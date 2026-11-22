Cimetov kolač s cimetovim nadevom, prelit s toplim cimetovim mlekom in premazan s kremnim sirom. Preprost recept za sočno sladico.

Ko zadiši po snegu, si še raje privoščimo kos domačega kolača. Ta je preprost za pripravo, a zaradi cimetovega nadeva, ki se skriva med plastmi testa, in toplega cimetovega mleka, s katerim ga prelijemo po peki, še posebej sočen. Piko na i doda kremni premaz iz kremnega sira oziroma mascarponeja, za hrustljav zaključek pa poskrbijo popraženi mandljevi lističi. Sladica, ki se odlično poda k skodelici kave ali čaja.

Cimetov kolač

Priprava: 10 minut

Pečenje: 50 minut

Porcije: 6–8 oseb

Zahtevnost: srednja

Za pekač, velik približno 24 × 9 cm

Za testo

4 jajca

100 g sladkorja

150 g sladke smetane

225 g moke

6 g pecilnega praška

70 g stopljenega in ohlajenega masla

Za cimetov nadev

30 g rjavega sladkorja (najbolje muscovado)

1 zvrhana žlica cimeta

1 žlička kakava (po želji)

Za cimetovo mleko

100 ml mleka

1 žlička cimeta

Za kremni premaz

150 g kremnega sira ali mascarponeja

40 g masla sobne temperature

55 g sladkorja v prahu

Za okras

popraženi mandljevi lističi

Priprava

1. Jajca zmešamo s sladkorjem.

2. Dodamo smetano, nato vmešamo moko in pecilni prašek. Mešamo, da dobimo gladko testo, nato dodamo ohlajeno stopljeno maslo.

3. V manjši skodelici zmešamo rjavi sladkor in cimet. Po želji dodamo še kakav.

4. Polovico testa vlijemo v namaščen pekač. Po vsej površini enakomerno potresemo mešanico sladkorja in cimeta, nato prekrijemo s preostalim testom.

5. Pečemo v pečici, ogreti na 180 °C, približno 50 minut. Pečenost preverimo s konico noža – ko jo izvlečemo, mora biti brez mokrega testa.

6. Mleko segrejemo in vanj vmešamo cimet. Toplo cimetovo mleko prelijemo po pečenem kolaču.

7. Za kremni premaz stepemo kremni sir oziroma mascarpone in maslo, nato postopoma dodajamo sladkor v prahu. Po potrebi dodamo nekaj kapljic mleka, da dobimo želeno gostoto. Premaz nanesemo na ohlajen kolač in ga okrasimo s popraženimi mandljevimi lističi.