravbar

Barve, ki naznanjajo jesen FOTO: Sonja Ravbar

Na vrtu najdemo tudi kutine FOTO: Sonja Ravbar

Jušnik, vrč in prtički. Popolnoma usklajeno. FOTO: Sonja Ravbar

Prehitro smo potrkali na vrata, saj Mirjam še ni zaključila vseh jedi FOTO: Sonja Ravbar

»Mojih druženj se ljudje spominjajo po lepih stvareh in doživetju, ne toliko po hrani,« pravi Mirjam. Omeni večer, ko je prijatelje povabila na pijačo pred hišo, vključila zvočnik z glasbo, nato pa so vsi skupaj zaplesali na zunanji terasi. »Že zdaj me prijateljice opominjajo, da ne smem pozabiti na naše zimsko druženje. Priredim ga zunaj, ko je vse v lučkah. Skuham vino, hrano pa pečemo kar na ognju.«

»Tudi danes bi vas v tem lepem vremenu povabila kar ven!« Obuli smo se in med kutinami, jablanami ter zelenjavnimi gredicami zavili proti ozeleneli strehi terase. Tam nas je že čakala jesensko obarvana miza, postavljena na nekoliko nepričakovanem kotičku z razgledom. Čez mizo je bil razgrnjen karirast prt, na njem krožniki in posoda v zemeljskih odtenkih, vmes jesensko listje in storži, ki jih je Mirjam z mislijo na takšne trenutke nabrala že na morju.

Na leseni deščici je vabila pletenica z maslom, na sredini mize pa predjed: fige, polnjene s feto in orehi, prelite z medom ter zapečene v pečici. Takoj je bilo jasno, kaj Mirjam misli, ko pravi, da si gostje zapomnijo predvsem doživetje. Za posebno mizo namreč niso potrebni draga restavracija, popoln servis ali zapleten jedilnik. Zadoščajo lep kotiček, nekaj vejic in listov, dobra hrana ter občutek, da se je nekdo potrudil prav za vas. To je gostiteljstvo v srcu.

Mirjam in njene hortenzije FOTO: Sonja Ravbar

Detajli na jesensko obarvani mizi FOTO: Sonja Ravbar

Nekateri se znajo razvajati. FOTO: Sonja Ravbar

Fige s feto, orehi in medom iz pečice 8 fig

sir feta

žlica medu

pest orehov

nekaj masla Priprava Pečico vključimo na 190 stopinj. Figam odstranimo peclje in jih na vrhu križno zarežemo. V vsako vstavimo košček fete in polovico oreha. Pokapamo jih z medom in na vsako dodamo še majhen košček masla. Pečemo približno 35 minut oziroma toliko časa, da se fige zmehčajo in feta rahlo zapeče.

Fige s sirom feta, orehi in medom. Odlična in hitro pripravljena predjed. FOTO: Sonja Ravbar

Kremni mlečni riž z vaniljevim pudingom in karameliziranimi jabolki Za mlečni riž 1 l mleka

ščep soli

250 g riža

30 g masla

1 vrečka vaniljevega sladkorja

30 g sladkorja

500 g pripravljenega kremnega vaniljevega pudinga Za karamelizirana jabolka 3 jabolka

40 g masla

50 g rjavega sladkorja

1/2 žličke začimb za štrudelj (cimet, klinčki, muškatni orešček ...)

1 žlica ruma Priprava Riž skuhamo v osoljenem mleku. Ko je kuhan, dodamo maslo, vaniljev sladkor in sladkor ter pustimo, da se nekoliko ohladi. Nato vanj vmešamo še kremni vaniljev puding. Jabolka olupimo in narežemo na krhlje oziroma manjše koščke. V ponvi raztopimo maslo, dodamo jabolka, rjavi sladkor, rum in začimbe ter jih med mešanjem karameliziramo. Z mlečnim rižem napolnimo kozarčke in jih zaključimo s karameliziranimi jabolki.

Mlečni riž z vaniljevim pudingom in karameliziranimi jabolki. Odlično! FOTO: Sonja Ravbar



