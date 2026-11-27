Kislo zelje je odlično tudi v drugačnih kosilih. Preizkusite pet preverjenih receptov, od krompirja v zelnici do sočnih mesnih kroglic.

Kislo zelje je ena tistih zimskih sestavin, ki jih imamo pogosto na zalogi, a jih največkrat pripravimo na precej podoben način. Najpogosteje se znajde v joti ali kot priloga h klobasam in pečenicam, vendar lahko iz njega nastanejo tudi prav posebna kosila.

Zbrali smo pet receptov, ki dokazujejo, kako vsestransko je kislo zelje. Z njim lahko pripravimo preprosto in poceni domačo jed, nadevamo krompir, popestrimo bogato krompirjevo omleto ali ga združimo z mesom v okusnem kosilu iz pečice. Ideje za dni, ko si zaželimo nekaj krepkega, domačega in malo drugačnega.

Krompir v zelnici

Preprosta domača klasika, za katero potrebujemo le krompir, kislo zelje in ocvirke. Skromno, poceni in nadvse okusno kosilo, ki nas pogreje v hladnih dneh.

Hopel popel s kislim zeljem

Bogata krompirjeva jed iz ponve, ki jo obogatimo s kranjsko klobaso, kislim zeljem in jajci. Za piko na i poskrbi zlatorjava skorjica, ki ji da še posebej slasten značaj.

Krompir, nadevan s kislim zeljem

Pečen krompir, napolnjen z dušenim kislim zeljem, slanino in čebulo. Prava mala pojedina, ki jo lahko postrežemo samostojno ali ob kosu pečenega mesa.

Svinjska rebra na kislem zelju – vse v enem pekaču

Sočna svinjska rebra, kislo zelje in krompir se med peko prepojijo z mesnimi sokovi in ustvarijo krepko, domače kosilo. Najboljše pri vsem? Vse pripravimo v enem pekaču.

Mesne kroglice iz pečenic v omaki s kislim zeljem

Pečenice v nekoliko drugačni preobleki: oblikujemo jih v sočne mesne kroglice in postrežemo v okusni omaki s kislim zeljem. Odlična ideja za kosilo, ko si zaželimo nekaj tradicionalnega, a malo drugačnega.