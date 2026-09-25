Bučni brownie, ki ostane čudovito sočen (VIDEO)

Sočen brownie s čokolado in bučo je popolna jesenska sladica. Ključ do mehke sredice je, da ga v pečici ne pustimo predolgo.

Čas teh šele prihaja: pozne jeseni brez buč ni. In tudi na to smo pripravljeni. Brina Robinik Kobal je pripravila čudovito sočno pecivo, v katerem se dopolnjujeta sladkasti okus buče in čokolada. Ima namig, kako je s peko, da bo ravno prava tekstura.

Bučni brownie

Za pekač velikosti približno 20 × 20 cm.

Čokoladna masa

150 g temne čokolade

120 g masla

130 g rjavega sladkorja

2 jajci

80 g gladke moke

20 g kakava

ščepec soli

žlička vaniljeve paste ali ekstrakta

Bučna masa

180 g bučnega pireja

1 jajce

60 g rjavega sladkorja

50 g stopljenega masla

70 g gladke moke

žlička cimeta

1/2 žličke mletega ingverja

1/2 žličke muškatnega oreščka

ščepec mletih klinčkov

1/2 žličke vanilje

ščepec soli

Priprava