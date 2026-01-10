Fižol za oženit: Kremasta jed iz ene ponve, ki je obnorela splet (VIDEO)

Če je bil piščanec za oženit eden tistih receptov, ki so v hipu osvojili družbena omrežja, zdaj po spletu kroži njegova brezmesna različica.

Glavno vlogo je prevzel masleni fižol, ostalo pa je vse tisto, zaradi česar je bila že izvirna jed tako mamljiva: gosta kremasta omaka, sušeni paradižniki, česen, bazilika in ravno prav pikantnosti. Fižol za oženit je pripravljen v dobre pol ure, vse nastane v eni ponvi, rezultat pa je tako kremast in polnega okusa, da mesa prav nič ne pogrešamo. Potrebujemo le še kos popečenega kruha, s katerim na koncu pomažemo omako – in hitro postane jasno, zakaj je tudi ta različica postala spletna uspešnica.

Sestavine

Priprava: 10 minut

Kuhanje: 20 minut

Porcije: 4 osebe

Zahtevnost: enostavno

1 čebula

3 stroki česna

2 žlici oljčnega olja

80 g sušenih paradižnikov v olju

1 konzerva sesekljanega paradižnika (400 g)

2 konzervi fižola (najbolje maslenega, t. i. butter beans)

150 g kremnega sira

1 pest sveže bazilike

½ žličke čilijevih kosmičev

sol

sveže mlet črni poper

kruh za serviranje

Priprava