7 legendarnih peciv iz domačih kuharskih zvezkov, ki jih je vredno speči

Pobrskali smo po receptih, ki so nekoč kraljevali na domačih mizah. Sedem preverjenih klasik, ki še danes teknejo prav tako dobro.

Lambada, pijana nevesta, jugoslovanka, emona kocke … Že imena teh sladic marsikoga v hipu vrnejo v otroštvo, k nedeljskim kosilom in praznovanjem, ko so bile mize obložene s pisanimi domačimi rezinami. Pobrskali smo po naši zakladnici receptov in izbrali sedem nostalgičnih peciv, ki so nekoč kraljevala v skoraj vsakem gospodinjstvu – danes pa jih z veseljem znova odkrivamo.

1. Lambada

Nostalgična lambada je hvaležno pecivo za obiske – sočno, nasitno in kot nalašč za rezanje na veliko kosov.

2. Pečen vaniljev-čokoladni puding

Priprava je zelo preprosta, količine so namerjene na žlico, tako da ne moremo zgrešiti. Puding lahko potresemo s sladkorjem v prahu ali ga ponudimo s stepeno smetano.

3. Jugoslovanka

Med brskanjem po starih kuharskih zvezkih izpred petdesetih let smo se spomnili, da je prav kolač jugoslovanka osvajal brbončice.

4. Jabolčne kremšnite

Obožujete jabolčni zavitek, a bi vseeno poskusili nekaj novega? Pripravite preproste jabolčne rezine brez peke, znane tudi kot jabolčne kremšnite.

5. Pijana nevesta

Preprosta za pripravo in všečna celotni populaciji, zelo zaželena na praznovanjih ali kot domača sladička ob nedeljski popoldanski kavici.

6. MU pecivo

Ste ob tem naslovu pomislili na kravico? Pravilno asociacijo ste dobili, kajti tokrat je na vrsti posladek, ki v prerezu spominja na bele lise te živali in je zato tudi tako ljubko poimenovan.

7. Emona kocke

Emona kocke so nekoč veljale za eno najbolj priljubljenih domačih sladic. Če iščete preizkušen recept, ki uspe vsakič, ste na pravem mestu.