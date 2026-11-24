Cvetača je veliko več kot le priloga ali sestavina za juho. Zbrali smo ideje za kosila, večerje in zanimive brezmesne jedi.

Cvetača je ena tistih sestavin, ki jo pogosto povezujemo predvsem z juho, prilogo ali ocvrto klasiko. A v resnici ponuja veliko več možnosti – iz nje lahko pripravimo nasitno glavno jed, hrustljave polpete, zanimivo solato ali celo nekoliko drugačno različico priljubljenih makaronov s sirom. Da vam ne bo zmanjkalo idej, smo na enem mestu zbrali devet receptov naših avtorjev. Vsi so preizkušeni, preverjeni in predvsem takšni, ki jih je vredno uvrstiti na domači jedilnik.