Kako naredimo regratov sirup

Regratov sirup je poslastica za zimske dni, s katerim obogatimo kozarec vode za zdravje ali za tešenje žeje, prelijemo kos peciva, puding ali sadno solato, bolj drzni pa žličko ali dve ponudite ob divjačinskem golažu.

Ali veste, da je regrat jutranja roža, ki zgodaj odpre cvetove, a se tudi kmalu odpravi spat? Ravno zato je tako pomembno, da namenimo nabiranju regratovih cvetov dopoldanske ure, kajti le takrat bodo polni zdravilnih učinkovin in v celoti odprti.

Večina ima regrat za nadležen plevel, saj se tisti, ki ga želijo iztrebiti s svojega vrta, pošteno namučijo. Njegova dolga vretenasta in močno razrasla korenina kraljuje pod zemljo – če jo hočemu spuliti, je »kriza«, če pa jo znamo uporabiti, je kos še tako slabemu zdravju. Sicer je regrat zdravilen od »glave do nog«; nadzemne dele nabiramo pred cvetenjem, cvetove pač v obdobju cvetenja, korenino pa zgodaj spomladi oziroma pozno jeseni.

V vsakem obdobju leta, z razvojem in rastjo, so snovi in učinkovine v posamenih delih regrata različne, kar je dobro vedeti za nadaljnjo uporabo. V poznem poletju je v regratu na primer inulin, ki ga v zgodnji rasti ne vsebuje – to snov najdemo v redkih koreninah rastlin in spodbuja razvoj probiotičnih črevesnih bakterij, ki so tako nujno potrebne v čreveseni flori. Hkrati pa uživanje inulina spodbuja prebavo in je dobra pomoč pri zaprtosti.

Regrat na splošno vpliva na celostno presnovo s poudarkom na organih v trebušni votlini: želodcu, vranici, žolčniku, trebušni slinovki, ledvicah in jih spodbudi k delovanju. Moje mnenje je, da brez regratove tinkture ali vrečke regratovih korenin ne bi smela biti nobena domača lekarna, še posebno ne pri tistih, ki radi sežejo po kozarčku alkohola in imajo jetra že prizadeta.

Sestavine za klasičen regratov sirup

400 cvetov, 600 ml vode

3 večje in sladke pomaranče

2 večji limoni, vejica timijana

1250 g sladkorja

Priprava

1. Cvetove naberemo in jih na kratko pustimo na soncu, nato jih pretresemo v primerno veliko posodo.

2. Pomaranče in limone olupimo, narežemo na krhlje ali rezine in stresemo k cvetovom, nato dodamo vodo in timijan. Kuhamo na šibkem ognju 35 do 40 minut.

3. Precedimo in stisnemo cvetove skozi gazo; dobljeni sok pomešamo s sladkorjem in vkuhamo sirup. Shranimo v stekleni emblaži.

Sestavine za regratov sirup z ingverjem

10 pesti regratovih cvetov

korenina ingverja

6 pomaranč

4 limone

1250 g kristalnega sladkorja

1 l vode

Priprava

1. V večji lonec nalijemo vodo, dodamo regratove cvetove in začnemo kuhati.

2. Pomaranče in limone prerežemo in ožamemo, sok dodamo k regratu.

3. Korenino ingverja olupimo (če je bio, to ni potrebno), narežemo na manjše kolute in dodamo v lonec. Velikost korenine odmerimo sami, glede na to, kako nam prija ingverjev pekoči okus.

4. Vse skupaj pustimo rahlo vreti 30 minut, nato precedimo skozi gazo in dobro ožamemo.

5. Soku dodamo sladkor in kuhamo še toliko časa, da se popolnoma stopi. Še vroče nalijemo v steklenice.

