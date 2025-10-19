Jorg Zupan: To je najbolj precenjena slovenska jed (marsikdo se ne bo strinjal)

Pred premiero filma Tony bo chef Jorg Zupan poskrbel za prigrizke po navdihu Anthonyja Bourdaina. Med pripravami pa je brez ovinkarjenja povedal tudi, katera slovenska klasika ga nikakor ne prepriča.

Ob premieri filma Tony, posvečenega Anthonyju Bourdainu, bo za kulinarično spremljavo dogodka v ljubljanski Odiseji poskrbel Jorg Zupan. Pred projekcijo bo pripravil dva sendviča v Bourdainovem duhu – preprosta in konkretna.

Prvi bo navdihnil Bourdainov najljubši sendvič z ocvrto mortadelo (recept smo že podelili z vami), ki ga je sam opisal kot »kup razkošja« s petimi sestavinami in ničimer odveč. Drugi bo Zupanova različica »philly cheesesteaka«, le da bo meso zamenjal s konzerviranimi sardelami.

Med pripravami so organizatorji chefa povprašali tudi, katere jedi se mu zdijo precenjene in katere podcenjene. Ko je bilo govora o prvi kategoriji, je izpostavil eno največjih slovenskih kulinaričnih klasik.

Potica? »Meni je kar nekaj«

Za eno najbolj precenjenih slovenskih jedi je izbral potico: »Ne vem, ali lahko to rečem, ker bo veliko ljudi … Meni je potica kar nekaj. Vem, da je veliko ljudi ponosnih nanjo, ker je tako značilna slovenska jed. Meni se zdi, da bi jo bilo mogoče precej izboljšati, vendar se je ne, ker tradicija tega ne dopušča. Velikokrat je suha, potem pa me kdo prepričuje, da dobro pripravljena potica ni tako suha. Meni se zdi, da je vedno suha,« je povedal.

Zanimivo pa je, da se je Zupan s potico že poigral tudi sam. Za Odprto kuhinjo je nekoč predlagal nekoliko drugačen nadev, s katerim se je odmaknil od klasične orehove različice. Združil je orehov pesto in čemažev nadev z mladim sirom oziroma skuto.

Če se vam torej klasična potica, podobno kot Zupanu, kdaj zdi presuha ali preveč predvidljiva, je njegov predlog lahko dobra iztočnica za nekoliko sodobnejšo različico.

Jorgov nadev za nekoliko drugačno potico

Orehov pesto

200 g orehov

sol in poper

oljčno olje

Čemažev nadev

200 g čemaža

100 g mladega sira ali skute

50 g kisle smetane

2 stroka česna

sol in poper

Priprava

Orehe na vroči ponvi prepražimo in ohladimo. Zmeljemo jih v mešalniku, nato dodamo sol, poper in toliko oljčnega olja, da dobimo gost, mazav nadev. Čemaž narežemo na tanke rezance. Na ponvi prepražimo nasekljan česen, dodamo čemaž, solimo in popramo ter odstavimo z ognja. Nato vmešamo še kislo smetano ter mladi sir ali skuto.

Nadev je bil pripravljen za potico s tem testom: 50 dag mehke moke

5 rumenjakov

5 dag sladkorja (izpustimo, če delamo slano)

10 dag masla/olja

zavitek vaniljevega sladkorja

1,5 dl mlačnega mleka rum in limonina lupina (oboje samo za sladko)

3/4 kvasa (28 g)

sol po potrebi

kisla smetana Pripravimo kvasni nastavek iz kvasa, sladkorja in nekaj žlic mlačnega mleka in pustimo počivati vsaj 15 minut, da začne delovati. Moko presejemo v večjo skledo in naredimo v sredini jamico. V jamico damo rumenjake, raztopljeno in ohlajeno maslo, in če delamo sladko testo, sladkor, limonino lupino in rum. Na koncu prilijemo še mlačno mleko in kvasec. Zagnetemo prožno in mehko testo in pokrito pustimo počivati 45 minut. Po tem času ga na prtičku razvaljamo, premažemo s poljubnim nadevom in zvijemo.

Morda se Jorg Zupan in ljubitelji tradicionalne potice ne bodo strinjali o tem, ali je ena najbolj prepoznavnih slovenskih jedi res precenjena. Je pa njegov pogled dober opomnik, da je tudi pri receptih z dolgo tradicijo včasih zanimivo preveriti, kaj se zgodi, če jim dovolimo nekoliko več svobode.