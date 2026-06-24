Če imate domače paradižnike, naredite viralni namaz, ki ga mažemo na vse

Nočemo biti pristranski, ampak »tomato butter« je najbolj slastna stvar, ki jo letos mažemo na kruh.

Vsako poletje se pojavi recept, zaradi katerega se sprašujemo, kako ga nismo odkrili že prej. Letos nas je tako popolnoma osvojil t. i. tomato butter, kremast namaz iz masla in popečenih (ali posušenih) paradižnikov, ki ima okus po poletnem vrtu, pici in toplih večerih na terasi.

Zakaj je tako poseben?

Kombinacija paradižnika in masla v resnici ni nova. Italijanska kuharska legenda Marcella Hazan je pravzaprav zaslovela s svojo preprosto omako iz paradižnika, čebule in masla, ki velja za eno najboljših paradižnikovih omak na svetu. No, tomato butter je to idejo spremenil v namaz.

Ker so paradižniki pečeni, postane njihov okus bolj sladek, intenziven in skoraj marmeladen. In ko jih zmešamo z maslom, nastane nekaj, kar bi najlažje opisali kot poletje, ujeto v en majcen krožnik masla.

Recept za viralni tomato butter

Potrebujemo

225 g mehkega masla

1 strok česna

2 žlici drobno sesekljanega drobnjaka

2–3 žlice drobno sesekljane bazilike

približno 80 ml pečenih paradižnikov (ali sušenih paradižnikov, vloženih v oljčno olje)

ščepec črnega popra

ščepec soli po okusu

Za pečene paradižnike:

približno 300 g češnjevih paradižnikov

malo oljčnega olja

ščepec soli

Paradižnike razpolovimo, jih pokapamo z oljčnim oljem in rahlo posolimo. Pečemo jih približno 25 do 30 minut pri 200 stopinjah, dokler se ne zmehčajo in na robovih rahlo karamelizirajo. Ko se nekoliko ohladijo, jih zelo drobno sesekljamo.

Iz presežka paradižnikov lahko ustvarimo tudi čudovit tomato butter. FOTO: Capelle.r/Getty Images

Čeprav so paradižniki pečeni, vsebujejo še vedno precej vlage. Zato jih po sekljanju nežno popivnamo s papirnato brisačko ali jih rahlo stisnemo med rokami, da odstranimo odvečno tekočino. Nato pa vse skupaj preprosto zmešamo oziroma zmiksamo, da se sestavine lepo povežejo.

Če bi želeli peko paradižnikov preskočiti, lahko mirne vesti uporabite tudi vložene sušene paradižnike. Pazljivi bodite le, da v trgovini izberete tiste, vložene v olje in ne v kis.

Postopek priprave si lahko pogledate tukaj:

Na kaj ga mažemo?

Možnosti uporabe so praktično neomejene; odličen je na dobrem kosu kruha, na popečenem sendviču s sirom, na pečenem mladem krompirju, ob zrezku, pečeni zelenjavi ali pa z jajci, kjer ga lahko uporabimo namesto navadnega masla.