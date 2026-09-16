Čevapčiči niso le za žar: Jeseni jih uporabite v tej božanski enolončnici (VIDEO)
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Hitra jesenska enolončnica s čevapčiči, zelenjavo in kostanjem je pripravljena v dobrih 30 minutah ter je odlična ideja za preprosto kosilo iz enega lonca.
Ko se temperature spustijo, čevapčiči hitro izginejo z naših jedilnikov. A nikakor jih ni treba prihraniti le za žar. V tej hitri jesenski enolončnici jih spremenimo v mesne kroglice, zato si prihranimo precej dela. Dodamo še veliko zelenjave, kostanj in nekaj preprostih dodatkov za polnejši okus ter v dobrih 30 minutah pripravimo nasitno kosilo iz enega lonca.
Enolončnica z mesnimi kroglicami
Za 4 osebe.
Priprava: 35 minut
oljčno olje
- 1 manjša čebula
- 70 g pora
- 70 g kolerabe
- 150 g ohrovta
- 250 g buče, na primer maslenke
- 150 g korenja
- nekaj vejic peteršilja
- 200 g pečenega in olupljenega kostanja
- 1 žlica paradižnikovega koncentrata
- 1,8 l jušne osnove
Po želji
- 1 žlica sojine omake
- košček masla
- nekaj kapljic limonovega soka
Za mesne kroglice
- 300 g čevapčičev
- malo maščobe za peko
Priprava
- Čebulo, por, kolerabo, ohrovt, bučo in korenje očistimo ter narežemo na manjše koščke.
- V večjem loncu segrejemo malo oljčnega olja, dodamo pripravljeno zelenjavo in jo na hitro popražimo. Nato jo med občasnim mešanjem še nekaj minut dušimo.
- Prilijemo jušno osnovo ter dodamo kostanj, paradižnikov koncentrat in peteršilj. Zavremo in kuhamo približno 20 minut oziroma toliko časa, da se zelenjava zmehča.
- Po želji vmešamo sojino omako in košček masla ter okus osvežimo z nekaj kapljicami limonovega soka.
- Čevapčiče narežemo na manjše koščke in jih z rokami oblikujemo v kroglice. V ponvi segrejemo malo maščobe in jih z vseh strani popečemo, da so lepo zapečene in pečene tudi v sredini.
- Mesne kroglice dodamo v enolončnico, nežno premešamo in takoj postrežemo.
Datum Objave: 28.10.2026 ob 06:10
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Mirjam GrilcMirjam se s svojo košaro za zelišča potepa daleč proč od naselij, visoko v hribih, kjer si je tudi uredila svoj zeliščni vrt in zeliščno kmetijo, ki jo najdete na strani Aelita.si. Slovi po odličnih zeliščnih pripravkih, pa tudi po izvrstnih jedeh, ki jih pripravlja v svoji sanjski kuhinji s čudovitim razgledom na vrt in gore. Je avtorica knjig z recepti in praktičnimi nasveti, kako si urediti zeliščno lekarno iz številnih zdravilnih zelišč, kako z zelišči obogatiti sladice, poskrbela je za kopico vegetarijanskih jedi za vsak dan in še bi lahko naštevali.