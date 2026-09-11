Ajdov potancelj: Pozabljena domača pogača, popolna za martinovo

Ob martinovem je poleg ustaljene pojedine priložnost tudi za odkrivanje manj znanih domačih jedi, ki se dobro podajo k pokušini vina. Ena takšnih je ajdov potancelj, pogača, ki jo na turistični kmetiji Pri Martinovih v Globočicah pri Krški vasi še vedno redno pripravljajo in ponudijo tudi na vinskih degustacijah.

»Potancelj je pogača, ki se vedno pripravlja v slani različici. Tako sta ga pekli že moja mama in moževa mama, od njiju smo tudi prevzeli recept,« nam je povedala Milena Tomše, gospodinja na kmetiji. Družinska različica se je tako ohranila do danes, jed pa predstavljajo tudi obiskovalcem. »Nazadnje sem ga pekla pred nekaj dnevi, prirejamo pa tudi kulinarične delavnice, na katerih se obiskovalci naučijo pripraviti to jed,« je še dodala in poudarila, da potancelj ni le samostojna jed, temveč tudi odlična spremljava k degustaciji vina, tudi mladega. Slana pogača je zato lahko zanimiva popestritev martinove mize, čeprav ne spada med zapovedane jedi, ki jih povezujemo s tem praznikom.

Da se bo testo lepo gnetlo, ajdovo moko zmešamo s pšenično. FOTO: Imagebroker/marina Saprunova Getty Images/imagebroker Rf

Potancelj je značilen prav za posavski in dolenjski kulinarični prostor. Ime je povezano z načinom priprave: zgornjo plast testa gospodinja z rokami potlači ali potanca po nadevu. Nekoč je bila to predvsem krepka hrana za ljudi, ki so delali na travnikih in v vinogradih. Gospodinje so jo pripravile za delavce, da so se med napornim delom lahko okrepčali. Starejši zapisi omenjajo tudi, da so potancelj pekli na božični večer in ga jedli pred odhodom k polnočnici. Jed je bila torej povezana tako z vsakdanjim delom na podeželju kot s prazničnimi dnevi.

Danes ga najdemo redkeje, a na kmetiji Pri Martinovih skrbijo, da recept ne ostane le spomin na kuhinjo prejšnjih generacij. Obujajo ga na delavnicah in vključujejo v kulinarično ponudbo, kjer se lepo ujame z domačim vinom, kmetija je namreč znana tudi po vinogradništvu. Seveda ne bomo trdili, da lahko potancelj nadomesti tradicionalne martinove jedi, zlasti pečeno perutnino, lahko pa je imenitna popestritev. In ideja za tiste, ki mesa ne jedo.

Skutni nadev se znajde v številnih sladkih pogačah, v potanclju pa je slan. FOTO: Anneleven/500px Getty Images/500px Plus

Ajdov potancelj

Lahko ga narežemo na večje kose in postrežemo kot krepko malico, ker je slan, bi se zraven podala skleda solate. Okusen je topel in hladen. Če pa ga ponudimo kot spremljavo k vinu, tudi mlademu, pa naj bodo koščki manjši, najbolje za grižljaj, ki ga poplaknemo z izbranim požirkom.

Za 4 osebe.

2,5 dl ajdove moke

2,5 dl ostre bele moke

1 žlička soli

1 l vrele vode

1 žlica olja

Nadev

500 g skute

1 dl kisle smetane

1 jajce

Premaz

1 dl kisle smetane

1 jajce

Priprava