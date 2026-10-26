Nina Kastelic Vodičar (Leaneen): Babice danes ni več, njene recepte pa ohranjam

Od babičine potice in cimetovih rolic do lazanje in tunine omake: na Leaneen najdemo recepte za vsak dan in sladice, ki vabijo, da si nadenemo predpasnik.

Vonj po sveže pečenih piškotih, ki jih zmanjka, še preden se ohladijo, po mlečnem kruhu in kremni bučni juhi. Na kulinaričnem blogu Leaneen najdemo jedi, ki jih radi pripravljamo doma, pa tudi recepte, ki se jih morda doslej nismo upali lotiti. Nina Kastelic Vodičar prisega na dostopne sestavine in razumljive postopke. Da bi pripravili nekaj dobrega, namreč ne potrebujemo zapletenih tehnik ali eksotičnih dodatkov, zadostujeta preverjen recept in malo spodbude.

Prav to ji pogosto sporočajo tudi bralci in predvsem bralke. Nekatere so ji zaupale, da so se, čeprav izkušene gospodinje, potice prvič lotile po njenem receptu. »Zdi se mi pomembno, da ljudi spodbujam, naj kuhajo doma,« pravi Nina. Na Facebooku jo spremljajo tudi starejši, občinstvo na Instagramu pa je večinoma mlajše. Domača kuhinja očitno povezuje različne generacije.

Da ji domači recepti toliko pomenijo, ni naključje. Njeni najdragocenejši spomini iz otroštva so povezani s kuhinjo babice Ivane, izvrstne kuharice in mojstrice sladic. Pekla je tudi na vaških porokah, ko so v nevestini hiši nekaj dni pripravljali piškote, potice in druge dobrote za slavje. Ker sta babica in dedek živela v isti hiši, je Nina veliko časa preživela z njo. Babice danes ni več, njene recepte pa Nina ohranja in tudi nadgrajuje – tako je denimo izpopolnila babičin recept za potico.

Jabolčna torta cheesecake s piškoti speculaas FOTO: Nina Kastelic /Leaneen

Iz študentskega bloga je zrasla poklicna pot

K raziskovanju kulinarične tradicije jo poleg osebnih spominov spodbuja tudi strokovno znanje: diplomirala je iz etnologije in kulturne antropologije, zato jo zanimajo običaji, znanje in veščine, ki se prenašajo iz roda v rod. Zdaj, ko ima tudi sama otroka, se še bolj zaveda, kako pomembno je to izročilo. Želi si, da bi ljubezen do domače kuhinje prenesla na sina.

Leaneen je začela ustvarjati že v drugem letniku fakultete. Med študijem je delala v marketinški agenciji, a se v takšni službi ni videla. Blog ji je omogočil, da je združila ljubezen do peke in fotografije, ki jo je spremljala od nekdaj. Po treh letih aktivnega ustvarjanja je na dan podelitve diplome odprla svoje podjetje. Iz študentskega projekta je tako zrasla poklicna pot.

Pomemben del njenega ustvarjanja so fotografije, na katerih so jedi skrbno aranžirane, vsak detajl pa premišljen. Nina je fotografska samoukinja in perfekcionistka, ki fotografira izključno ob naravni svetlobi. Največji izziv ji predstavlja prav osvetlitev. Večinoma ustvarja kar v domači kuhinji, zato sta z možem že med gradnjo hiše načrtovala velik kuhinjski prostor in kotiček za fotografiranje. Tako na Leaneen ne nastajajo le recepti, temveč tudi vabljive podobe domače hrane, ob katerih marsikdo dobi spodbudo, da se peke ali kuhanja končno loti tudi sam.