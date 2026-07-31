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Džuveč riž iz pečice: Skrivnost polnega okusa je v ajvarju (VIDEO)

Džuveč riž iz pečice FOTO: Sonja Ravbar
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Džuveč riž z ajvarjem, pisano zelenjavo in pelati se speče kar v pečici. Preprosta klasika, polna okusa in prijetne nostalgije.

Džuveč riž je ena tistih jedi, ki marsikoga v hipu vrnejo v domačo kuhinjo otroštva. Diši po pečeni papriki, paradižniku in počasi karamelizirani zelenjavi, ki rižu podari bogat, naravnost poletni okus. Tokrat smo klasiko še nekoliko poenostavili: vse skupaj po kratkem praženju prestavimo v pekač, dodamo ajvar in prepustimo pečici, da opravi glavno delo. Rezultat je sočen, pisan in prijetno začinjen riž, ki ga lahko ponudimo kot samostojno kosilo ali prilogo k mesu. Recept je hvaležen tudi zato, ker zelenjavo zlahka prilagodimo sezoni in vsebini hladilnika, brez zapletenih korakov ali dolgega stanja ob štedilniku ter ga mirno pripravimo tudi vnaprej.

Sestavine

  • 1 čebula
  • 1 jajčevec (ali gobe)
  • 2 srednje velika korenčka
  • 5 žlic oljčnega olja
  • 200 g svežega paradižnika
  • 240 pelatov (iz pločevinke)
  • 500 g svežih paprik, pisanih
  • peteršilj
  • sol, poper
  • 210 g riža
  • 700 g jušne osnove ali vode (po potrebi še 100 ml)
  • 3 žlice ajvarja

Priprava

  1. Pečico vključimo na 200 stopinj, pripravimo ognjevarno kozico.
  2. Vso svežo zelenjavo operemo, očistimo in narežemo na koščke primerljivih velikosti.
  3. V večjo kozico damo oljčno olje in kar vso pripravljeno zelenjavo. Pražimo jo tako dolgo, da robovi karamelizirajo, kar okrepi okus.
  4. Nato šele dodamo pelate iz pločevinke, solimo, popramo in dušimo tako dolgo, da se zelenjava že malo razpusti.
  5. Vmešamo oplaknjen riž, ajvar, dolijemo jušno osnovo ter vse skupaj premešamo in pretresemo v pekač in pečemo približno 30 minut oziroma tako dolgo, da se riž skuha.
  6. Na koncu jed posujemo z nasekljanim peteršiljem.
Datum Objave: 5.8.2026 ob 06:08

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Mirjam Grilc
Mirjam GrilcMirjam se s svojo košaro za zelišča potepa daleč proč od naselij, visoko v hribih, kjer si je tudi uredila svoj zeliščni vrt in zeliščno kmetijo, ki jo najdete na strani Aelita.si. Slovi po odličnih zeliščnih pripravkih, pa tudi po izvrstnih jedeh, ki jih pripravlja v svoji sanjski kuhinji s čudovitim razgledom na vrt in gore. Je avtorica knjig z recepti in praktičnimi nasveti, kako si urediti zeliščno lekarno iz številnih zdravilnih zelišč, kako z zelišči obogatiti sladice, poskrbela je za kopico vegetarijanskih jedi za vsak dan in še bi lahko naštevali.
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