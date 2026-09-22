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Ekspresni bučni njoki na škarje v gobovi omaki

Bučni njoki na škarje v gobovi omaki FOTO: Midva kuhava
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Mehki bučni njoki, ki jih s škarjami strižemo naravnost v krop, se v kremni gobovi omaki spremenijo v hitro in slastno jesensko kosilo.

Kdo bi si mislil, da so lahko škarje tako uporabne v kuhinji? No, Azijci in profesionalni kuharji, oni že – ampak v domači kuhinji le redkokdo uporablja škarje kot pripomoček za kuho. Pri tem receptu se izkažejo kot nepogrešljive, saj z njimi mehko bučno testo odstrižemo v enakomerne njokce – naravnost v krop. Tako prihranimo precej časa in delovne površine. Ko se njoki iz pečene buče namakajo v bogati gobovi omaki, pričarajo pravo jesensko idilo.

Sestavine

Njoki

  • 250 g bučnega pireja
  • 150 g gladke bele moke
  • 25 g parmezana
  • 5–6 g soli

Gobova omaka

  • 250 g šampinjonov
  • 1–2 žlici masla
  • manjša čebula
  • strok česna
  • 150 ml smetane za kuhanje
  • 100 ml suhega belega vina
  • 300 ml kokošje jušne osnove
  • timijan po okusu
  • sol, mleti poper

Priprava

  1. Bučni pire: pečico vključimo na 200 stopinj.
  2. Bučo (po potrebi) olupimo, odstranimo semena in jo narežemo na manjše kose.
  3. Razporedimo jih po pekaču, prekritem s papirjem za peko, in pečemo približno 25 minut, da se povsem zmehčajo – prepričamo se z vilicami. Pečeno bučo fino pretlačimo brez dodajanja tekočine. Pire ohladimo in ga za njoke odtehtamo 250 g.
  4. Gobova omaka: čebulo olupimo in drobno nasekljamo.
  5. Šampinjone očistimo in narežemo na lističe.
  6. V večji ponvi raztopimo maslo in na njem na srednje močnem ognju popražimo čebulo, da se zmehča in postekleni.
  7. Dodamo timijan in drobno sesekljan česen ter na kratko premešamo, da zadiši.
  8. Prilijemo belo vino in kuhamo, da skoraj povsem povre.
  9. Dodamo šampinjone in jih med občasnim mešanjem pražimo pri­bližno 5 minut.
  10. Prilijemo jušno osnovo in zavremo, nato ogenj zmanjšamo in omako ob rahlem brbotanju kuhamo 10 minut.
  11. Vmešamo smetano in kuhamo še 5 minut. Omako po okusu solimo in popramo.
  12.  Njoki: med kuhanjem omake v posodi zmešamo ohlajen bučni pire, fino nariban parmezan in sol.
  13. Dodamo moko in premešamo v mehko testo, ki ga lahko zberemo v kepo. Če je zaradi vlažnosti pireja premehko, postopoma primešamo še malo moke, vendar ne preveč. Za lažje delo in striženje naj bo kepa pomokana.
  14. V večjem loncu zavremo osoljeno vodo.
  15. S čistimi kuhinjskimi škarjami od kepe testa strižemo manjše njoke naravnost v krop. Če je lonec premajhen za vse, jih kuhamo v več serijah.
  16. Ko njoki priplavajo na površje, jih kuhamo še 2 minuti.
  17. S penovko jih poberemo iz vode, malo odcedimo in prestavimo v ponev z gobovo omako.
  18. Vse skupaj nežno premešamo, da omaka objame njoke, in takoj postrežemo.
Datum Objave: 27.9.2026 ob 06:09

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Midva kuhavaSva Tjaša Vede in Blaž Mikuljan. Kulinarika je področje, v katerem se najraje zadržujeva. Naj gre za zadovoljno prežvekovanje po oštarijah, navdušeno kulinarično brskanje med potepanjem ali pa usklajeno ustvarjanje na domačem kuharskem bojišču – vedno sva v nizki preži za novimi sestavinami, postopki in načini priprave jedi. Sva totalno nasprotje od tradicionalistov. Priprava tradicionalnih jedi ostaja domena najinih babic, saj jih povsem obvladata, z njimi pa naju tudi z veseljem razvajata. Ko pa se midva spraviva na tradicionalen recept, ga pošteno začiniva v svojem slogu. Sledite nama lahko na blogu midvakuhava.si.
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