Kaj Slovenci najpogosteje preverjajo pred nakupom živil? Odgovor preseneča

Aplikacija VešKajJeš razkriva, katera živila Slovenci najpogosteje preverjajo in kaj jih pri sestavi izdelkov najbolj zanima.

Ko v trgovini vzamemo izdelek s police, nas poleg cene očitno vse bolj zanima tudi, kaj se skriva v njem. Podatki aplikacije VešKajJeš kažejo, da uporabniki pogosto preverjajo količino sladkorja, maščob in energijsko vrednost živil, med najbolj skeniranimi izdelki letos pa se je presenetljivo znašel brezalkoholni radler.

Aplikacija VešKajJeš, ki omogoča skeniranje črtne kode in pregled prehranske sestave izdelka, danes vsebuje podatke o več kot 53.500 živilih. Po podatkih Zveze potrošnikov Slovenije si jo je doslej naložilo več kot 75.000 uporabnikov, mesečno pa jo aktivno uporablja približno 35.000 ljudi.

Največkrat so preverili brezalkoholni radler

Podatki o skeniranjih med 1. januarjem in 3. septembrom 2026 kažejo zanimivo sliko nakupovalnih navad. Največkrat so uporabniki preverili določen brezalkoholni radler, in sicer 1754-krat.

Na drugem mestu je bil jogurt na grški način z 8,5 odstotka maščobe v mlečnem deležu, ki so ga uporabniki po podatkih aplikacije preverili 1061-krat. Sledil je nesladkani skyr z 984 skeniranji, med pogosteje preverjanimi pa sta bila tudi polnomastno mleko in kokošja pašteta z dodanimi mlečnimi beljakovinami.

Takšen izbor lahko nakazuje, da potrošnikov ne zanimajo več le izdelki, ki že na prvi pogled veljajo za manj priporočljivo izbiro. Prehransko sestavo preverjajo tudi pri izdelkih, ki jih pogosto povezujemo z beljakovinami, mlečnimi izdelki ali bolj uravnoteženo prehrano.

Poleti na vrhu skoraj sami radlerji

Poletni podatki so še izrazitejši. Med 1. junijem in 1. septembrom je bilo med petimi največkrat preverjenimi izdelki več osvežilnih pijač.

Tudi v tem obdobju je največ zanimanja vzbudil brezalkoholni radler. Sledili so brezalkoholni radler z okusom manga, radler s pomarančo in meliso, brezalkoholna pijača iz slada z okusom limone in šipka ter brezalkoholni radler z okusom limone.

Pri tovrstnih pijačah je vredno pogledati predvsem količino sladkorja. Oznaka »brez alkohola« namreč sama po sebi ne pove veliko o energijski in prehranski sestavi pijače, med posameznimi izdelki pa so lahko precejšnje razlike.

Zakaj se ponudba na policah tako hitro spreminja

Baza aplikacije se mora ves čas dopolnjevati. Na Inštitutu za nutricionistiko opozarjajo, da se na slovenskem trgu v treh do štirih letih zamenja več kot polovica predpakiranih živil.

To pomeni, da izdelki izginevajo s polic, prihajajo novi, proizvajalci pa spreminjajo tudi njihove sestavine in recepture.

Prav večje zanimanje kupcev za prehranske podatke je lahko eden od razlogov, da proizvajalci sestavo izdelkov prilagajajo. Manj sladkorja, soli ali nasičenih maščob namreč pomeni tudi ugodnejšo prehransko oceno.

Skeniranje deklaracije tako ni zanimivo le kot vpogled v to, kaj je v posameznem živilu. Podatki razkrivajo tudi, katera živila pri kupcih sprožajo največ vprašanj – in letos je očitno veliko teh vprašanj povezanih prav s pijačo, ki jo pogosto izberemo za poletno osvežitev.