9 zavitkov, ki dokazujejo, da štrudelj še zdaleč niso le jabolka

Poletje ponuja obilje sadja in zelenjave, ki kar kličeta po eksperimentih v kuhinji, tudi kadar pripravljamo zavitke ali štrudlje. Pravzaprav je štrudelj ena tistih jedi, pri katerih je recept bolj ohlapno navodilo kot pravilo. Klasika, po kateri vlečeno testo namažemo z nadevom, zavijemo in spečemo, ni omejitev, ampak odpira pot domišljiji. Ko enkrat osvojimo osnovno tehniko, lahko po istem kopitu naredimo sladek, slan, klasičen ali povsem odbit zavitek, kakršnega težko najdemo v receptih.

Vlečeno testo bomo uporabili, ko želimo lahkotnejši, hrustljav štrudelj z veliko tankimi plastmi. To je prava izbira za jabolka, češnje, skuto, zelenjavo, medtem ko je listnato testo bolj masleno, bogato in kompaktno. Za mediteranske in bližnjevzhodne različice je odlična izbira tudi filo testo, ki je pravzaprav zelo tanko vlečeno testo.

Sladki nadevi

Zdaj pa poglejmo še nadeve, ki so bistvo današnjega pisanja. Tu se lahko zares sprostimo, paziti moramo le, da ujamemo pravo teksturo in sočnost. Zakaj bi ostali pri jabolkih in cimetu? Poleti lahko v testo ujamemo breskve, marelice in pistacije, češnje, temno čokolado in kardamom ali mango, kokos, ingver in čili. Med bolj nenavadnimi sladkimi kombinacijami so še slive, tahini in sezam, marelice, skuta, celo lubenice, okuse odišavimo z rožno vodo, kremasto strukturo dobimo s mehkim sirom.

Slani nadevi

Tudi slani zavitki so izjemno hvaležni. Poskusimo lahko bučke, prav tako sir, recimo feto, meto in limono, imenitni so jajčevci, ki pa jih najbolje predhodno popeči na žaru ali v pečici, prav tako velja za papriko. Tudi koruzo lahko stresemo v nadev pa mlado čebulo, pri paradižniku moramo biti previdni, saj vsebuje zelo veliko vode. Domačim zeliščem lahko dodamo tahini ali čili, če gremo malce po svetu, pa naletimo na res nenavadne kombinacije. V zavitku se lahko skupaj znajdejo denimo morski okusi kozic in manga, v Indiji bi zmešali sir paneer, ki je nekaj med našo skuto in čvrstim belim sirom, in grah.

Ko je nadev voden

Edina stvar, pri kateri improvizacija ni priporočljiva, so sestavine z veliko vsebnostjo vode, saj preveč sočen nadev zavitek hitro spremeni v razmočeno kašo. Sadje zato po potrebi odcedimo ali na hitro pokuhamo, zelenjavo pa dobro ožamemo oziroma prej popečemo, da izpari voda. Pomagajo tudi drobtine, ki jih posujemo pod nadev: vpijejo odvečni sok, obenem pa ustvarijo plast med nadevom in testom. Pri zelo sočnih sadnih nadevih lahko drobtinam dodamo še mlete mandlje, oreščke ali malo škroba.​