Ajdovi vlivanci, ki bodo z martinove mize izrinili mlince
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Ajdovi vlivanci oziroma špecli so odlična jesenska priloga k raci. Na maslu popečeni navdušijo z oreškastim okusom in prijetno teksturo.
Na martinovi mizi mlinci vladajo že tako dolgo, da nihče več ne pomni, kdo jih je sploh izvolil. Vsako leto znova prisedejo k raci, brez posebnega programa in brez pravega protikandidata. Letos se jim je končno nekdo postavil po robu. Na maslu popečeni ajdovi vlivanci, ki jih raja pozna tudi kot špecle, navdušijo s polnim, blago oreškastim okusom in ravno pravo teksturo. Zmaga tista skleda, ki je prva prazna. Do takrat velja volilni molk, ki se ga med žvečenjem držimo brez težav.
Ajdovi vlivanci
Čas priprave: približno 30–40 minut
Količina: za 4 osebe
Težavnost: lahka priprava
- 220 g ajdove moke
- 150 g pšenične moke
- 3 jajca
- 250 ml mleka (po potrebi še več)
- 3/4 žličke soli
- za praženje
- 30–40 g masla
Posip
- sesekljan peteršilj
- po želji pečen kostanj
Priprava
- V skledi zmešamo ajdovo in pšenično moko ter sol.
- Dodamo jajca in mleko, nato dobro premešamo, da dobimo gladko maso brez grudic. Mora biti gosta, a dovolj tekoča, da jo lahko spuščamo skozi cedilo za vlivance. Po potrebi postopoma primešamo mleko, saj je količina odvisna od vpojnosti moke.
- Kuhanje: v velikem loncu zavremo osoljeno vodo, nato zmanjšamo temperaturo, da le rahlo vre. Maso nalijemo v cedilo in jo s spatulo potiskamo v krop. Ko vlivanci priplavajo na površje, jih kuhamo še 1–2 minuti. Poberemo jih s penovko in dobro odcedimo.
- Praženje in postrežba: v večji ponvi segrejemo maslo, dodamo vlivance in jih na srednje močnem ognju pražimo 3–5 minut, da se rahlo zlato obarvajo.
- Posujemo jih s sesekljanim peteršiljem in po želji z nadrobljenim pečenim kostanjem.
- Postrežemo jih kot prilogo k račji obari ali jih dodamo v krožnik tik pred serviranjem.
Datum Objave: 10.11.2026 ob 08:11
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Midva kuhavaSva Tjaša Vede in Blaž Mikuljan. Kulinarika je področje, v katerem se najraje zadržujeva. Naj gre za zadovoljno prežvekovanje po oštarijah, navdušeno kulinarično brskanje med potepanjem ali pa usklajeno ustvarjanje na domačem kuharskem bojišču – vedno sva v nizki preži za novimi sestavinami, postopki in načini priprave jedi. Sva totalno nasprotje od tradicionalistov. Priprava tradicionalnih jedi ostaja domena najinih babic, saj jih povsem obvladata, z njimi pa naju tudi z veseljem razvajata. Ko pa se midva spraviva na tradicionalen recept, ga pošteno začiniva v svojem slogu. Sledite nama lahko na blogu midvakuhava.si.