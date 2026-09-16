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Čevapčiči niso le za žar: Jeseni jih uporabite v tej božanski enolončnici (VIDEO)

Jesenska enolončnica s čevapčiči FOTO: Sonja Ravbar
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Hitra jesenska enolončnica s čevapčiči, zelenjavo in kostanjem je pripravljena v dobrih 30 minutah ter je odlična ideja za preprosto kosilo iz enega lonca.

Ko se temperature spustijo, čevapčiči hitro izginejo z naših jedilnikov. A nikakor jih ni treba prihraniti le za žar. V tej hitri jesenski enolončnici jih spremenimo v mesne kroglice, zato si prihranimo precej dela. Dodamo še veliko zelenjave, kostanj in nekaj preprostih dodatkov za polnejši okus ter v dobrih 30 minutah pripravimo nasitno kosilo iz enega lonca.

Enolončnica z mesnimi kroglicami

Za 4 osebe.

Priprava: 35 minut

oljčno olje

  • 1 manjša čebula
  • 70 g pora
  • 70 g kolerabe
  • 150 g ohrovta
  • 250 g buče, na primer maslenke
  • 150 g korenja
  • nekaj vejic peteršilja
  • 200 g pečenega in olupljenega kostanja
  • 1 žlica paradižnikovega koncentrata
  • 1,8 l jušne osnove

Po želji

  • 1 žlica sojine omake
  • košček masla
  • nekaj kapljic limonovega soka

Za mesne kroglice

  • 300 g čevapčičev
  • malo maščobe za peko

Priprava

  1. Čebulo, por, kolerabo, ohrovt, bučo in korenje očistimo ter narežemo na manjše koščke.
  2. V večjem loncu segrejemo malo oljčnega olja, dodamo pripravljeno zelenjavo in jo na hitro popražimo. Nato jo med občasnim mešanjem še nekaj minut dušimo.
  3. Prilijemo jušno osnovo ter dodamo kostanj, paradižnikov koncentrat in peteršilj. Zavremo in kuhamo približno 20 minut oziroma toliko časa, da se zelenjava zmehča.
  4. Po želji vmešamo sojino omako in košček masla ter okus osvežimo z nekaj kapljicami limonovega soka.
  5. Čevapčiče narežemo na manjše koščke in jih z rokami oblikujemo v kroglice. V ponvi segrejemo malo maščobe in jih z vseh strani popečemo, da so lepo zapečene in pečene tudi v sredini.
  6. Mesne kroglice dodamo v enolončnico, nežno premešamo in takoj postrežemo.
Datum Objave: 28.10.2026 ob 06:10

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Mirjam Grilc
Mirjam GrilcMirjam se s svojo košaro za zelišča potepa daleč proč od naselij, visoko v hribih, kjer si je tudi uredila svoj zeliščni vrt in zeliščno kmetijo, ki jo najdete na strani Aelita.si. Slovi po odličnih zeliščnih pripravkih, pa tudi po izvrstnih jedeh, ki jih pripravlja v svoji sanjski kuhinji s čudovitim razgledom na vrt in gore. Je avtorica knjig z recepti in praktičnimi nasveti, kako si urediti zeliščno lekarno iz številnih zdravilnih zelišč, kako z zelišči obogatiti sladice, poskrbela je za kopico vegetarijanskih jedi za vsak dan in še bi lahko naštevali.
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