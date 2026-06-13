Odprta Kuhinja
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Odprta Kuhinja

Krompirjeva pogača z makom in janežem, ki jo boste želeli speči vsako kresno noč

Kresnikova krompirjeva pogača z makom in janežem, foto: Mateja Delakorda za knjigo Praznična miza
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Dišeča pogača, navdihnjena s simboliko sonca in kresnega ognja, je kot ustvarjena za najkrajšo noč v letu.

Krog že od nekdaj simbolizira sonce, zaščito in večnost, zato takšna pogača deluje skoraj obredno. Spominja na kresni ogenj, poletno sonce in starodavne praznike, ko so ljudje ob najdaljšem dnevu v letu skupaj posedali, peli, plesali in praznovali svetlobo. 

Glede sorte krompirja, ki bi bila najbolj primerna za ta recept, pa ne bomo komplicirali. Priporočamo le, da najprej porabite 100 ml vode, in če bo testo presuho, kar pomeni, da vaš krompir ni bil moker, dodajte še 50 ml vode.

Sestavine

  • 150 g olupljenega krompirja
  • 250 g moke manitoba 00
  • 6 g soli, žlička sladkorja
  • 15 g kvasa, 150 ml vode
  • 40 ml oljčnega olja

Za oblogo: 

  • razžvrkljano jajce, žlica mleka
  • makova semena, janeževo seme

Priprava

1. Krompir narežemo na večje kose in 10–15 minut kuhamo v osoljeni vodi, do mehkega. Odcedimo, pretlačimo in malo ohladimo.

2. Moko stresemo v posodo kuhinjskega robota, ob robu potresemo sol. Naredimo jamico, vanjo nadrobimo kvas, dodamo sladkor in malce vode (od teh 150 ml, s katerimi bomo zgnetli testo). Pomešamo in kvasec potresemo z moko. Pravšnji bo, ko se bo izbočil, na njem pa bodo vidne drobne razpoke.

3. Dodamo še olje in pretlačeni krompir ter gnetemo pri majhni hitrosti, da se vse sestavine povežejo in testo odstopi od posode. Nato ga prestavimo na pomokano delovno površino in gnetemo približno 10 minut, da dobimo zares prožno in svetleče testo. Seveda lahko na roke delamo že od samega začetka.

4. Testo vrnemo v posodo in pokrijemo s prozorno folijo. Naj naraste na dvojno količino.

5. Okrogel pekač dobro namažemo z oljčnim oljem in nanj preložimo vzhajano testo. S prsti ga razporedimo po celotnem pekaču in spet prekrijemo s prozorno folijo. Še enkrat naj dvojno naraste.

6. Pečico vključimo na 240 stopinj. V vzhajano testo s prsti, ki smo jih pomočili v olje, vtisnemo tri koncentrične kroge. Než­no, s čopičem, premažemo z razžvrkljanim jajcem in mlekom. Nato posujemo z makom in janežem, da dobimo lepe koncentrične vzorce.

7. Pečemo 20–25 minut, odvisno od pečice. Skorjica mora biti zlato rjava na vseh straneh pogače.

 

Recept in foto: Mateja Delakorda za knjigo Praznična miza

Datum Objave: 13.6.2026 ob 06:06

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