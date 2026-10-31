Letošnja martinovanja, zaradi katerih se je vredno odpraviti na izlet

Martinovo letos prinaša več kot gos in mlado vino. Izbrali smo posebna martinovanja na gradovih, dvorcih, v palačah in celo v hribih.

Martinovo ni nujno le krožnik pečene gosi, mlinci in kozarec mladega vina. Letos smo poiskali nekaj dogodkov, ki praznik vina nadgradijo s posebno kuliso, glasbo, umetnostjo ali bolj domiselnim jedilnikom. Od degustacij na gradovih Krasa in Vipavske doline ter sprehoda po koprskih palačah do pethodnih večerij in martinovega bifeja na dvorcu – izbrali smo peterico, ki se nam zdi vredna izleta.

Martinovanje na petih gradovih povezuje Kras in Vipavsko dolino

Letos se bodo prvič povezala prizorišča na Krasu in v Vipavski dolini ter obiskovalcem ponudila martinovanje, med katerim bodo lahko v enem dnevu obiskali kar pet zgodovinskih lokacij. Dogajanje bo potekalo na gradovih Štanjel in Rihemberk, v dvorcu Lanthieri v Vipavi, v Gorjanskem in Vipavskem Križu. Na posameznih prizoriščih bodo na voljo degustacije vin kraških in vipavskih vinarjev ter lokalne jedi, obiskovalci pa bodo lahko spoznavali tudi kulturno dediščino obeh območij. Prisluhnili bodo glasbi v živo in morda kupili kak lokalni izdelek na praznično obarvanih tržnicah. Za lažje premikanje med prizorišči bodo organizirani brezplačni avtobusni prevozi, predvidena pa je tudi možnost prihoda z vlakom iz Ljubljane.

Martinovanje na gradovih bo v soboto, 7. novembra 2026, med 11. in 20. uro. Ker gre za več prizorišč, ne bo enotnega menija, temveč bodo ponudbo hrane in vina oblikovali posamezni gostitelji. Vinski degustacijski kupon bo stal tri evre, kupon za hrano pa pet evrov. Na voljo bosta tudi paketa po 25 evrov: eden vključuje degustacijski kozarec, šest vinskih kuponov in avtobusni prevoz, drugi pa kozarec, tri vinske kupone, dva kupona za hrano in avtobusni prevoz.

Altroke martinovanje po koprskih palačah: istrska vina, umetnost in glasba

Koper bo martinovanje tudi letos obarval po svoje. Zgodovinske palače v mestnem jedru se bodo spremenile v prizorišča, na katerih se bodo prepletali istrska vina, glasba – naj omenimo harfo Bilke Peršič in istrske pesmi v izvedbi Okteta Aljaž – poezija, performansi in sodobna umetnost. Obiskovalci se bodo lahko med njimi sprehajali, okušali vina lokalnih vinarjev in odkrivali kulturno dediščino mesta, nato pa se bo večerno dogajanje nadaljevalo v Loži. Prav povezovanje vinske tradicije z umetnostjo in arhitekturo je tisto, kar ta dogodek ločuje od običajnih martinovanj.

Altroke martinovanje bo v soboto, 14. novembra 2026. Palače bodo za obiskovalce odprte med 15. in 21. uro, spremljevalni program pa bo trajal v večer. Namesto klasične večhodne večerje bodo v ospredju vinske degustacije in prigrizki, ki jih bodo ponudili ob vinih istrskih vinarjev.

Cena vstopnice znaša 31 evrov in vključuje vstop v štiri koprske palače, kozarec za vino z vrečko, 10 vinskih degustacij, kulturno-zabavni program, degustacijske prigrizke in vstop na veliki zaključek v Loži, kjer bo nastopila italijanska zasedba Magazzino Commerciale.

Martinov likof v Gostilni Mihovec: pet hodov in živa glasba

V Gostilni Mihovec v Zgornjih Pirničah pripravljajo martinovanje za vse, ki želijo praznik preživeti v prijetnem vzdušju, ob dobri hrani in glasbi. Tradicionalna gostilna pod Šmarno goro bo gostila martinov likof, na katerem bodo postregli pet hodov, večer pa bo spremljala živa glasba. Dogodek je dobra izbira za tiste, ki prisegajo na klasično martinovo druženje ob mizi, a si želijo bolj slovesne kulinarične izkušnje.

Martinov likof bo v petek, 13. novembra 2026, še posebno prazničen, saj bo pospremil del dogajanja ob praznovanju 170-letnice te gostilne. Cena večerje znaša 69 evrov na osebo. Pethodni meni se bo začel s pogačo, kostanjem in kozarčkom vina. Ker je število mest omejeno, sprejemajo rezervacije.

Martinovanje v Bistroju Švicarija: pet hodov ob zvokih slovenskih vinilk

V ljubljanskem Tivoliju bo martinovanje v znamenju jesenskih okusov, slovenske glasbe in plesa. V Bistroju Švicarija pripravljajo pethodni meni, ki tradicionalne sestavine povezuje s sodobnimi kulinaričnimi pristopi. Posebnost večera je tudi glasbeni koncept: za vzdušje bo poskrbel slovenski glasbeni izbor z vinilnih plošč, del dogajanja pa bo kuharska predstavitev v živo.

Jesensko kulinarično doživetje se bo začelo s pečenim kostanjem in mladim vinom, nadaljevalo pa s pozdravom iz kuhinje – pralineji iz gosjih jetrc ali edamame s konjakom ter juho iz rdečega zelja s pomarančo in hrustljavo zeleno. Za toplo predjed bodo postregli pegatkino karbonaro s pljukanci oziroma vegetarijansko različico s črnimi tartufi. V glavni jedi se bosta predstavila račji velington z gobami, brusnicami in timijanom ali vegetarijanska različica iz muškatne buče, oba na pastinakovi kremi, z domačimi kostanjevimi njoki in karamelizirano zelenjavo. Za sladek zaključek bo poskrbel jesenski tiramisu s hruškami.

Martinovanje bo na sporedu v petek, 13., in soboto, 14. novembra 2026, ob 18. uri. Cena pethodnega menija je 58 evrov na osebo, rezervacija pa je obvezna.

Martinovo pod velbi: kulinarično-plesni večer na Dvorcu Visoko

Dvorec Visoko v Poljanski dolini bo prizorišče martinovanja, ki združuje jesensko pojedino, vino, glasbo in ples. V dvorani Pod velbi pripravljajo večer, na katerem bodo obiskovalci lahko nazdravili mlademu vinu, spoznali ponudbo Kleti Brda in se zavrteli ob glasbi skupine Acusticus Band iz Škofje Loke. Posebnost dogodka je samopostrežni martinov bife, ki prinaša več tradicionalnih jesenskih jedi v ambientu zgodovinskega dvorca.

Martinovanje bo v petek, 6. novembra 2026, ob 17. uri. Večer se bo začel s pečenim kostanjem, račjo pašteto na maslenem kruhu s sirovo čipko in govejim jezikom na radiču z dimljeno rikoto ter hrenovo kremo. V martinovem bifeju bodo na voljo konfitirano račje stegno, svinjska ribica z lisičkami in črno trobento, jelenov hrbet z brusnično omako, domači mlinci, sotirana koleraba, sirovi štruklji in dušeno rdeče zelje z jabolki. Za sladico so izbrali kostanjev baskovski cheesecake. Dogodek bosta dopolnila blagoslov vina in predstavitev Kleti Brda. Cena večera je 58 evrov na osebo, prijave pa sprejemajo do 31. oktobra oziroma do zapolnitve mest.

Martinovo na Veliki planini: jesenski pohod, račje prsi in vino

Na Veliki planini bodo martinovo letos povezali z jesenskim pohodom in domačo kulinariko. V Gostilni Zeleni rob bodo dva novembrska vikenda pripravljali poseben martinov meni, zato je dogodek zanimiva izbira za vse, ki bi radi praznik vina združili z izletom v hribe. Ker nihalka in sedežnica zaradi vzdrževalnih del v tem času ne bosta obratovali, bo do gostilne treba priti peš – med možnostmi so krajše poti z Mačkinega kota in Ušivca ter daljši vzpon z Rakovih ravni.

Martinovo ponudbo bodo pripravljali 7. in 8. ter 14. in 15. novembra 2026. Meni za 37 evrov vključuje popečen kruhek z domačo klobaso in hrenom, pečene račje prsi z brusnično omako, domačimi mlinci in dušenim rdečim zeljem ter martinov štrukelj z vaniljoo in gozdnimi sadeži. Za 47 evrov je na voljo tudi vinska spremljava z vini kleti Ščurek iz Goriških brd. Rezervirati je mogoče termine ob 12., 14. in 17. uri, predhodna rezervacija pa je obvezna.