Bralka priporoča: domača bajadera malo drugače

Sladica, ki se težko ponesreči, je izjemno priljubljena med Slovenci. Preprosti pripravi brez peke naša bralka dodaja še skrivno sestavino. Poskusili smo in navdušila nas je!

Recept, ki je res enostaven in deluje sam po sebi. Tako poseben se nam je zdel, ker dokazuje, kje vse se da ajdo porabiti, a sploh ne pomislimo na to. Tu recimo predstavlja eno od plasti slastne in »žmohtne« kocke. Res je precej mokra, zato opozarjamo: dobro odcedite, ampak ali ni nekako veliko bolj »naša« kot recimo mešanica mletih mandljev in datljev, kar smo se v zadnjem času navadili uporabljati kot razne podloge in »opore« za sladice.

Sestavine

Ajdova plast

– 300 g kuhane in odcejene ajdove kaše

– 130 g narezanih datljev

– 40 g masla

– 85 g medu

– 60 g mletih orehov

– 30 g sladkega kakava

– 20 g grenkega kakava

Mandljeva plast

– 110 g mletih mandljev

– 20 g kokosove moke

– 30 g kokosovega masla

– 70 g medu

Čokoladni preliv

– 80 g čokolade za kuhanje

– 40 g kokosovega masla

Priprava

1. Ajdova plast: kuhano in odcejeno ajdovo kašo skupaj z narezanimi dateljni dobro zmeljemo v multipraktiku ali s paličnim mešalnikom.

2. V kozici stopimo maslo in med ter ju vlijemo k ajdi, dodamo še mlete orehe, sladki in grenki kakav in dobro premešamo.

3. Dobljeno ajdovo zmes nadevamo v pekač (mere 25 x 15 cm), obložen s peki papirjem, in dobro potlačimo, da jo poravnamo. Postavimo v hladilnik in se lotimo naslednje plasti.

4. V kozici stopimo kokosovo maslo in med. V skledo damo mlete mandlje in kokosovo moko, prelijemo s stopljenim kokosovim maslom in medom ter dobro premešamo.

5. Pekač z ajdovo plastjo vzamemo iz hladilnika in na vrh dodamo mand­ljevo plast ter nežno potlačimo, da jo poravnamo.

6. Zdaj pripravimo čokoladni preliv: v vodni kopeli segrejemo in stopimo čokolado in kokosovo maslo. Čokoladni preliv polijemo po mandljevi plasti in vse skupaj čez noč postavimo v hladilnik.

7. Naslednji dan sladico skupaj s peki papirjem vzamemo iz pekača in razrežemo na koščke, velike približno 2 x 4 cm, da bodo podobni čokoladicam bajadera, in ponudimo.

Recept: Katja Krivec iz Ljubečne

Fotografija: Tomi Lombar