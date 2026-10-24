Kmetija Bašin: Začela sta skoraj iz nič, danes v Vipavski dolini gojita 60 sort granatnih jabolk

Skoraj 3000 dreves, okoli 60 sort in veliko ročnega dela: na ekološki kmetiji Bašin gojijo pri nas še vedno precej redek sadež.

Granatna zgodba se je začela leta 2017. Po dolgih letih dela v družinskem podjetju sta si Nataša in Darjo Bašin zaželela spremembe in več stika z naravo. Ko bi se marsikdo že spogledoval z upokojitvijo, sta se sama lotila kmetovanja. »Najprej sva kupila zemljo, potem pa šele začela razmišljati, kaj naj z njo,« v smehu pripoveduje Nataša. Kmetovanje je bilo zanjo velik izziv. Čeprav je po izobrazbi biologinja, o gojenju granatnega jabolka ni vedela prav veliko. Nekaj dreves so imeli na domačem vrtu, saj je vsa družina že od nekdaj oboževala te zanimive sadeže, za nasad pa sta se odločila tudi zaradi primernega primorskega podnebja in možnosti ekološke pridelave.

O vzgoji in negi sta se učila sproti, s pomočjo literature, spletnih virov in pogovorov s prodajalci sadik. Danes imata ekološki certifikat, na treh hektarjih pa raste skoraj 3000 dreves in približno 60 sort. Plodovi se razlikujejo po velikosti, barvi in okusu, pa tudi po velikosti in trdoti semen. Zrna so lahko nežno rožnata ali temno rdeča, skoraj črna, okus pa sega od izrazito sladkega do prijetno kislega.

Nataša v sadovnjaku FOTO: Arhiv Bašin

Po pozebi pred tremi leti si je nasad že opomogel. FOTO: Arhiv Bašin

Sok tudi za omake

Granatno jabolko začne roditi po treh do petih letih, pridelava pa zahteva potrpežljivost. Pred tremi leti je Bašinove nasade močno prizadela pozeba, letos je rastlinam ponagajala suša, a je letina po Natašinih besedah kar dobra. Bašinovi so prav zdaj sredi obiranja. Grmi so polni ostrih trnov, plodovi pa ne dozorijo vsi hkrati, zato jih pobirajo postopoma. »Ko pobiramo, smo vsi opraskani,« pripomni Nataša. Pri delu pomagata odrasla otroka Metka in Marko, ki imata sicer vsak svojo službo. Sveže sadeže prodajajo do konca novembra, včasih še decembra.

Velik del pridelka predelajo v stoodstotni sok brez dodanega sladkorja in konzervansov. Obstojnost mu zagotovijo s pasterizacijo, pri stiskanju pa pazijo, da vanj zaide čim manj bele membrane in kožice, saj sta trpki in lahko prevzameta okus. Sok lahko tudi zamrznemo in ga uporabimo pozneje.

Bašinovi iz granatnih jabolk pripravljajo sok brez vseh dodatkov. FOTO: Arhiv Bašin

Ni pa namenjen le pitju. »Granatni sok lahko dodajamo omakam, še posebej tistim k mesu, tudi divjačini,« svetuje Nataša. Zrna zmiksamo in začinimo, omako pa prilagodimo jedi in svojemu okusu: lahko je slajša, bolj kisla ali nekje vmes. V kuhinjah Bližnjega vzhoda sok že dolgo uporabljajo za marinade, omake in enolončnice, posušena zrna pa zmeljejo v začimbo.

Tudi sveža zrna ponujajo veliko možnosti. Popestrijo jesensko solato, zlasti v družbi orehov in sira, posujemo jih lahko po jogurtu, skutni kremi ali čokoladni sladici. S sladko-kislim okusom se lepo ujamejo s pečenim mesom.

Darjo uporabi tudi olupke. Dobro jih opere, posuši in nareže na drobne koščke. Čajno žličko posušenih olupkov prelije z vrelo vodo in pusti stati deset minut. Ker je čaj izrazito trpek, ga lahko zmehčamo z medom in cimetom ali mu dodamo šipek, meto, meliso in suha jabolka. Olupke lahko uporabimo tudi za odišavljanje jabolčnega kisa: koščke pustimo v njem nekaj tednov, nato pa kis uporabimo za solatne prelive.