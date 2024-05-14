15-minutne testenine z gamberi in bučko: kremaste in neustavljivo dobre (VIDEO)
Preprost recept za hitro kosilo z okusom morja in našo najljubšo poletno zelenjavo.
Sestavine
- 500 g očiščenih gamberov
- 400 g testenin
- 1 ribja ali 2 zelenjavni jušni kocki
- olje
- 3–4 stroki česna
- 50 ml belega vina
- sol in poper
- 250–300 ml sladke smetane
- 4 bučke (potrebovali bomo samo olupek)
- sok 1 limone
- 70 g naribanega parmezana
Priprava
- V večjem loncu zavremo vodo, dodamo jušno kocko in v njej po navodilih proizvajalca skuhamo testenine. Preden jih odcedimo, prihranimo nekaj škrobnate vode.
- Bučke operemo in z lupilcem za zelenjavo ali strgalnikom narežemo oziroma naribamo le zeleni zunanji del, da dobimo tanke trakove.
- V večji ponvi segrejemo olje. Gambere na hitro popečemo z obeh strani, približno minuto do dve, da spremenijo barvo, nato jih preložimo na krožnik.
- V isto ponev stresemo sesekljan česen in pripravljen nariban olupek bučk. Pražimo približno minuto, da zadišita.
- Zalijemo z belim vinom, začinimo s soljo in poprom ter počakamo, da alkohol izpari.
- Prilijemo smetano in limonov sok ter na zmernem ognju kuhamo 2 do 3 minute, da se omaka nekoliko zgosti.
- Vmešamo parmezan, nato v ponev vrnemo gambere in dodamo kuhane testenine. Po potrebi prilijemo še malo prihranjene vode od kuhanja testenin.
- Vse skupaj nežno premešamo, da se testenine enakomerno obdajo z omako, in takoj postrežemo.
Datum Objave: 2.6.2026 ob 06:06
Mirjam GrilcMirjam se s svojo košaro za zelišča potepa daleč proč od naselij, visoko v hribih, kjer si je tudi uredila svoj zeliščni vrt in zeliščno kmetijo, ki jo najdete na strani Aelita.si. Slovi po odličnih zeliščnih pripravkih, pa tudi po izvrstnih jedeh, ki jih pripravlja v svoji sanjski kuhinji s čudovitim razgledom na vrt in gore. Je avtorica knjig z recepti in praktičnimi nasveti, kako si urediti zeliščno lekarno iz številnih zdravilnih zelišč, kako z zelišči obogatiti sladice, poskrbela je za kopico vegetarijanskih jedi za vsak dan in še bi lahko naštevali.