Pozabite na kokice: v tem slovenskem kinu ob filmu strežejo vino in sire

Poletni kino na prostem ni nič novega, še manj posebnega. Tudi ogled filma s pijačo in prigrizkom v roki je nekaj, kar si vsaj v nekaterih kinih človek lahko privošči. Govorimo seveda o kokicah in kokakoli v plastičnem kozarcu, kar seveda ni nikakršen presežek v kulinariki in postrežbi. Pred slabim mesecem pa je zaživel Tasting Cinema, ki kino in zraven postreženo pijačo pokaže v povsem novi perspektivi. Na slovenskih vinskih posestvih se je namreč rodil nov butični koncept, ki združuje filmsko umetnost, vrhunsko vino in lokalne sire.

Za idejo stoji ustvarjalec videovsebin Valentino Pereira Kajdiž, ki je navdih našel med potovanjem po Majorki. Tam ga je navdušila projekcija filma na prostem, kjer so obiskovalci ob ogledu uživali še vino in sirno ploščo. Dovolj je radoveden in dovolj podjeten, da je začel razmišljati, kako bi nekaj takega ustvaril tudi v Sloveniji. »Ko sem na Majorki doživel takšen večer, sem pomislil, da imamo v Sloveniji vse, kar potrebujemo za podobno zgodbo – odlična vina, vrhunske sire, čudovita vinska posestva in poletne večere. Želel sem ustvariti dogodek, na katerem ljudje ne pridejo le gledat filma, ampak si vzamejo čas za uživanje,« pravi Valentino, ki se je z idejo odpravil na Posestvo Brič v slovenski Istri, streljaj od meje s Hrvaško, da bi jih povabil k sodelovanju. »Ko nam je Valentino predstavil zamisel, smo jo z veseljem sprejeli. Takšni dogodki prinašajo nekaj novega in so odlična priložnost, da tudi poleti na posestvu gostimo obiskovalce. Veseli nas, da se pri nas zbirajo ljubitelji umetnosti in dobrega vina,« nam je povedal vodja posestva Ivan Šišić, ki je tako postalo gostitelj prvega dogodka Tasting Cinema v začetku julija.

Katarina in Valentino sta k nam pripeljala Tasting cinema. FOTO: Martin Jezeršek

Vino kot glavni spremljevalec večera

Čeprav je projekcija filma Kapitan fantastični predstavljala osrednji dogodek večera, pa je bil ravno toliko kot film pomemben gastronomski del. Vsak obiskovalec je prejel degustacijsko desko s tremi izbranimi siri, suhim sadjem in orehi, pred začetkom in po koncu projekcije pa so gostje lahko okušali še pršut in druge lokalne dobrote. Poleg tega pa seveda kozarec vrhunskega vina, ki je bilo pridelano prav na Briču.

Gostje so izbirali med imenitnimi vini s posestva Brič. FOTO: Valentino Pereira Kajdiž

»Obiskovalci so največ posegali po svežih malvaziji, roséju in sivem pinotu, med zrelejšimi vini pa sta bila najbolj priljubljena merlot in refošk. Želeli smo ponuditi vina, ki se lepo povežejo z izbranimi siri in ustvarijo sproščeno poletno vinsko zgodbo,« je še pojasnil Ivan Šišić in zadovoljno dodal, da so prodali prav vseh 40 vstopnic, kolikor jih je bilo na voljo.

K vinu gresta sir in pršut FOTO: Marko Adžić

Ob tem je Valentino, ki dogodke organizira ob pomoči dekleta Katarine Božič, pojasnil, da so število obiskovalcev namerno omejili, saj namen projekta ni množičnost, temveč butično, sproščeno in intimno vzdušje. »Tasting Cinema ni festival in ni klasičen kino na prostem. Projekcije potekajo na skrbno izbranih vinskih posestvih, lokacije pa bomo lahko razkrili šele tik pred dogodkom. Filmi, ki jih predvajamo oziroma bodo na programu, so mešanica kultnih klasik, evropskega filma in priljubljenih naslovov, z glasovanjem preko družbenih omrežij pa jih bo lahko izbiralo tudi občinstvo,« pojasnjuje Valentino, ki se po uspešno izpeljanem večeru na Briču že ozira po novih lokacijah. Pravi, da se bodo zagotovo še vrnili na Brič, obeta se tudi večer v Lipici, saj se ne omejuje zgolj na vinogradniška posestva. Kot nam je zaupal, je njegova želja, da bi dogodke izvajali mesečno po vsej Sloveniji, brez zadržkov pa cilja tudi na tujino, predvsem na Hrvaško.