Hitra jogurtova štruca, ki dolgo zdrži

Kruh, ki ne postane popolnoma suh in trd že naslednji dan, imamo najraje. Ta pa je za nameček pripravljen še s sodo bikarbono in pecilnim praškom, zato ne terja dolge priprave. Dve muhi na en mah!

Sestavine

– liter ržene moke

– 4 dl bele moke

– žlička sode bikarbone

– žlička pecilnega praška

– žlička soli

– 6 dl jogurta

– 1/2 dl medu

Priprava

1. Zmešamo obe vrsti moke, sol, sodo in pecilni prašek.

2. Dodamo jogurt in med, nato zamesimo mehko testo, ki je vlažno, vendar se ne lepi na roke.

3. Oblikujemo štruco in jo prebodemo z vilicami. Položimo jo na papir za peko in damo v pečico za 1 uro na 175 stopinj. Zavijemo v krpo in počakamo, da se vsaj malo ohladi.

Namig: Nežen polnovreden švedski kruh, ki ga lahko pripravimo za zajtrk ali čajanko, če smo pozabili kupiti kvas.

Priporočamo še: Kako speči kruh v litoželeznem loncu

OK recept: Saga Lucija Škerlep

Fotografija: Jože Suhadolnik