To so slaščičarne, ki slovijo po najboljših krofih v Sloveniji

No, preveč mastni seveda niso tako zaželeni. Čeprav jih bomo v teh dneh srečali na vsakem koraku, vse puhaste slaščice namreč niso enako okusne. Tradicionalno puhasto testo, običajno nadevano z marmelado, ki ga imajo še posebej rade pustne šeme, je močno zakoreninjeno v našo kulinarično kulturo. Zanj potrebujemo le nekaj sestavin in volje, pa vendar je speči popoln krof v resnici prava umetnost.

Te dni bo v marsikaterem domu zadišalo po sladkem cvrtju. S polno paro pa se bo cvrlo tudi v slovenskih slaščičarnah, ki se morajo v pustnem času še posebej intenzivno organizirati in poskrbeti za to, da pripravijo dovolj krofov za vsa sladkosnedna usta. Pred časom smo vas povprašali, kam po krofe najraje zavijete vi, dragi bralci. Da se boste v prihajajočem norčavem obdobju lažje odločili, čigave krofe postreči svojim najdražjim, smo spodaj spisali seznam slaščičarn, ki te dni pritegnejo množice ljudi.

Rašica v Črnučah

Poklicali smo v črnuško Rašico, ki že nekaj desetletji slovi po izjemno slastnih krofih. Pred lokalom se v času pusta nabere dolga vrsta. Po njihove okrogle slaščice namreč prihajajo ljudje od blizu in daleč. Zaposlene v slaščičarni smo povprašali, v čem je skrivnost njihovega pustnega cvrtja. »Stranke pravijo, da imajo naše krofe rade predvsem zato, ker so nadvse sveži in puhasti. Hkrati pa lahkotni. Mnogi jih pojedo tudi po dva in več naenkrat, ne da bi se počutili obtežene. Tako pravijo zadovoljni kupci,« razloži eden od njih. Sestavin v Rašici ne skrivajo. »Pri nas pečemo popolnoma klasične krofe z marelično marmelado. Isti recept uporabljamo že dobrih 20 let,« nam povedo v črnuškem lokalu in dodajo, da pri njih vsi krofi nimajo enake oblike. »So ročno valjani in gneteni, edini napravi, ki jih uporabljamo, sta cvrtnik in komora za vzhajanje,« razložijo tamkajšnji slaščičarji, ki okrog pusta ocvrejo tudi do tri tisoč krofov v enem dnevu!

Pri Kuklju v Velikih Laščah

Povpraševanje po svojih krofih komaj dohajajo tudi v gostilni Pri Kuklju. »Pri nas so krofi vedno pri hiši, na petek in svetek,« zadovoljno pove simpatična lastnica Margareta Damijan. »V pustnem času jih pečemo dan in noč, do 120 krofov na uro. Prodajajo pa se tako hitro, da sploh ne uspemo narediti zaloge. Iz cvrtnika so v nekaj minutah že v rokah sladkosnedih pustnih šem,« se pošali. Zanimalo nas je, zakaj so Kukljevi krofi tako posebni. »Pripravljamo jih po receptu naše stare mame in ga ne spreminjamo. Še posebno radi jih jedo otroci, ki opazijo celo, če zamenjamo znamko marmelade! Tako se vedno vrnemo k stari dobri prvotni marelični, saj najmlajših seveda ne želimo jeziti,« se zasmeji Margareta. Sicer pa je skrivnost njihovih krofov v dobrem razpoloženju, doda. »Če sem slabe volje in tečna, se testo noče raztezati in mi nagaja, kadar pa sem dobre volje, mi krofi popolno uspejo,« še pove.

Mlinčki na Obali

Mnogi za pusta najraje kupijo Mlinotestove krofe, ki se ponašajo z lepim številom kulinaričnih nagrad, najboljši pa naj bi bili na Obali, kjer jih pečejo v bivših obratih podjetja Kruh Koper. Najboljši krofi po mnenju mnogih tu nastajajo že 30 let. Tradicija se ne spreminja, spremenilo se je le ime podjetja. Prebivalci tako najraje skočijo po tako imenovane mlinčke, ki jih v tem času slaščičarji komaj napečejo sproti.

Marelica v Celju

Tudi v slaščičarni Marelica v Celju v teh dneh cvrtniki neprestano cvrčijo. Komaj smo ulovili lastnico Romano, ki je imela polne roke dela s pripravo. »Naši krofi so domači, narejeni po tradicionalnem receptu in domačih sestavin,« nam je povedala. O številkah, koliko krofov v teh dneh pride izpod njenih rok, ni želela govoriti, namignila pa je, da so najboljši seveda običajni marelični krofi, v Marelici pa se lahko posladkate tudi z odličnimi vaniljevimi, premazanimi s čokolado.

Kljukec v Logatcu

Več kot 100 krofov na dan pa spečejo tudi v logaškem Kljukcu, kjer pravijo, da skrivnost odličnega okusa tiči v ljubeznivi pripravi njihove kuharice Milene. Vsako leto ima polne roke dela s pripravo tradicionalnih puhastih krofov z mareličnim polnilom in tudi letos ni nič drugače. Dela v kuhinji nikakor ne manjka, vrsta pred Kljukcom, kamor hodijo ljubitelji krofov tudi iz sosednjih občin, pa bo kmalu dolga.

Slon in Trubar v centru Ljubljane

V Ljubljani pa boste najboljše krofe že pregovorno dobili v slaščičarni hotela Slon. Prodajajo jih le v pustnem času, ker pa je povpraševanje pri njih tako veliko, krofe peče kar ekipa, ki šteje 10 članov. »V dveh tednih jih ocvremo tudi do 35 tisoč, držimo se klasičnega recepta, naša skrivnost pa je skrivna sestavina, ki ne bi bila več skrivna, če vam jo izdamo,« pravijo v Slonu in dodajajo, da brez ljubezni do dela krofi seveda ne bi bili tako okusni. »Vsako leto prejmemo ogromno naročil, naše stranke pa so nad krofi navdušene predvsem zato, ker niso mastni, so sveži in puhasti,« še razložijo in povedo, da čarobnost okusu doda tudi marelična marmelada, ki jo pripravljajo sami.

Prav nobene sestavine pa ne skrivajo v bližnjem Trubarju, slaščičarni na Trubarjevi ulici. »Uporabljamo tradicionalen recept za krofe, ki ga je v družino prinesel naš oče,« pravi lastnik. »Ničesar ne skrivamo, vse sestavine so domače, brez arom in drugih nepotrebnih aditivov. Prej bi rekel, da je skrivnost naših krofov v veliki količini svežih jajc,« nam je še povedal.

Odlične krofe boste v teh dneh našli tudi v Polonci v Mozirju, ki jih žal nismo uspeli priklicati, saj imajo slaščičarne te dni izjemno veliko dela. Velja pa izpostaviti še ljubljansko Zebra, kjer imajo krofe z drožmi. Če pa boste krofe pekli doma, priporočamo tale recept. Nadvse veseli bomo tudi vaših nasvetov, ki jih uporabljate pri pripravi domačih krofov.

