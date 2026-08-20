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Hitra pogača s slivami: 10 minut dela in že gre v pečico

Češpljeva pogača FOTO: Krištof Koman
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Sočne slive, mehko testo in hrustljavi mandljevi lističi – preprosta pogača, ki jo pripravimo mimogrede, poleti in zgodaj jeseni pa lahko recept prilagajamo sadju, ki ga imamo pri roki.

Ko je sadja v izobilju, so najboljši recepti pogosto tisti najpreprostejši. Takšni, pri katerih ne potrebujemo posebnih slaščičarskih spretnosti, kup umazane posode ali dolgega čakanja. Ta sadna pogača je pripravljena v približno desetih minutah, nato pa večino dela opravi pečica.

V osnovni različici jo obložimo s slivami, ki med peko spustijo ravno toliko soka, da ostane pecivo prijetno sočno. Prav tako dobro pa se obnesejo hruške, jabolka ali marelice, zato je to eden tistih receptov, ki jih lahko uporabljamo skozi dobršen del sadne sezone.

Testo je rahlo in preprosto: jajca penasto stepemo s sladkorjem, dodamo moko, pecilni prašek in mlete mandlje, nato še mleko, malo ruma ter stopljeno maslo ali olje. Sadje razporedimo po vrhu in pogača je pripravljena za pečico.

Za piko na i še toplo pecivo na tanko premažemo z raztopljeno marmelado in posujemo z mandljevimi lističi. Tako dobi lep sijaj, mandlji pa dodajo prijetno hrustljavost.

Hitra pogača s slivami in mandlji

Priprava: 10 minut

Peka: 20–30 minut

Sestavine

  • 3 jajca
  • 130 g sladkorja
  • 220 g moke
  • 3 žličke pecilnega praška
  • 1,5 dl mleka
  • 1 žlico ruma
  • 90 g stopljenega masla ali olja
  • 5 žlic mletih mandljev
  • pest mandljevih lističev
  • 1 kg sliv
  • malo marmelade za premaz

Priprava

  1. Pečico segrejemo na 180–200 stopinj. Pripravimo nižji pravokotni pekač in ga namastimo ali obložimo s papirjem za peko. Uporabimo lahko tudi model za mafine in spečemo manjše, posamične različice.
  2. Slive izkoščičimo in narežemo na polovice ali četrtine.
  3. Cela jajca dobro penasto stepemo in jim postopoma dodajamo sladkor. Moko zmešamo s pecilnim praškom in mletimi mandlji ter jo postopoma z metlico vmešamo v jajčno zmes. Na koncu prilijemo mleko, rum in stopljeno maslo oziroma olje ter premešamo.
  4. Testo vlijemo v pripravljen pekač in po vrhu razporedimo slive. Pečemo približno 20 minut oziroma nekaj minut dlje, odvisno od velikosti in globine modela. Ali je pogača pečena, preverimo z zobotrebcem.
  5. Še toplo na tanko premažemo z raztopljeno marmelado in potresemo z mandljevimi lističi.

Namig: Pogača je odlična ob kavi, lahko pa jo po domače ponudimo tudi kot sladek zaključek kosila po enolončnici.

Datum Objave: 1.9.2026 ob 06:09

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Mojca Koman
Mojca KomanVsakdanje kuhanje je zame strokovni izziv, ker hrana je pač vir hranil, s katerim gradimo zdravje. Ta skupek vitaminov, mineralov, beljakovin ... pa gre seveda laže dol, če je zapakiran v okusno, dišečo in lepo jed, ki je hitro pripravljena. Vsekakor mi je vedno v veselje pripraviti takšen obrok, da sem z njim zadovoljna kot nutricionistka in kot mama. In jasno, da ga nič ne ostane.
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