Gratinirani mlinci s skuto in kostanjem: martinova priloga v novi preobleki

Mlinci so nepogrešljiv del martinove pojedine, a kot vemo, je pravilna priprava kar izziv, saj kaj hitro postanejo pocasti. Kako to preprečiti, preberite TUKAJ, mi pa se te sestavine raje lotimo malce drugače in veliko bolj mamljivo ter praznično, kot če bi jih na krožniku ponudili kar tako.

V družbi kremaste skute, jajc in sladkastega kostanja se spremenijo v imenitno gratinirano jed, ki bo na praznično pogrnjeni mizi zagotovo pritegnila veliko pozornosti. Recept je iz moje nove knjige Moja praznična miza: Prazniki in njihovi okusi, ki bo že kmalu na knjižnih policah. Do takrat pa si lahko z njim popestrite letošnje martinovanje.

Sestavine

Za podolgovat pekač, ki ima dimenzije pb. 30 × 15 cm.

Čas priprave: 7 minut

Čas peke: 40 do 50 minut

Količina: za 4 do 6 oseb

Zahtevnost: preprosto

4 jajca

500 g nepasirane skute

2 žlici kisle smetane

sol

150 g olupljenega kuhanega ali pečenega kostanja

250 g mlincev

malce rdečega zelja za dekor

Priprava