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Bučni brownie, ki ostane čudovito sočen (VIDEO)

Brownie s čokolado in bučo, ki ostane čudovito sočen FOTO: Sonja Ravbar
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Sočen brownie s čokolado in bučo je popolna jesenska sladica. Ključ do mehke sredice je, da ga v pečici ne pustimo predolgo.

Čas teh šele prihaja: pozne jeseni brez buč ni. In tudi na to smo pripravljeni. Brina Robinik Kobal je pripravila čudovito sočno pecivo, v katerem se dopolnjujeta sladkasti okus buče in čokolada. Ima namig, kako je s peko, da bo ravno prava tekstura.

Bučni brownie

Za pekač velikosti približno 20 × 20 cm.

Čokoladna masa

  • 150 g temne čokolade
  • 120 g masla
  • 130 g rjavega sladkorja
  • 2 jajci
  • 80 g gladke moke
  • 20 g kakava
  • ščepec soli
  • žlička vaniljeve paste ali ekstrakta

Bučna masa

  • 180 g bučnega pireja
  • 1 jajce
  • 60 g rjavega sladkorja
  • 50 g stopljenega masla
  • 70 g gladke moke
  • žlička cimeta
  • 1/2 žličke mletega ingverja
  • 1/2 žličke muškatnega oreščka
  • ščepec mletih klinčkov
  • 1/2 žličke vanilje
  • ščepec soli

Priprava

  1. Pečico vključimo na 175 stopinj. Pekač obložimo s papirjem za peko.
  2. Najprej pripravimo čokoladno maso: maslo in temno čokolado skupaj počasi stopimo ter premešamo do gladkega. Pustimo minuto ali dve, da se malo ohladi.
  3. Jajci s sladkorjem na kratko stepemo, da se zmes poveže, nato primešamo stopljeno čokolado z maslom in vaniljo. Dodamo moko, kakav in sol ter premešamo samo toliko, da dobimo gosto maso.
  4. Bučni pire, jajce, sladkor, stopljeno maslo in vaniljo pomešamo. Dodamo moko, cimet, ingver, muškatni orešček, klinčke in sol ter premešamo v gladko oranžno maso.
  5. V pripravljeni pekač izmenično nalagamo večje žlice čokoladne in bučne mase. Nekaj čokoladne mase prihranimo za vrh. Z nožem ali leseno palčko nekajkrat potegnemo skozi obe masi in ustvarimo marmoriran vzorec. Ne mešamo preveč, saj želimo, da sta oranžna in čokoladna barva še vedno jasno vidni.
  6. Pečemo 25–30 minut. Sredica naj bo ob koncu še rahlo mehka – če prepečemo, izgubimo značilno teksturo.
  7. Bučni brownie popolnoma ohladimo, nato ga narežemo na kocke.
Datum Objave: 2.10.2026 ob 06:10

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