Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja

7 hitrih sladic z jabolki, ko se nam zahoče nekaj sladkega

Jabolčne kroglice FOTO: Sonja Ravbar
Odpri galerijo
A+   A-
Sedem preprostih receptov za sladice z jabolki, ki jih pripravimo brez zapletov. Od sočnega peciva in drobljenca do slastnih jabolčnih kroglic.

Včasih nas želja po sladkem zagrabi povsem nepričakovano, časa za dolgotrajno peko pa nimamo. Takrat so jabolka odlična rešitev. Skoraj vedno jih imamo pri roki, iz njih pa lahko z nekaj osnovnimi sestavinami pripravimo sladice, ki navdušijo z okusom, sočnostjo in omamnim vonjem.

Tokrat smo zbrali sedem receptov, ki dokazujejo, da za dobro domačo sladico ne potrebujemo zapletenih postopkov ali dolgega seznama sestavin. Od hrustljavega jabolčnega drobljenca in sočnega peciva z ovsenimi kosmiči do pečenih jabolk, prikupnih kroglic in priljubljene obrnjene rulade. Nekatere sladice pripravimo v le nekaj minutah, druge potrebujejo še nekaj časa v pečici, vse pa imajo nekaj skupnega: preprosto pripravo in okus, zaradi katerega se radi vračamo po še en košček.

Ko se vam bo naslednjič zahotelo nekaj sladkega, bo dovolj že nekaj jabolk in eden od teh receptov.

Jabolčni drobljenec

Jabolčni drobljenec je sladica, ki osvoji že z vonjem in pravzaprav ne potrebuje posebne priložnosti – dovolj je prvi hladen jesenski večer.

image_alt
Jabolčni drobljenec: najpreprostejša jesenska sladica, ki vedno uspe (VIDEO)

Jabolčne kroglice

Zmotno smo bili prepričani, da smo se pri kroglicah domislili že vsega, kar je mogoče. Tukaj je nova jabolčna različica brez glutena in dodanega sladkorja.

image_alt
Jabolčne kroglice, po katerih si boste zapomnili to jesen (VIDEO)

Sočno jabolčno pecivo z ovsenimi kosmiči

Preprosto in sočno pecivo z jabolki, ovsenimi kosmiči in cimetom, za katero ne potrebujemo veliko časa, znanja ali zapletenih sestavin.

image_alt
Sočno jabolčno pecivo z ovsenimi kosmiči, ki ga zmešamo v nekaj minutah

Najhitrejši jabolčni kolač

Nežen posladek, ki bo všeč ljubiteljem jabolčnih sladic, še posebno bo godil tistim, ki si po kosilu radi privoščijo jabolčni zavitek, a jim čas ne dopušča, da bi se spustili v pripravo nečesa zamudnega. 

image_alt
Božanski jabolčni kolač, ki ga naredimo mimogrede

Pečena jabolka s sladoledom

Obožujemo jih, saj so ena najbolj zdravih in preprostih sladic. Tako pa si jih lahko omislimo v bolj pregrešni različici.

image_alt
Pečena jabolka malce drugače: najboljša sladica na hitro (VIDEO)

Obrnjena jabolčna rulada

Prava posebnost! Jabolka se pečejo kar skupaj z biskvitom, nato pa se vse obrne in zvije.

image_alt
Obrnjena jabolčna rulada: Trenutno največji hit domače peke (VIDEO)

Jabolka v testu

Da sladica očara, se mora čim bolj poigrati s kontrasti. Ta jabolka v testu so sočna in hrustljava, sladka in kisla, vroča in ledena.

image_alt
Jabolka v testu: njihova priprava je otročje lahka, videz pa atraktiven

 

Datum Objave: 17.10.2026 ob 06:10

Več iz te teme:

hitre sladice z jabolkijabolčne sladicepreprosti recepti z jabolkijabolčno pecivojesenske sladicesladicejabolka

Naročite se na e-novice:

Odprta kuhinja
Odprta kuhinjaAvtor na portalu Odprta kuhinja
ZADNJE
Več >>
Priporočamo
NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Tiskana izdaja
Prva stran tiskane izdaje
Odprta Kuhinja logo
Vse pravice pridržane © 2018 - 2026 Odprta kuhinja.
POGOJI UPORABE|OGLAŠEVANJE|PIŠKOTKI|KONTAKT|POLITIKA VARSTVA ZASEBNOSTI