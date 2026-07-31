Džuveč riž iz pečice: Skrivnost polnega okusa je v ajvarju (VIDEO)
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Džuveč riž z ajvarjem, pisano zelenjavo in pelati se speče kar v pečici. Preprosta klasika, polna okusa in prijetne nostalgije.
Džuveč riž je ena tistih jedi, ki marsikoga v hipu vrnejo v domačo kuhinjo otroštva. Diši po pečeni papriki, paradižniku in počasi karamelizirani zelenjavi, ki rižu podari bogat, naravnost poletni okus. Tokrat smo klasiko še nekoliko poenostavili: vse skupaj po kratkem praženju prestavimo v pekač, dodamo ajvar in prepustimo pečici, da opravi glavno delo. Rezultat je sočen, pisan in prijetno začinjen riž, ki ga lahko ponudimo kot samostojno kosilo ali prilogo k mesu. Recept je hvaležen tudi zato, ker zelenjavo zlahka prilagodimo sezoni in vsebini hladilnika, brez zapletenih korakov ali dolgega stanja ob štedilniku ter ga mirno pripravimo tudi vnaprej.
Sestavine
- 1 čebula
- 1 jajčevec (ali gobe)
- 2 srednje velika korenčka
- 5 žlic oljčnega olja
- 200 g svežega paradižnika
- 240 pelatov (iz pločevinke)
- 500 g svežih paprik, pisanih
- peteršilj
- sol, poper
- 210 g riža
- 700 g jušne osnove ali vode (po potrebi še 100 ml)
- 3 žlice ajvarja
Priprava
- Pečico vključimo na 200 stopinj, pripravimo ognjevarno kozico.
- Vso svežo zelenjavo operemo, očistimo in narežemo na koščke primerljivih velikosti.
- V večjo kozico damo oljčno olje in kar vso pripravljeno zelenjavo. Pražimo jo tako dolgo, da robovi karamelizirajo, kar okrepi okus.
- Nato šele dodamo pelate iz pločevinke, solimo, popramo in dušimo tako dolgo, da se zelenjava že malo razpusti.
- Vmešamo oplaknjen riž, ajvar, dolijemo jušno osnovo ter vse skupaj premešamo in pretresemo v pekač in pečemo približno 30 minut oziroma tako dolgo, da se riž skuha.
- Na koncu jed posujemo z nasekljanim peteršiljem.
Datum Objave: 5.8.2026 ob 06:08
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Mirjam GrilcMirjam se s svojo košaro za zelišča potepa daleč proč od naselij, visoko v hribih, kjer si je tudi uredila svoj zeliščni vrt in zeliščno kmetijo, ki jo najdete na strani Aelita.si. Slovi po odličnih zeliščnih pripravkih, pa tudi po izvrstnih jedeh, ki jih pripravlja v svoji sanjski kuhinji s čudovitim razgledom na vrt in gore. Je avtorica knjig z recepti in praktičnimi nasveti, kako si urediti zeliščno lekarno iz številnih zdravilnih zelišč, kako z zelišči obogatiti sladice, poskrbela je za kopico vegetarijanskih jedi za vsak dan in še bi lahko naštevali.