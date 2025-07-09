Blejska grmada: recept za kremasto sladico z okusom po starih časih

Ta domačna sladica je lahko razkošen zaključek druženja za mizo. Ko žlica seže skozi njene bogate kremaste plasti, zadiši po praznikih in starih časih.

Blejska grmada je sočna sladica toplih in domačih okusov, ki v sebi nosi nekaj prijetne nostalgije. Plasti mehkega svetlega in temnega biskvita, prepojene z rumovim sirupom, se prepletajo z nežno vaniljevo kremo, orehi, sočnimi rozinami, stepeno smetano in čokolado. Okus bi lahko opisala kot kombinacijo potice, rumovega peciva in kremne sladice. Orehi in rozine dajo nekoliko praznični značaj, rum pa tisti značilni retro okus, ki ga poznamo iz starejših slovenskih slaščičarn in pri domačih nedeljskih sladicah.

Njena posebnost je tudi v videzu. Grmada ni popolno odrezana in strogo oblikovana sladica, ampak razkošno razpuščena, mehka in sočna. Zajamemo jo z žlico, plasti se nežno premešajo, vsak grižljaj pa prinese nekoliko drugačno razmerje sestavin (vanilje, orehov, ruma in čokolade).

Zagotovo je grmada priljubljena predvsem zaradi občutka domačnosti, je kot sladek spomin na stare dobre čase. Je sladica, ki sodi na mizo ob nedeljskem kosilu, rojstnem dnevu, družinskem praznovanju ali v hladnejših jesenskih in zimskih dneh, ko nam zadišijo orehi, vanilja in rum. Ker je grmada bogata, kremasta in razkošna sladica, je ustvarjena za deljenje in sladek zaključek skupnega obroka. Najboljša je naslednji dan, ko se vsi okusi lepo prepojijo in povežejo. Zagotovo pa postane še slajša, ko se ob njej za mizo razdelijo tudi nasmehi in lepi trenutki.

sladica Blejska grmada

Sestavine

svetli biskvit

4 jajca, 100 g sladkorja

100 g gladke moke

temni biskvit

4 jajca, žlica kakava v prahu

100 g sladkorja, 100 g gladke moke

vaniljeva krema

800 ml mleka, 4 jajca, 110 g sladkorja

110 g gladke moke (še bolje koruznega škroba)

2 vrečki vaniljevega sladkorja

rumov sirup

800 ml vode, 200 g sladkorja

50–100 ml ruma (ali rumov sladkor)

80 g rozin

za plasti

300 g orehov (srednje mletih)

za serviranje

400 ml sladke smetane

100 g temne čokolade (oziroma čokoladnega obliva)

malo kakava v prahu

Še nekaj uporabnih podatkov

velikost pekača, v kateri bomo sladico sestavili: 20 × 30 × 8 cm,

priprava: 45 minut + najmanj 8 ur hlajenja,

peka: 15–20 minut,

porcije: 10–12 porcij,

zahtevnost: srednje zahtevno.

Priprava

Rumov sirup:

1. V kozici zmešamo 800 ml vode in 200 g sladkorja. Zavremo in kuhamo nekaj minut, da se sladkor popolnoma raztopi.

2. Dodamo 80 g rozin in odstavimo z ognja.

3. Ko se sirup malo ohladi, primešamo 50 ml ruma. Pustimo, da se popolnoma ohladi.

Za svetli biskvit pečico vključimo na 175 stopinj.

4. Velik pekač (približno 40 × 30 cm) obložimo s papirjem za peko.

5. V skledo ubijemo 4 jajca in dodamo 100 g sladkorja. Z električnim mešalnikom stepamo 7–10 minut, da masa postane zelo svetla, gosta in penasta ter močno naraste.

6. Presejemo 100 g gladke moke in jo v dveh ali treh delih z lopatko nežno vmešamo v jajčno maso. Le toliko, da ni več vidnih sledov moke.

7. Maso enakomerno razporedimo po pripravljenem pekaču.

8. Pečemo 10–12 minut, da biskvit rahlo zlato porjavi.

9. Biskvit popolnoma ohladimo in prerežemo na dva enaka kosa, velika približno 20 × 30 cm.

Temni biskvit:

10. Isti pekač obložimo s papirjem za peko.

11. V skledo ubijemo 4 jajca in dodamo 100 g sladkorja. Z električnim mešalnikom stepamo 7–10 minut, da masa postane svetla, gosta in zelo penasta.

12. Skupaj presejemo 100 g gladke moke in 10 g kakava.

13. Mešanico moke in kakava v dveh ali treh delih z lopatko nežno vmešamo v jajčno maso. Mešamo počasi in previdno, da masa ostane čim bolj zračna.

14. Enakomerno jo razporedimo po pri­pravljenem pekaču.

15. Pečemo pri 175 stopinjah 10–12 minut.

16. Biskvit popolnoma ohladimo in prerežemo na dva enaka kosa, velika približno 20 × 30 cm.

sladica Blejska grmada

Vaniljeva krema:

17. Ločimo 4 jajca in rumenjake zmešamo z 200 ml hladnega mleka ter 110 g moke v gladko zmes.

18. Preostalih 600 ml mleka segrejemo skupaj z vaniljevim sladkorjem in pri­bližno polovico sladkorja.

19. Ko mleko zavre, zmanjšamo temperaturo in med stalnim mešanjem prilijemo rumenjakovo zmes.

20. Kuhamo 10 minut, dokler ne nastane gosta in gladka krema.

21. Beljake začnemo stepati in jim posto­poma dodamo preostali sladkor. Naredimo čvrst sneg.

22. Kuhano kremo odstavimo in jo prelijemo v večjo posodo. V še vročo (ne vrelo) nežno vmešamo beljakov sneg.

sladica Blejska grmada

Sestavljanje:

23. V globok pekač velikosti 20 × 30 × 8 cm položimo prvo plast svetlega biskvita. Dobro ga navlažimo z rumovim sirupom. Po njem razporedimo del rozin in potresemo z delom mletih orehov ter premažemo z delom vaniljeve kreme.

24. Na kremo položimo plast temnega biskvita; navlažimo s sirupom, dodamo rozine, mlete orehe in vaniljevo kremo.

25. Vse ponovimo z drugo plastjo svetlega biskvita.

26. Na vrh položimo zadnjo plast temnega biskvita. Tudi to navlažimo s sirupom in tanko premažemo s preostalo vaniljevo kremo ter rahlo potresemo s kakavom.

27. Pekač pokrijemo in postavimo v hladilnik. Grmada naj počiva najmanj 8 ur, najbolje pa čez noč.

28. Za serviranje stepemo sladko smetano. Stopimo temno čokolado (ali uporabimo kupljen čokoladni preliv/obliv).

29. Z večjo žlico zajamemo grmado iz pekača in položimo na krožnik.

30. Dodamo stepeno sladko smetano in prelijemo s stopljeno čokolado.

sladica Blejska grmada

sladica Blejska grmada

sladica Blejska grmada

Triki in namigi Biskvitov ne smemo prepeči; naj oba ostaneta mehka in prožna, ker bo tako grmada bolj sočna.

Ruma ne kuhamo, dodamo ga šele v topel oziroma ohlajen sirup, da ohrani aromo.

Pred sestavljanjem si sestavine razdelimo: sirup in vaniljevo kremo na 4 dele, rozine in orehe na 3 dele.

Sirup dodajamo postopoma, 120–140 ml na plast, in opazujemo, koliko ga biskvit vpije – biskvit mora biti moker in mehak, vendar sirup ne sme stati na dnu pekača.

Uporabimo sveže mlete orehe.

Vaniljevo kremo kuhamo na zmerni temperaturi ter mešamo, da se ne prismodi in da se ne naredijo grudice.

Beljakov sneg vmešamo v vročo, a ne vrelo kuhano kremo; tako bo postala značilno lahka in zračna.

Kremo je najbolje nanašati še mlačno, saj se lepše razporedi med plasti.

Plasti sestavljamo brez močnega pritiskanja; grmada mora ostati rahla in mehka.

Grmado pripravimo vsaj 8 ur prej, idealno pa dan pred serviranjem.

Med počivanjem v hladilniku naj bo pokrita, da se zgornja plast ne izsuši.

V doma pripravljen čokoladni preliv oziroma obliv dodamo malo masla ali nevtralnega olja, da ostane gladek in tekoč.

Grmade ne režemo na popolne kocke. Zajamemo jo z večjo žlico ali zajemalko, da dobi značilen videz »grmade«.

Pri zajemanju sežemo z žlico globoko skozi vse plasti, da so v vsaki porciji svetli in temni biskvit, krema, orehi in rozine.

Zgodovina te sladice

Grmada ni tradicionalna jed v smislu potice, štrukljev ali prekmurske gibanice, katerih korenine segajo veliko dlje v preteklost. Gre za avtorsko slovensko sladico iz druge polovice 20. stoletja, ki je sčasoma postala del kulinarične tradicije Gorenjske, a ni tako množično prepoznavna kot kremna rezina. Nekateri sodobni blejski lokali je sploh nimajo na meniju, medtem ko kremna rezina ostaja skoraj obvezna ponudba.

Za njenega avtorja velja kuhar Janez Pristavec, ki je leta 1972 delal kot šef kuhinje v Vili Bled. Tam je pripravil sladico, za katero mu je bila navdih madžarska sladica somlói galuska – somlojski žličniki. Pozneje je s svojo soprogo prevzel restavracijo Letališče Lesce, kjer je sladica zaslovela kot blejska grmada. Danes bi jo lahko opisali kot regionalno klasiko z zelo močnim retro domačim značajem.