Najbolj čudni triki s krompirjem, ki delujejo

Krompir je močno prisoten v slovenski kulinariki, uporabimo pa ga lahko tudi izven kuhinje.

Krompir je nadvse univerzalno živilo, iz katerega lahko pripravimo marsikatero jed. Od hrustljavih ocvrtkov do praženega krompirja in pireja, skoraj ne moremo si zamisliti slovenskega jedilnika brez tega gomolja. A krompir ne sodi le v lonec. Obstaja namreč kar nekaj trikov in nasvetov, ki potujejo iz roda v rod in v resnici nimajo nobene povezave s kuhinjo.

Gotovo ste že slišali za vražo, da surov krompir povzroči povišano temperaturo. Marsikateri šolar, ki je želel preskočiti pouk, je bolj ali manj uspešno preizkusil ta trik. Zato smo povprašali nekaj družinskih članov, znancev ter pobrskali po spletu za nasveti, za kaj vse lahko uporabimo krompir. Veseli pa bomo tudi, če v komentarjih na Facebooku z nami delite kakšen trik, ki smo ga morda izpustili.

Pomoč pri povišani temperaturi

Povišana temperatura telesa spremlja marsikatero bolezen. In kadar gre za res visoke temperature, je potrebno ukrepati. V takšnih primerih pomagajo zdravila, lahko pa vam na pomoč priskoči tudi krompir. Na tanko narezane rezine krompirja položite na stopala in jih ovijete s krpo. Obkladke na nogah pustite učinkovati 15 do 20 minut, nato pa jih zamenjajte. Vročina bo padla, preverjeno!

Odstranjevanje rje

Včasih se zdi, da je rjo s kovinskih loncev nemogoče odstraniti, vsekakor pa ne bi pomislili, da si lahko pomagamo s krompirjem. A kot piše portal The Kitchn, vam bo ravno ta gomolj pomagal do sijoče posode. Kako? Preprosto. Krompir prerežite na polovico in odrezano polovico namočite v sodo bikarbono. Nato z njim drgnite po zarjavelem delu lonca, dokler rja ne izgine. Ne boste verjeli svojim očem!

Trske

S krompirjem si lahko pomagate tudi, ko se vam v kožo zarije lesena trska. Čeprav bi prej pomislili na pinceto ali škarje, mi priporočamo krompir. Na predel kože, kjer je trska, položite tanko rezino krompirja in pustite učinkovati 20 minut. Najbolje je, če krompir pritrdite z lepilnim trakom ali obližem. Ko ga boste odstranili, bo z njim vašo kožo zapustila tudi trska.

Razbito steklo

Krompir vam bo priskočil na pomoč tudi v nesreči. In če krompirja že nimate, ker se vam je razbil kozarec, lahko krompir uporabite, da počistite posledice. Zopet ga bomo prerezali na polovico. Nato pa z odrezano površino pritisnili na črepinje. Te se bodo prijele na krompirjevo meso in tako se boste izognili pometanju in sesanju. Tla nato le še pobrišite s krpo in težava je za vami.

Ker pa krompir še vedno najraje uporabimo v kulinariki, dodajamo še nekaj naših najbolj branih receptov s krompirjem