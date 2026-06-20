Po le nekaj mesecih do Michelinove nagrade: nova zgodba znamenite Gostilne Francl

Minuli torek je slavni kulinarični vodnik Michelin že sedmič zapored razkril restavracije, ki so se uvrstile v eminentni izbor Michelin Guide Slovenia. Ob že uveljavljenih, s kultnimi zvezdicami ozaljšanih restavracijah je letos na lestvici zasijalo še eno ime, Gostilna Francl s chefom Sebastijanom Kovačičem na čelu. Poleg nagrade za odprtje leta je prejela tudi prestižno oznako Bib Gourmand, ki jo podeljujejo restavracijam z izjemnim razmerjem med ceno in kakovostjo. Prvi omenjeni nagradi ob bok so Michelinovi inšpektorji zapisali, da gre za »renesanso znane gostilne pod zastavo tradicije«. Posebej so izpostavili način, kako je Kovačič spoštoval bogato dediščino ene najbolj prepoznavnih celjskih gostiln, obenem pa jo nadgradil s sodobnim pristopom k pripravi in predstavitvi jedi.

Ponosna Franclova ekipa z Michelinovim priznanjem FOTO: Arhiv Francl

»Priznanje me je prijetno presenetilo. Pomeni, da delamo prav,« nam je z zadovoljstvom povedal Kovačič, ko smo mu čestitali za vstop v Michelinov svet. A evforije ni veliko: »Seveda je to lepo zadoščenje, vendar se zavedamo, da se s tem delo šele zares začne. Da priznanje tudi upravičimo.«

Do celjske gostilne je Kovačiča, ki prihaja iz Kočevja, pripeljala precej zavita pot, po kateri stopa z življenjsko in poklicno sopotnico Andrejo, Gorenjko po rodu. Sogovornik takoj poudari, da se z ženo odlično dopolnjujeta: »Jaz kuham, ona pa skrbi za goste in vzdušje v restavraciji.«

Sebastijan in Andreja FOTO: Dean Duboković

Gostinska nomada na novi poti

Skupno gostinsko rajžo sta zakonca začela v gostilni in butičnem hotelu Dobra Vila v Bovcu, res prepoznavno ime pa sta si ustvarila s Hišo Torkla v Kortah v Istri, ki je z mediteransko obarvano kuhinjo privabljala goste iz vse Slovenije in tujine. Po 11 letih sta se za krajše obdobje preselila v Piran, z Obale pa v Savinjsko dolino, na Ljubnem ob Savinji sta namreč prevzela staro gostilno Brlog na Produ. Tu je omamno dišalo po mesnih jedeh, ne nazadnje je Kovačič znan kot mojster žara in velik poznavalec mesa. Niti na Ljubnem nista imela obstanka, gostilna je namreč polno delovala samo poleti, saj je del glamping kampa.

Zato sta gostinska nomada, kot ju Sebastijan v šali imenuje, začela razmišljati o novih možnostih, v igri je bila tudi vrnitev na Obalo. In potem naključje, kot se rado zgodi v primerih negotovosti. Prek prijateljev sta izvedela, da slovita Gostilna Francl v Celju išče najemnika, povezali so ju z lastnikom in hitro so našli skupni jezik.

Izbrane jedi zahtevajo izbrano vinsko spremljavo FOTO: Dean Duboković

Okisana govedina FOTO: Dean Duboković

Kako osvojiti zveste goste

Tako sta prevzela že uveljavljeno gostilno, ki je svoja vrata prvič odprla davnega leta 1895. »Naš cilj je bilo ohraniti stare goste, ker pa je bila pred našim prevzemom pol leta zaprta, to ni bilo samoumevno. Prvi jedilnik sem zato zasnoval okoli mesnih jedi in tradicionalnih okusov, ki jih domačini dobro poznajo. Gostje so želeli ocvrtega piščanca, telečjo kračo in druge jedi, po katerih je bila gostilna znana že desetletja, torej smo to ponudili,« pravi Sebastijan, ki tradicionalnim jedem seveda doda svoj podpis. Povedal je še, da so prostore pred odprtjem nekoliko prenovili, predvsem pa sestavili novo ekipo in nov jedilnik. Po prvem spoznavanju z gosti so ga pogumno dopolnili z ribami, po katerih je Sebastijan slovel predvsem v času Hiše Torkla. Tako lahko ljubitelji dobre hrane tudi na Štajerskem uživajo v posebnih ribjih specialitetah, kot je file brancina na cvetačnem pireju v družbi lisičk in maslene omake, pa tudi pri tradicionalnih mesnih jedeh si chef privošči nemalo svobode.

Po dobrega pol leta pod vodstvom novega chefa in nove ekipe Franclu dobro kaže, kljub temu pa je Sebastijan previden pri napovedih, saj je prepričan, da se po enem letu pokaže, ali bo zgodba uspešna. »Zagnali smo in ljudje se vračajo. Zdaj moramo pustiti še svoj pečat,« sklene Sebastijan, ki po letih gostinskega nomadstva z Andrejo začenja pisati novo poglavje svoje kulinarične zgodbe.

Tris Franclovih hladnih predjedi FOTO: Arhiv Francl