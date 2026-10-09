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5 odličnih jesenskih enolončnic, ki so hitro pripravljene

Jesenske enolončnice FOTO: GMVozd/Getty Images
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Pet odličnih jesenskih enolončnic za hitro kosilo ali večerjo. Od kremne gobove juhe in ričeta do piščančje enolončnice s slastnimi žličniki.

Ko se dnevi ohladijo, se na naše jedilnike vračajo jedi na žlico. Takšne, ki prijetno pogrejejo, nasitijo in ne zahtevajo večurnega stanja za štedilnikom. Enolončnice so zato ena najboljših izbir za jesenska kosila in večerje, sploh kadar želimo iz preprostih sestavin pripraviti nekaj res okusnega. Tokrat smo izbrali pet receptov, ki dokazujejo, da za dober obrok ne potrebujemo veliko časa. Od piščančje enolončnice s puhastimi žličniki in ekspresnega ričeta do kremne gobove različice, dišeče juhe iz sladkega krompirja ter nekoliko drugačne enolončnice s tortelini in pečenico. Katero boste skuhali najprej?

Piščančja enolončnica

Pisana obara, polna krasnih sestavin. V njej zakuhamo tudi proteinske žličnike, postrežemo pa jo s sesekljanim svežim peteršiljem in kosom kruha.

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Piščančja enolončnica z zelenjavo in proteinskimi žličniki

Juha iz sladkega krompirja

V krožnik juhe položimo žličnike iz goste sladke smetane. Tako kot vsako kremno juho lahko tudi to ponudimo s kruhovimi kockami, popečenimi na maslu.

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Če imate sladek krompir, je ta juha najboljša možna izbira

Brzinski ričet

Nimate časa za kuhanje ričeta? Mirjam Grilc ima za vas hitro različico. Uporabimo ješprenjček, saj se zelo hitro skuha, v skledo goste in vroče enolončnice pa dodamo tudi narezano hrenovko.

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Nimate časa za kuhanje ričeta? Mirjam Grilc ima za vas hitro različico (VIDEO)

Enolončnica s tortelini in pečenico

Gosta in nasitna juha s pečenico, tortelini in špinačo je idealna izbira za hiter, a okusen obrok iz enega lonca. Preprost recept, ki pogreje in potolaži.

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Enolončnica s tortelini in pečenico, ki bi jo jedli vsak dan (VIDEO)

Gobova enolončnica

Poln okus in kremna tekstura, popolnoma brez smetane. Polna je zelenjave, gob in dišečih začimb.

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Gobova enolončnica: poln okus in kremna tekstura, popolnoma brez smetane

Datum Objave: 9.10.2026 ob 08:10

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