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Gratinirani mlinci s skuto in kostanjem: martinova priloga v novi preobleki

Gratinirani mlinci FOTO: Mateja Delakorda
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Gratinirani mlinci s skuto in kostanjem so odlična ideja za nekoliko drugačno martinovo prilogo. Preprosta priprava, imenitni okusi in praznični videz!

Mlinci so nepogrešljiv del martinove pojedine, a kot vemo, je pravilna priprava kar izziv, saj kaj hitro postanejo pocasti. Kako to preprečiti, preberite TUKAJ, mi pa se te sestavine raje lotimo malce drugače in veliko bolj mamljivo ter praznično, kot če bi jih na krožniku ponudili kar tako.

V družbi kremaste skute, jajc in sladkastega kostanja se spremenijo v imenitno gratinirano jed, ki bo na praznično pogrnjeni mizi zagotovo pritegnila veliko pozornosti. Recept je iz moje nove knjige Moja praznična miza: Prazniki in njihovi okusi, ki bo že kmalu na knjižnih policah. Do takrat pa si lahko z njim popestrite letošnje martinovanje.

Sestavine

Za podolgovat pekač, ki ima dimenzije pb. 30 × 15 cm.
Čas priprave: 7 minut
Čas peke: 40 do 50 minut
Količina: za 4 do 6 oseb
Zahtevnost: preprosto

  • 4 jajca
  • 500 g nepasirane skute
  • 2 žlici kisle smetane
  • sol
  • 150 g olupljenega kuhanega ali pečenega kostanja
  • 250 g mlincev
  • malce rdečega zelja za dekor

Priprava

  1. Pečico vključimo na 200 stopinj. Pakač dobro namastimo z maslom ali mastjo.
  2. Jajca dobro razžvrkljamo z električnim mešalnikom. Dodamo skuto, kislo smetano in sol ter z roko nadrobimo kostanj. Malce ga shranimo za dekor. Vse skupaj še enkrat dobro premešamo.
  3. Mlince nalomimo v lonec, dodamo malce soli in prelijemo s kropom. Počakamo 2 minuti, da se rahlo omehčajo, nato jih odcedimo in počakamo, da se para razkadi, zato da se malce ohladijo.
  4. Stresemo jih v posodo z jajci in skuto ter dobro premešamo. Vse skupaj pretresemo v pripravljen pekač.
  5. Potisnemo v pečico za 40 do 50 minut, oziroma dokler ne izvlečemo suhega zobotrebca.
  6. Pekač vzamemo iz pečice in počakamo 10 do 15 minut, preden mlince obrnemo na servirni krožnik.
  7. Mlince okrasimo s preostankom kostanja in narezanim rdečim zeljem.
Datum Objave: 6.11.2026 ob 10:11

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