Regrat: Vse, kar morate vedeti ob začetku sezone

Končno smo ga dočakali!

Na poljih, travnikih in sploh vsepovsod je pričel poganjati regrat. Ta divja rastlina nas vsako pomlad popolnoma navduši, saj je polna vitaminov in mineralov, ki koristijo našemu telesu. Regrat je namreč dober predvsem zaradi grenčin, raznolikih snovi, ki spodbujajo delovanje žolča in jeter. Vsebuje tudi veliko kalija, ki je zelo koristen za ledvice, ter železo, ki bogati našo kri. Slednjo tudi čisti, zato je kot naročen za spomladansko čiščenje telesa.

In ker je pred nami vikend, smo se odločili, da ga tudi sami naberemo. Da pa bomo vedeli, kam se odpraviti ponj, smo poklicali strokovnjakinjo. Svetovala nam je dr. Katja Rebolj, poznavalka zelišč in ustanoviteljica znamke Rožma, ki je tudi avtorica v Odprti kuhinji. Več njenih dobrot najdete tukaj.

»Regrat trenutno že raste povsod, a preden ga naberemo, moramo poznati tri pravila,« pravi Katja. »Ne smemo ga nabirati ob sprehajalnih poteh, saj je tam polno pasjega urina, ki ga seveda ne želimo uživati. Pozorni pa moramo biti tudi na travnikih in poljih. Nikar ne nabirajte na sveže gnojeni njivi, saj je v gnojnici mogoče najti zajedalce, pa tudi antibiotike, ki jih nato regrat vsrka vase. Pazite še, da površina, kjer raste regrat, ni škropljena,« dodaja Katja. »Pesticidi se namreč stekajo v zemljo, nato pa jih vase vsrkajo rastline. Takšen regrat tako ne bo nič kaj ekološki.«

Kakšnega nabrati?

Katja nam je razložila, da na naših tleh raste okoli devet vrst regrata, prav vse pa so primerne za uživanje. Na srečo so tudi vse rastline, ki so mu podobne, užitne, tako, da ni bojazni, da bi prišlo do kakšne zastrupitve. Večina ljudi najraje nabira majhne, mlade lističe. Ti so najmanj grenki, a grenčina, ki jo imajo bolj odrasle rastline, ni slaba stvar, prej koristna.

Kot pravi Reboljeva, bomo regrat najlažje nabrali z nožem, seveda pa bo šlo tudi samo z golimi rokami. Poznavalka zelišč pa opozarja, naj ne bomo pozorni le na regrat. Trenutno lahko na travnikih najdemo tudi zelo zdravo kislico, pa trpotec, grenkuljico in renušo. Tako si tudi sama spomladi najraje pripravi regratovo solato, da pa ni preveč enolična, ji doda tudi druge sezonske travniške rastline ter užitne pomladne cvetove.

Fotografija: Getty Images