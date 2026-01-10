Fižol za oženit: Kremasta jed iz ene ponve, ki je obnorela splet (VIDEO)
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Če je bil piščanec za oženit eden tistih receptov, ki so v hipu osvojili družbena omrežja, zdaj po spletu kroži njegova brezmesna različica.
Glavno vlogo je prevzel masleni fižol, ostalo pa je vse tisto, zaradi česar je bila že izvirna jed tako mamljiva: gosta kremasta omaka, sušeni paradižniki, česen, bazilika in ravno prav pikantnosti. Fižol za oženit je pripravljen v dobre pol ure, vse nastane v eni ponvi, rezultat pa je tako kremast in polnega okusa, da mesa prav nič ne pogrešamo. Potrebujemo le še kos popečenega kruha, s katerim na koncu pomažemo omako – in hitro postane jasno, zakaj je tudi ta različica postala spletna uspešnica.
Sestavine
Priprava: 10 minut
Kuhanje: 20 minut
Porcije: 4 osebe
Zahtevnost: enostavno
- 1 čebula
- 3 stroki česna
- 2 žlici oljčnega olja
- 80 g sušenih paradižnikov v olju
- 1 konzerva sesekljanega paradižnika (400 g)
- 2 konzervi fižola (najbolje maslenega, t. i. butter beans)
- 150 g kremnega sira
- 1 pest sveže bazilike
- ½ žličke čilijevih kosmičev
- sol
- sveže mlet črni poper
- kruh za serviranje
Priprava
- Čebulo drobno sesekljamo, česen pa narežemo na tanke rezine. V večji ponvi segrejemo oljčno olje in na njem počasi popražimo čebulo, da se zmehča. Dodamo česen in čilijeve kosmiče ter pražimo še približno minuto.
- Sušene paradižnike narežemo na trakove in jih dodamo v ponev. Na hitro jih popražimo, nato prilijemo sesekljan paradižnik. Začinimo s soljo in poprom ter kuhamo približno 10 minut, da se omaka nekoliko zgosti.
- Fižol odcedimo in ga vmešamo v paradižnikovo omako. Dodamo kremni sir in vse skupaj nežno premešamo, da dobimo gosto, kremasto omako. Če je pregosta, dodamo nekaj žlic vode.
- Na koncu vmešamo še natrgano svežo baziliko in po potrebi dodatno začinimo.
- Postrežemo še vroče, kar na žlico, zraven pa obvezno dodamo dober kos popečenega kruha, s katerim pomažemo še zadnjo kapljico omake.
Datum Objave: 4.11.2026 ob 06:11
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Brina Robinik Kobal