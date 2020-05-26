Pinsa je rimska sorodnica pice z zračnim testom in hrustljavo skorjico. Preizkusite preprost recept za domačo pinso z mortadelo in stracciatello.

Pinsa izvira iz Rima in je sorodnica klasične pice, vendar jo prepoznamo po podolgovati obliki, zelo zračnem testu in hrustljavi skorjici. Posebna je zaradi bolj hidriranega testa, pogosto tudi mešanice različnih mok, ter daljšega vzhajanja, zaradi česar je v notranjosti mehka in lepo mehurčkasta.

Tokrat predstavljam preprosto in hitro domačo različico, pripravljeno z malo več kvasa in krajšim vzhajanjem. Sicer velja, da daljša fermentacija pomeni manj kvasa ter praviloma še boljši okus in strukturo testa. Pinsa je odlična za kosilo, večerjo ali druženje, saj jo lahko obložimo povsem po svojem okusu.

Domača pinsa

Priprava: približno 20 minut (in 2 uri vzhajanja)

Peka: 12–15 minut

Porcije: 2 kosa

Zahtevnost: srednja

350 g bele moke tip 00 (manitoba 00)

50 g riževe moke

50 g sojine moke (ali dodatnih 50 g bele moke 00)

350–400 ml mlačne vode

7 g suhega kvasa

2 žlički soli

1 žlica oljčnega olja

Priprava

Zmešamo vse tri moke in kvas. Postopoma prilivamo približno 330 ml vode in mešamo. V preostali vodi raztopimo sol in jo počasi primešamo v testo. Dodamo oljčno olje in testo z roko na hitro zgnetemo, bo precej mehko in lepljivo. Pustimo ga 15 minut, nato ga z mokrimi rokami nekajkrat privzdignemo in prepognemo čez polovico. Ponovimo še enkrat po 15 minutah (da postane bolj prožno in zračno ter med peko naredi lepe mehurčke). Pokrijemo in pustimo vzhajati približno 1,5–2 uri, da se testo lepo napihne in njegova prostornina podvoji. Pečico in pekač dobro segrejemo na 250 stopinj. Vzhajano testo predenemo na rahlo pomokan pult in razdelimo na pol. Vsak hlebček predenemo na svoj papir za peko. Z mokrimi konicami prstov nežno pritiskamo po vsej površini in testo pri tem rahlo raztegnemo v podolgovato ovalno obliko, vendar pustimo rob malo debelejši. Pokapamo z oljčnim oljem in spečemo na enega od dveh načinov: če jo bomo po peki obložili, pinso pečemo približno 9–12 minut, da se napihne in lepo zlato zapeče. Na vročo dodamo npr. mortadelo, stracciatello, pistacije ali druge sveže dodatke. Potem je ne pečemo več. Za pinso z nadevom, ki se zapeče, pa najprej pečemo brez nadeva 6 minut. Nato premažemo s paradižnikom, dodamo mocarelo in druge dodatke ter pečemo še približno 6 minut, da se sir stopi in robovi zlato zapečejo. Pršut, rukolo, burato ali podobne sveže dodatke dodajamo po peki.

Namig za oblaganje: Še vročo pinso obložimo z rezinami mortadele, po vrhu razporedimo stracciatello in potresemo z grobo nasekljanimi pistacijami. Dodamo še nekaj kapljic oljčnega olja ali malo pistacijeve kreme. Seveda je ne pečemo več, saj želimo, da mortadela ostane nežna, stracciatella pa sveža in kremasta.