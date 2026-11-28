Krhki masleni brizgani piškoti, ki se kar stopijo v ustih. Iz enega testa brez valjanja pripravimo različne praznične dobrote z marmelado in čokolado.

Brizgani piškoti so ena tistih domačih klasik, ki s svojim nežnim vonjem po maslu in vanilji vedno znova očarajo. Spomnijo nas na toplino doma in v nas vzbudijo praznično veselje. So čudovito krhki in nežni, da se kar stopijo v ustih.

Priprava je izjemno preprosta, saj testa ni treba valjati ali izrezovati z modelčki. S slaščičarsko vrečko (ali pištolico – testomatom za brizgane piškote) in zvezdastim nastavkom lahko v hipu ustvarimo prikupne oblike (kupčki, palčke, S-oblika, venčki, srčki ...). Najlepše pa je, da lahko iz ene same mase pripravimo velik pisan krožnik pravzaprav različnih piškotov. Obročke lahko napolnimo z marmelado, palčke (ali S-obliko) pomočimo v temno čokolado, nežne rozete pa lahko okrasimo s čokolado in oreščki. Tako nastane čudovit pladenj različnih okusov, ki polepša praznično mizo in razveseli naše najdražje.

Zakaj dodamo škrob v testo za brizgane piškote?

Skrivnost posebno krhkih brizganih piškotov, ki se kar stopijo v ustih, se skriva tudi v dodatku koruznega škroba. Kot pojasnjujejo na kulinaričnem portalu Serious Eats, koruzni škrob v kombinaciji s pšenično moko omejuje razvoj glutenske mreže. Tako dobimo nežnejše in bolj krhko pecivo. Prav zato je pomembno tudi, da testa po dodatku moke ne mešamo oz. gnetemo predolgo.

Najboljši brizgani piškoti

Priprava: 25 minut

Peka: okvirno 10 minut.

Količina: 40 do 50 piškotov

Težavnost: preprosto

Testo

250 g masla (zmehčanega)

100 g sladkorja v prahu

1 jajčni rumenjak

1 žlička vaniljeve paste

300 g gladke bele moke

40 g koruznega škroba

1/4 žličke soli

po potrebi: 2–3 žličke mleka

Nadev

gladka marmelada (šipkova, malinova, ribezova ali marelična)

stopljena čokolada

oreščki

kokosova moka

Priprava

Zmehčano maslo in sladkor v prahu z električnim mešalnikom stepamo približno 3 do 4 minute, da dobimo svetlo, gladko in puhasto zmes. Dodamo rumenjak in vaniljo ter na kratko premešamo. V drugi posodi zmešamo moko, koruz­ni škrob in sol. Suhe sestavine postopoma vmešamo v masleno zmes in mešamo le toliko, da nastane gladko, mehko testo. Če je pregosto za brizganje, postopoma prilijemo malo mleka (po eno čajno žličko). Testo nadevamo v slaščičarsko vrečko z večjim odprtim zvezdastim nastavkom. Na pekač, obložen s papirjem za peko, brizgamo majhne okrogle obročke premera 4 do 5 cm (lahko pa tudi druge oblike: palčke, kupčke in podobno). Na sredini vsakega lahko pustimo dovolj veliko vdolbinico za marmelado. Med piškoti naj bo približno 2 do 3 cm prostora. Če imamo čas, pekač z oblikovanimi piškoti postavimo za 20 minut v hladilnik (ni pa nujno), da se maslo učvrsti in obročki med peko ohranijo še lepšo obliko. Piškote pečemo v pečici, ogreti na 175 stopinj (zgornje in spodnje gretje), približno 8 do 10 minut oziroma toliko časa, da robovi nežno pozlatijo, sredina pa ostane svetla. Pečene piškote pustimo nekaj minut na pekaču (če jih bomo napolnili z marmelado, a se je sredinska vdolbinica med peko zmanjšala, jo še pri toplih piškotih zelo nežno poglobimo z zadnjo stranjo lesene kuhalnice). Nato jih prenesemo na mrežico in popolnoma ohladimo. Marmelado na nizki temperaturi rahlo segrejemo, da postane gladka in malo bolj tekoča. Če vsebuje koščke sadja ali peške, jo pretlačimo skozi cedilo. Če je zelo redka, jo na kratko pokuhamo, da se zgosti. Pred uporabo jo pustimo, da se nekoliko ohladi. Po okusu lahko piškote posujemo s sladkorjem v prahu in napolnimo z marmelado (marmelado nadevamo v manjšo slaščičarsko vrečko in jo previdno nabrizgamo v sredino popolnoma ohlajenih piškotov, lahko pa jo v sredino piškota preprosto naložimo kar z manjšo žličko, in sicer skoraj do višine obročka, vendar ne čez rob). Brizgance lahko pomočimo tudi v stopljeno čokolado in posujemo z oreščki. Napolnjene oziroma oblite piškote pustimo na sobni temperaturi, da se marmelada in čokolada strdita. Nato jih shranimo v dobro zaprto posodo.