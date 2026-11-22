Cimetov kolač s kremnim premazom (VIDEO)
Ko zadiši po snegu, si še raje privoščimo kos domačega kolača. Ta je preprost za pripravo, a zaradi cimetovega nadeva, ki se skriva med plastmi testa, in toplega cimetovega mleka, s katerim ga prelijemo po peki, še posebej sočen. Piko na i doda kremni premaz iz kremnega sira oziroma mascarponeja, za hrustljav zaključek pa poskrbijo popraženi mandljevi lističi. Sladica, ki se odlično poda k skodelici kave ali čaja.
Cimetov kolač
Priprava: 10 minut
Pečenje: 50 minut
Porcije: 6–8 oseb
Zahtevnost: srednja
Za pekač, velik približno 24 × 9 cm
Za testo
- 4 jajca
- 100 g sladkorja
- 150 g sladke smetane
- 225 g moke
- 6 g pecilnega praška
- 70 g stopljenega in ohlajenega masla
Za cimetov nadev
- 30 g rjavega sladkorja (najbolje muscovado)
- 1 zvrhana žlica cimeta
- 1 žlička kakava (po želji)
- Za cimetovo mleko
- 100 ml mleka
- 1 žlička cimeta
Za kremni premaz
- 150 g kremnega sira ali mascarponeja
- 40 g masla sobne temperature
- 55 g sladkorja v prahu
Za okras
- popraženi mandljevi lističi
Priprava
1. Jajca zmešamo s sladkorjem.
2. Dodamo smetano, nato vmešamo moko in pecilni prašek. Mešamo, da dobimo gladko testo, nato dodamo ohlajeno stopljeno maslo.
3. V manjši skodelici zmešamo rjavi sladkor in cimet. Po želji dodamo še kakav.
4. Polovico testa vlijemo v namaščen pekač. Po vsej površini enakomerno potresemo mešanico sladkorja in cimeta, nato prekrijemo s preostalim testom.
5. Pečemo v pečici, ogreti na 180 °C, približno 50 minut. Pečenost preverimo s konico noža – ko jo izvlečemo, mora biti brez mokrega testa.
6. Mleko segrejemo in vanj vmešamo cimet. Toplo cimetovo mleko prelijemo po pečenem kolaču.
7. Za kremni premaz stepemo kremni sir oziroma mascarpone in maslo, nato postopoma dodajamo sladkor v prahu. Po potrebi dodamo nekaj kapljic mleka, da dobimo želeno gostoto. Premaz nanesemo na ohlajen kolač in ga okrasimo s popraženimi mandljevimi lističi.