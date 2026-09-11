Ajdovi vlivanci, ki bodo z martinove mize izrinili mlince

Na martinovi mizi mlinci vladajo že tako dolgo, da nihče več ne pomni, kdo jih je sploh izvolil. Vsako leto znova prisedejo k raci, brez posebnega programa in brez pravega protikandidata. Letos se jim je končno nekdo postavil po robu. Na maslu popečeni ajdovi vlivanci, ki jih raja pozna tudi kot špecle, navdušijo s polnim, blago oreškastim okusom in ravno pravo teksturo. Zmaga tista skleda, ki je prva prazna. Do takrat velja volilni molk, ki se ga med žvečenjem držimo brez težav.

Ajdovi vlivanci

Čas priprave: približno 30–40 minut

Količina: za 4 osebe

Težavnost: lahka priprava

220 g ajdove moke

150 g pšenične moke

3 jajca

250 ml mleka (po potrebi še več)

3/4 žličke soli

za praženje

30–40 g masla

Posip

sesekljan peteršilj

po želji pečen kostanj

Priprava