10 odličnih receptov za domačo pico: Od klasike do takšne brez pečice

Domača pica na 10 načinov: od klasične in brez kvasa do pice iz ponve, z žara, mlečnega testa, polente in brokolija. Izberite svoj recept.

Domača pica ima eno veliko prednost: pripravimo jo lahko natanko tako, kot nam je všeč. S tankim ali puhastim testom, z najljubšim nadevom, v pečici, ponvi ali celo na žaru. In če nimamo kvasa, ne uživamo glutena ali bi radi klasično testo zamenjali za nekoliko drugačno podlago? Tudi za to imamo recept.

Zbrali smo deset naših najljubših različic domače pice – od testa, ki zahteva nekoliko več potrpežljivosti, a nas nagradi z imenitnimi mehurčki, do ekspresnih rešitev in nekoliko manj običajnih različic iz polente ali brokolija. Za konec pa še dolenjski odgovor na pico, ki ga je skoraj nemogoče nehati pomakati v omako.

1. Najboljša domača pica

Če želite iz domače pečice potegniti pico, na katero boste zares ponosni, začnite pri testu. Pri tem receptu pomembno vlogo igra avtoliza, sledijo raztegi in prepogibi ter daljše vzhajanje. Nekaj več pozornosti, a rezultat je prožno, mehurjasto testo, vredno domače picerije.

2. Vrhunska pica z mlečnim testom in burrato

Kaj se zgodi, če vodo v testu zamenjamo z mlekom? Dobimo mehko in okusno testo, ki se odlično ujame z burrato. Recept je namenjen vsem, ki imajo radi pico neapeljskega tipa z debelejšim, puhastim robom in malo, a skrbno izbranimi dodatki.

3. Pica brez kvasa

Ko nas zagrabi želja po pici, kvasa pa ni nikjer, nas reši pecilni prašek. Testo ne potrebuje klasičnega vzhajanja, zato je ta različica priročna predvsem takrat, ko bi to jed radi čim prej postavili na mizo. Nadev pa je, kot vedno, stvar trenutnega navdiha.

4. Pica brez pečice

Tudi brez prižiganja pečice se da pripraviti pravo malo pojedino. Te pice se pečejo kar v ponvi, zato so odlična rešitev za vroče dni, počitnice ali kampiranje. Navdih zanje sega vse do italijanske filmske dive Sophie Loren.

5. Pice z žara

Ko je žar že prižgan, lahko na njem poleg zelenjave in mesa spečemo tudi pico. Testo z grškim jogurtom je mehko in sočno, oljčno olje poskrbi za lepo zapečeno skorjico, nadeve pa lahko prilagodimo vsakemu jedcu posebej. Odlična ideja za druženje na prostem.

6. Flammkuchen oziroma nemška pica

Nekje med pico in tankim ploščatim kruhom je flammkuchen, specialiteta z območja ob francosko-nemški meji. Klasična kombinacija kisle smetane, čebule in slanine je preprosta, nasitna in kot nalašč za večjo družbo.

7. Pica brez moke z brokolijevim testom

Moko v tej različici zamenjajo brokoli, jajca in nekaj sira. Dobimo zeleno podlago, ki jo najprej spečemo, nato poljubno obložimo in še za nekaj minut vrnemo v pečico. Zanimiva alternativa klasičnemu testu in dober način, kako na jedilnik pretihotapiti več zelenjave.

8. Brezglutenska pica iz polente

Tudi polenta lahko postane podlaga za pico. Ko jo skuhamo, razporedimo po pekaču in zapečemo, dobimo osnovo, na kateri lahko nadaljujemo po receptu ali jo obložimo čisto po svoje. Barvita in nekoliko drugačna izbira za vse, ki iščejo brezglutensko različico.

9. Pica s poletno zelenjavo in tunino

Paprika, korenje, koruza, čebula, tunina in mocarela sestavljajo bogato pico, ki je še posebno primerna takrat, ko si želimo pisanega in konkretnega kosila. Dobra izbira tudi za porabo zelenjave, ki čaka v hladilniku.

10. Pičiči, dolenjski hit

Niso čisto pica, a brez njih tega izbora ne bi bilo. Pičiči so nastali na Dolenjskem: nekoliko debelejše in mehkejše testo je posuto s sirom in origanom, pečeno pa se nareže na manjše kose, ki kar kličejo po pomakanju v omake. Preprost prigrizek, ki je postal lokalna uspešnica.