Brizgani piškoti: Iz enega testa cel pladenj prazničnih dobrot (VIDEO)
Brizgani piškoti so ena tistih domačih klasik, ki s svojim nežnim vonjem po maslu in vanilji vedno znova očarajo. Spomnijo nas na toplino doma in v nas vzbudijo praznično veselje. So čudovito krhki in nežni, da se kar stopijo v ustih.
Priprava je izjemno preprosta, saj testa ni treba valjati ali izrezovati z modelčki. S slaščičarsko vrečko (ali pištolico – testomatom za brizgane piškote) in zvezdastim nastavkom lahko v hipu ustvarimo prikupne oblike (kupčki, palčke, S-oblika, venčki, srčki ...). Najlepše pa je, da lahko iz ene same mase pripravimo velik pisan krožnik pravzaprav različnih piškotov. Obročke lahko napolnimo z marmelado, palčke (ali S-obliko) pomočimo v temno čokolado, nežne rozete pa lahko okrasimo s čokolado in oreščki. Tako nastane čudovit pladenj različnih okusov, ki polepša praznično mizo in razveseli naše najdražje.
Zakaj dodamo škrob v testo za brizgane piškote?
Skrivnost posebno krhkih brizganih piškotov, ki se kar stopijo v ustih, se skriva tudi v dodatku koruznega škroba. Kot pojasnjujejo na kulinaričnem portalu Serious Eats, koruzni škrob v kombinaciji s pšenično moko omejuje razvoj glutenske mreže. Tako dobimo nežnejše in bolj krhko pecivo. Prav zato je pomembno tudi, da testa po dodatku moke ne mešamo oz. gnetemo predolgo.
Najboljši brizgani piškoti
Priprava: 25 minut
Peka: okvirno 10 minut.
Količina: 40 do 50 piškotov
Težavnost: preprosto
Testo
- 250 g masla (zmehčanega)
- 100 g sladkorja v prahu
- 1 jajčni rumenjak
- 1 žlička vaniljeve paste
- 300 g gladke bele moke
- 40 g koruznega škroba
- 1/4 žličke soli
- po potrebi: 2–3 žličke mleka
Nadev
- gladka marmelada (šipkova, malinova, ribezova ali marelična)
- stopljena čokolada
- oreščki
- kokosova moka
Priprava
- Zmehčano maslo in sladkor v prahu z električnim mešalnikom stepamo približno 3 do 4 minute, da dobimo svetlo, gladko in puhasto zmes.
- Dodamo rumenjak in vaniljo ter na kratko premešamo.
- V drugi posodi zmešamo moko, koruzni škrob in sol.
- Suhe sestavine postopoma vmešamo v masleno zmes in mešamo le toliko, da nastane gladko, mehko testo. Če je pregosto za brizganje, postopoma prilijemo malo mleka (po eno čajno žličko).
- Testo nadevamo v slaščičarsko vrečko z večjim odprtim zvezdastim nastavkom. Na pekač, obložen s papirjem za peko, brizgamo majhne okrogle obročke premera 4 do 5 cm (lahko pa tudi druge oblike: palčke, kupčke in podobno). Na sredini vsakega lahko pustimo dovolj veliko vdolbinico za marmelado. Med piškoti naj bo približno 2 do 3 cm prostora.
- Če imamo čas, pekač z oblikovanimi piškoti postavimo za 20 minut v hladilnik (ni pa nujno), da se maslo učvrsti in obročki med peko ohranijo še lepšo obliko.
- Piškote pečemo v pečici, ogreti na 175 stopinj (zgornje in spodnje gretje), približno 8 do 10 minut oziroma toliko časa, da robovi nežno pozlatijo, sredina pa ostane svetla.
- Pečene piškote pustimo nekaj minut na pekaču (če jih bomo napolnili z marmelado, a se je sredinska vdolbinica med peko zmanjšala, jo še pri toplih piškotih zelo nežno poglobimo z zadnjo stranjo lesene kuhalnice). Nato jih prenesemo na mrežico in popolnoma ohladimo.
- Marmelado na nizki temperaturi rahlo segrejemo, da postane gladka in malo bolj tekoča. Če vsebuje koščke sadja ali peške, jo pretlačimo skozi cedilo. Če je zelo redka, jo na kratko pokuhamo, da se zgosti. Pred uporabo jo pustimo, da se nekoliko ohladi.
- Po okusu lahko piškote posujemo s sladkorjem v prahu in napolnimo z marmelado (marmelado nadevamo v manjšo slaščičarsko vrečko in jo previdno nabrizgamo v sredino popolnoma ohlajenih piškotov, lahko pa jo v sredino piškota preprosto naložimo kar z manjšo žličko, in sicer skoraj do višine obročka, vendar ne čez rob). Brizgance lahko pomočimo tudi v stopljeno čokolado in posujemo z oreščki.
- Napolnjene oziroma oblite piškote pustimo na sobni temperaturi, da se marmelada in čokolada strdita. Nato jih shranimo v dobro zaprto posodo.
Brizgani piškoti: najpogostejša vprašanja in odgovori
Zakaj se brizgani piškoti med peko razlezejo?
Najpogostejši vzrok je premehko oziroma pretoplo maslo ali preveč tekočine v testu. Da bodo piškoti med peko ohranili lepo obliko, jih pred peko za 20 minut postavimo v hladilnik.
Kaj storiti, če je testo za brizgane piškote pretrdo?
Testu postopoma dodajamo mleko, po eno čajno žličko naenkrat. Testo mora biti dovolj mehko, da ga zlahka iztisnemo skozi slaščičarski nastavek, vendar dovolj čvrsto, da obdrži obliko.
Ali lahko brizgane piškote pripravimo brez testomata?
Seveda. Zadostuje čvrsta slaščičarska vrečka z večjim odprtim zvezdastim nastavkom, s katerim lahko oblikujemo venčke, rozete, palčke in druge oblike.
Na kateri temperaturi pečemo brizgane piškote?
Brizgane piškote pečemo pri 175 stopinjah Celzija z zgornjim in spodnjim gretjem približno 8 do 10 minut. Pečeni so, ko robovi rahlo pozlatijo, sredina pa ostane svetla.
Kdaj brizgane piškote napolnimo z marmelado?
Piškote po peki popolnoma ohladimo in šele nato napolnimo z gladko, rahlo segreto marmelado. Najprimernejše so nekoliko gostejše marmelade brez večjih koščkov sadja.
Kako dolgo so brizgani piškoti obstojni?
V dobro zaprti posodi, shranjeni v hladnem in suhem prostoru, nenadevani masleni piškoti praviloma zdržijo dva do tri tedne. Tiste z marmelado je priporočljivo porabiti prej, saj zaradi vlage iz nadeva postopoma izgubljajo krhkost.
Ali lahko brizgane piškote zamrznemo?
Da, najbolje je zamrzniti pečene, popolnoma ohlajene piškote brez nadeva in čokoladnega obliva. Po odtajanju jih napolnimo z marmelado ali okrasimo s čokolado.