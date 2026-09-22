Ekspresni bučni njoki na škarje v gobovi omaki
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Mehki bučni njoki, ki jih s škarjami strižemo naravnost v krop, se v kremni gobovi omaki spremenijo v hitro in slastno jesensko kosilo.
Kdo bi si mislil, da so lahko škarje tako uporabne v kuhinji? No, Azijci in profesionalni kuharji, oni že – ampak v domači kuhinji le redkokdo uporablja škarje kot pripomoček za kuho. Pri tem receptu se izkažejo kot nepogrešljive, saj z njimi mehko bučno testo odstrižemo v enakomerne njokce – naravnost v krop. Tako prihranimo precej časa in delovne površine. Ko se njoki iz pečene buče namakajo v bogati gobovi omaki, pričarajo pravo jesensko idilo.
Sestavine
Njoki
- 250 g bučnega pireja
- 150 g gladke bele moke
- 25 g parmezana
- 5–6 g soli
Gobova omaka
- 250 g šampinjonov
- 1–2 žlici masla
- manjša čebula
- strok česna
- 150 ml smetane za kuhanje
- 100 ml suhega belega vina
- 300 ml kokošje jušne osnove
- timijan po okusu
- sol, mleti poper
Priprava
- Bučni pire: pečico vključimo na 200 stopinj.
- Bučo (po potrebi) olupimo, odstranimo semena in jo narežemo na manjše kose.
- Razporedimo jih po pekaču, prekritem s papirjem za peko, in pečemo približno 25 minut, da se povsem zmehčajo – prepričamo se z vilicami. Pečeno bučo fino pretlačimo brez dodajanja tekočine. Pire ohladimo in ga za njoke odtehtamo 250 g.
- Gobova omaka: čebulo olupimo in drobno nasekljamo.
- Šampinjone očistimo in narežemo na lističe.
- V večji ponvi raztopimo maslo in na njem na srednje močnem ognju popražimo čebulo, da se zmehča in postekleni.
- Dodamo timijan in drobno sesekljan česen ter na kratko premešamo, da zadiši.
- Prilijemo belo vino in kuhamo, da skoraj povsem povre.
- Dodamo šampinjone in jih med občasnim mešanjem pražimo približno 5 minut.
- Prilijemo jušno osnovo in zavremo, nato ogenj zmanjšamo in omako ob rahlem brbotanju kuhamo 10 minut.
- Vmešamo smetano in kuhamo še 5 minut. Omako po okusu solimo in popramo.
- Njoki: med kuhanjem omake v posodi zmešamo ohlajen bučni pire, fino nariban parmezan in sol.
- Dodamo moko in premešamo v mehko testo, ki ga lahko zberemo v kepo. Če je zaradi vlažnosti pireja premehko, postopoma primešamo še malo moke, vendar ne preveč. Za lažje delo in striženje naj bo kepa pomokana.
- V večjem loncu zavremo osoljeno vodo.
- S čistimi kuhinjskimi škarjami od kepe testa strižemo manjše njoke naravnost v krop. Če je lonec premajhen za vse, jih kuhamo v več serijah.
- Ko njoki priplavajo na površje, jih kuhamo še 2 minuti.
- S penovko jih poberemo iz vode, malo odcedimo in prestavimo v ponev z gobovo omako.
- Vse skupaj nežno premešamo, da omaka objame njoke, in takoj postrežemo.
Datum Objave: 27.9.2026 ob 06:09
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Midva kuhavaSva Tjaša Vede in Blaž Mikuljan. Kulinarika je področje, v katerem se najraje zadržujeva. Naj gre za zadovoljno prežvekovanje po oštarijah, navdušeno kulinarično brskanje med potepanjem ali pa usklajeno ustvarjanje na domačem kuharskem bojišču – vedno sva v nizki preži za novimi sestavinami, postopki in načini priprave jedi. Sva totalno nasprotje od tradicionalistov. Priprava tradicionalnih jedi ostaja domena najinih babic, saj jih povsem obvladata, z njimi pa naju tudi z veseljem razvajata. Ko pa se midva spraviva na tradicionalen recept, ga pošteno začiniva v svojem slogu. Sledite nama lahko na blogu midvakuhava.si.