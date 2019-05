Nasveti Jerneje Jošar: Kako ravnati z zelišči iz trgovine, da bodo preživela

Zelišča v trgovinah tako mamljivo dišijo, ko pa jih prinesemo domov, jih kaj hitro pobere. Zakaj je tako in kako preprečiti njihov prezgodnji konec, smo povprašali znano slovensko agronomko Jernejo Jošar.

»Zelišča, ki jih kupimo v trgovinah in nakupovalnih centrih, ponavadi hitro odmrejo, ker niso dovolj dobro oskrbovana. V teh prostorih je namreč premalo svetlobe, velikokrat šepa tudi zalivanje,« nam razloži Jerneja Jošar, ki za Delo in dom piše poučne kolumne (trenutno lahko berete, kako vam bo uspelo pridelati dober paradižnik). »Zelišča so posajena v premajhne lončke in zemlja vsebuje samo omejeno zalogo hranil. Zato, če se le da, kupujte tudi zelišča v lončkih od lokalnih gojiteljev, v specializiranih trgovinah in vrtnarijah.«

Kako ukrepati?

»Doma čim prej zelišče presadite v večji lonček. Glede na to, katero rastlino boste presajali, najdite dovolj velik, predvsem pa globok lonček. Izberite dobro, kakovostno zemljo in lonček postavite na rastlini najbolj odgovarjajočo lego,« svetuje Jerneja. Da pa boste vedeli, kako ravnati s posameznim zeliščem, nam je pomagala tudi s seznamom najpogostejših, ki jih prodajajo v trgovinah. Preverite spodaj.

Bazilika

Lončki, v katerih bo rasla bazilika, morajo biti 15 cm globoki, premera pa poljubnega. Večji bodo, več sadik boste lahko posadili. Mešanica vrtne zemlje, komposta in malo peska bo odlična za rast bazilike. Gnojenje ni potrebno. Lončke postavimo na sončno in zavetrno lego.

Peteršilj

Lonček naj bo globok vsaj 20 cm. Napolnimo ga s substratom, ki je bogat s kompostom. Peteršilj ne potrebuje popolnoma sončne lege. Prav lepo bo uspeval tudi v delni senci.

Koprc

Substratu dodamo malo več peska, saj koper potrebuje zelo prepustna tla, pognojena le malo. Lonček naj bo globok 25 cm, za eno sadiko zadošča premer 25 cm. Najdemo mu sončno in zavetrno lego. Rastlina lahko zraste v višino tudi čez meter, zato jo privežemo k opori.

Koriander

Koriander bo dobro rasel že v samo 10 cm globokem lončku napolnjenem z dobro odcednim substratom. Lončke postavimo na toplo mesto. Če želimo pridelati čim več listja, naj bo koriander vsaj del dneva v senci, saj veliko sonca pospeši nastajanje cvetov. Za namen pridelave čim več semen pa bo bolje, če stojijo lončki na sončnem mestu.

Vrtni šetraj

Vrtni šetraj bo dobro uspeval tudi v samo 15 cm globokem lončku. Namenimo mu dobro odceden, z gnojili reven substrat, ki mu primešamo večji delež peska. Lončke postavimo na sončno mesto.

Majaron

Lončki morajo biti globoki vsaj 15 cm, substrat pa dobro odceden in pognojen s kompostom. Namenimo mu sončno in zavetrno lego.

Navadni origano

Globina lonca mora biti najmanj 30 cm. Substrat naj bo bogat z ilovico, za boljšo prepustnost pa dodamo pesek. Vmešamo manjšo količino komposta. Lončke postavimo na sončno lego. V senci in v preveč vlažnih razmerah rastoča dobra misel bo skorajda brez arome in vonja.

Timijan

Timijan bo zadoščal 15 cm globok lonček. Za dobro rast potrebuje s hranili reven substrat z veliko vsebnostjo peska. Lonček postavimo na zelo sončno in toplo mesto.

Žajbelj

Lonec, globok vsaj 20 cm in širok 20 cm, napolnimo z dobro odcednim substratom, ki mu dodamo pesek in nekaj apna. Postavimo ga na sončno in zavetno lego. Nekaj sence mu ne bo škodilo.

Drobnjak

Drobnjak bo dobro rasel v lončku globine 10 cm, napolnjenem s substratom, ki je obogaten s kompostom. Pazimo, da sadike niso posajene pregosto. Rja je večkrat prisotna prav pri pregostih posevkih. Lončke postavimo na sončno ali delno senčno lego, oboje mu bo ustrezalo.

Rožmarin

Rožmarin bo dobro uspeval v loncu globine vsaj 20 cm, napolnjenem z ilovnatim substratom, ki mu za dobro prepustnost primešamo pesek. Lončke postavimo na zavetno sončno lego, malo sence pa mu tudi ne bo škodilo.

Meta

Meta ima dolge, vendar plitke korenine, tako da lonček globine 15 cm dovolj za njene potrebam. Ker se v širino zelo razraste, jo posadimo v vsaj 30 cm široke lončke. Pri svojem razraščanju je lahko kar nasilna, zato naj v lončku raje raste sama. Substrat naj bo bogat s humusom. Meta bo lepo uspevala tako na soncu, kot v senci, če pa gojimo sorte s pisanimi listi, pa je senca nujna.

Melisa

Potrebam melise bo zadostil lonček z najmanj 20 centimetrov globine. Substrat naj bo bogat s humusom in vlažen. Dobro bo uspevala tudi v senci višjih rastlin, vendar mora biti izpostavljena soncu vsaj pol dneva.

Pehtran

Pehtran se zelo razraste, zato mu namenimo lonček, ki je globok in širok vsaj 30 cm. Substrat mora biti bogat s hranili, vanj pa za boljšo prepustnost primešamo pesek. Prostor, kamor postavimo lonček s pehtranom, naj bo zaveten, sončen do polsenčen. Pri izbiri prostora imejmo v mislih, da lahko pehtran zraste tudi do 1,5 m visoko.

