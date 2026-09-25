Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja

7 legendarnih peciv iz domačih kuharskih zvezkov, ki jih je vredno speči

Emona kocke FOTO: Sonja Ravbar
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Pobrskali smo po receptih, ki so nekoč kraljevali na domačih mizah. Sedem preverjenih klasik, ki še danes teknejo prav tako dobro.

Lambada, pijana nevesta, jugoslovanka, emona kocke … Že imena teh sladic marsikoga v hipu vrnejo v otroštvo, k nedeljskim kosilom in praznovanjem, ko so bile mize obložene s pisanimi domačimi rezinami. Pobrskali smo po naši zakladnici receptov in izbrali sedem nostalgičnih peciv, ki so nekoč kraljevala v skoraj vsakem gospodinjstvu – danes pa jih z veseljem znova odkrivamo.

1. Lambada

Nostalgična lambada je hvaležno pecivo za obiske – sočno, nasitno in kot nalašč za rezanje na veliko kosov.

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Pozabljena klasika: lambada, ki smo jo pekli ob nedeljah

2. Pečen vaniljev-čokoladni puding

Priprava je zelo preprosta, količine so namerjene na žlico, tako da ne moremo zgrešiti. Puding lahko potresemo s sladkorjem v prahu ali ga ponudimo s stepeno smetano.

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Pečen vaniljev-čokoladni puding: pisana retro sladica

3. Jugoslovanka

Med brskanjem po starih kuharskih zvezkih izpred petdesetih let smo se spomnili, da je prav kolač jugoslovanka osvajal brbončice.

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Kolač jugoslovanka: sočna sladica iz biskvita, jabolčne kreme in smetane

4. Jabolčne kremšnite

Obožujete jabolčni zavitek, a bi vseeno poskusili nekaj novega? Pripravite preproste jabolčne rezine brez peke, znane tudi kot jabolčne kremšnite.

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Božanske jabolčne rezine brez peke: kremaste, lahke in pripravljene v hipu (VIDEO)

5. Pijana nevesta

Preprosta za pripravo in všečna celotni populaciji, zelo zaželena na praznovanjih ali kot domača sladička ob nedeljski popoldanski kavici.

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Družinska pijana nevesta (VIDEO)

6. MU pecivo

Ste ob tem naslovu pomislili na kravico? Pravilno asociacijo ste dobili, kajti tokrat je na vrsti posladek, ki v prerezu spominja na bele lise te živali in je zato tudi tako ljubko poimenovan.

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Mu pecivo malo drugače (VIDEO)

7. Emona kocke

Emona kocke so nekoč veljale za eno najbolj priljubljenih domačih sladic. Če iščete preizkušen recept, ki uspe vsakič, ste na pravem mestu.

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Emona kocke: najboljši recept iz starih časov (VIDEO)

Datum Objave: 25.9.2026 ob 08:09

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