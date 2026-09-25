Bučni brownie, ki ostane čudovito sočen (VIDEO)
Odpri galerijo
A+ A-
Sočen brownie s čokolado in bučo je popolna jesenska sladica. Ključ do mehke sredice je, da ga v pečici ne pustimo predolgo.
Čas teh šele prihaja: pozne jeseni brez buč ni. In tudi na to smo pripravljeni. Brina Robinik Kobal je pripravila čudovito sočno pecivo, v katerem se dopolnjujeta sladkasti okus buče in čokolada. Ima namig, kako je s peko, da bo ravno prava tekstura.
Bučni brownie
Za pekač velikosti približno 20 × 20 cm.
Čokoladna masa
- 150 g temne čokolade
- 120 g masla
- 130 g rjavega sladkorja
- 2 jajci
- 80 g gladke moke
- 20 g kakava
- ščepec soli
- žlička vaniljeve paste ali ekstrakta
Bučna masa
- 180 g bučnega pireja
- 1 jajce
- 60 g rjavega sladkorja
- 50 g stopljenega masla
- 70 g gladke moke
- žlička cimeta
- 1/2 žličke mletega ingverja
- 1/2 žličke muškatnega oreščka
- ščepec mletih klinčkov
- 1/2 žličke vanilje
- ščepec soli
Priprava
- Pečico vključimo na 175 stopinj. Pekač obložimo s papirjem za peko.
- Najprej pripravimo čokoladno maso: maslo in temno čokolado skupaj počasi stopimo ter premešamo do gladkega. Pustimo minuto ali dve, da se malo ohladi.
- Jajci s sladkorjem na kratko stepemo, da se zmes poveže, nato primešamo stopljeno čokolado z maslom in vaniljo. Dodamo moko, kakav in sol ter premešamo samo toliko, da dobimo gosto maso.
- Bučni pire, jajce, sladkor, stopljeno maslo in vaniljo pomešamo. Dodamo moko, cimet, ingver, muškatni orešček, klinčke in sol ter premešamo v gladko oranžno maso.
- V pripravljeni pekač izmenično nalagamo večje žlice čokoladne in bučne mase. Nekaj čokoladne mase prihranimo za vrh. Z nožem ali leseno palčko nekajkrat potegnemo skozi obe masi in ustvarimo marmoriran vzorec. Ne mešamo preveč, saj želimo, da sta oranžna in čokoladna barva še vedno jasno vidni.
- Pečemo 25–30 minut. Sredica naj bo ob koncu še rahlo mehka – če prepečemo, izgubimo značilno teksturo.
- Bučni brownie popolnoma ohladimo, nato ga narežemo na kocke.
Datum Objave: 2.10.2026 ob 06:10
Več iz te teme:
Naročite se na e-novice:
Brina Robinik Kobal