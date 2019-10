Najboljši prijatelj jeseni je gotovo kostanj. Pa ga znate res dobro pripraviti?

Če se boste v teh dneh sprehodili po gozdu, boste na tleh že opazili odpadle kostanjeve ježice. Če boste imeli srečo in jih boste opazili prvi, bodo te polne kostanjev. V tem primeru jih le pospravite v žep, preden pa se lotite priprave, preberite spodnje vrstice.

Ker smo kostanja vedno veseli, smo temu gozdnemu plodu pri nas posvetili tudi prav poseben praznik. Praznik kostanja se bo odvijal 19. in 20. oktobra v Vitovljah, ki so znane predvsem po odličnih maronih, torej cepljenem kostanju, ki ima svojo značilno obliko in okus. Vabimo vas, da se kostanjevega praznika udeležite, če pa ne boste utegnili, smo za vas poklicali organizatorja, Marka Komparo, ki nam je zaupal nekaj skrivnosti, kako ta plod kar se da najbolje pripraviti.

Če kostanja ne boste kupili v trgovini, ga je najprej treba nabrati. »Najbolje je, da se nabira tiste plodove, ki iz ježice izpadejo sami,« pojasni organizator praznika kostanja. »Če je še ježica zaprta in zelena, je potrebno počakati, da ta porjavi in nato kostanj poberemo. Nato ga lahko skladiščimo do enega meseca v hladnem in relativno vlažnem prostoru.«

Posebnega nasveta za kuhanje ni, pravi Kompara. Važno je, da ostane kuhan kostanj v vodi, saj se ga tako lažje olupi. Kako pa se je najbolje lotiti peke?

10 najboljših nasvetov za peko kostanja

Najprej je potrebno kostanj dobro prebrati. Izločiti je potrebno manjša, piškava in slaba zrna. Kostanj mora biti po nabiranju odležan približno sedem dni, da se bo lažje lupil. Pred pečenjem ga je potrebno zarezati, najbolje tako, da s konico noža prečno na obeh straneh prerežete zunanji olupek. Najboljša peč za pečenje je peč na drva, lahko pa ga pečete tudi v ponvi ali pečici. Na začetku pečenja se lahko kostanj polije z malo vode in za približno 5 minut pokrije, da se najprej malo skuha. Nato ga odkrijete in pečete še približno 20 minut. Kostanj je potrebno stalno mešati, da se ne zažge. Na koncu, ko je že pečen, ga za 5 miut zavijte v mokro oziroma vlažno krpo, saj se bo tako lažje lupil.

Ko se kostanj ohladi, se težje lupi, zato ga čim prej pojejte.

Fotografija: Getty Images