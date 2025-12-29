Gravlaks: Skandinavska specialiteta iz lososa, ki jo zlahka pripravimo doma

Gravlaks je skandinavska specialiteta iz surovega lososa, ki ga suho marinirajo oziroma zorijo s soljo, sladkorjem in koprom. Ker riba ni toplotno obdelana, ostane čvrsta, okus pa je izrazitejši. Ime izhaja iz stare skandinavske besede grav, ki pomeni jama oziroma grob, in laks, losos. Prvotno so namreč lososa zakopali v zemljo in ga tako pustili fermentirati oziroma zoreti. Za gravlaks uporabimo zelo svežega lososa iz zanesljivega vira, preverimo, ali je bil glede parazitov ustrezno obdelan oziroma zamrznjen. Soljenje in mariniranje namreč nista zanesljiv način za uničenje teh.

Kako postrežemo gravlaks

Gravlaks narežemo na zelo tanke rezine in ga ponudimo kot hladno predjed, del bruncha ali prazničnega pogrinjka. Klasično ga postrežemo z gorčično-koprovo omako, rženim ali drugim temnim kruhom ter svežim koprom in limono. Odlično se poda tudi h kuhanemu mlademu krompirju, kumarični solati, kapram, vloženi kumari ali tanko narezani rdeči čebuli. Za nekoliko bolj slavnostno različico ga lahko ponudimo na blinih ali hrustljavih krompirjevih palačinkah, s kislo smetano oziroma crème fraîche.

Sestavine

Za 4 osebe.

500–600 g zelo svežega lososa brez kože in kosti

2 žlici grobe soli

2 žlici sladkorja

1 žlička sveže mletega popra

1 večji šopek svežega kopra

Priprava

Lososa osušimo. Zmešamo sol, sladkor in poper ter z mešanico enakomerno natremo obe strani ribe. Obložimo jo z obilico grobo sesekljanega kopra. Položimo ga v primerno posodo, tesno pokrijemo in obtežimo. V hladilniku mariniramo 24–48 ur, pri čemer ga lahko enkrat ali dvakrat obrnemo. Po 24 urah bo okus blažji in meso mehkejše, po 48 urah pa bo riba čvrstejša in okus izrazitejši. Pred serviranjem odstranimo odvečno sol, sladkor in koper ter lososa narežemo na zelo tanke rezine.