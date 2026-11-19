Njoki z bučo in feto so preprosto jesensko kosilo s kremasto omako, ki jo pripravimo kar iz pečene buče, fete in parmezana.

Ko se buča, feta in timijan spečejo skupaj, nastane odlična osnova za kremasto omako, ki se je bodo njoki kar oprijeli. Priprava je preprosta, večino dela pa opravi pečica. Pečeno bučo in feto le še pretlačimo, povežemo z malo vode od kuhanja njokov in parmezanom ter zmešamo s testeninami. Kosilo, ki je na mizi v manj kot uri!

Njoki z bučo in feto iz pečice

Priprava: 10 minut

Kuhanje: 35 minut

Porcije: 4

Zahtevnost: preprosto

500 g buče

200 g sira feta

2–3 vejice svežega timijana

2 žlici oljčnega olja

sol, sveže mlet črni poper

500 g njokov

50–100 ml vode od kuhanja njokov

50 g naribanega parmezana

Priprava

Pečico segrejemo na 200 stopinj. Bučo narežemo na manjše kocke in jo stresemo v pekač. Dodamo feto, timijan in oljčno olje ter začinimo s soljo in poprom. Pečemo približno 30–35 minut, da se buča popolnoma zmehča in rahlo karamelizira. Njoke skuhamo po navodilih na embalaži. Preden jih odcedimo, prihranimo nekaj vode od kuhanja. Pečeno bučo in feto kar v pekaču zmečkamo z vilicami. Dodamo pri­bližno 50 ml vode od kuhanja njokov in nariban parmezan ter dobro premešamo, da dobimo kremasto omako. Po potrebi prilijemo še malo prihranjene vode. V omako dodamo kuhane njoke in vse skupaj dobro premešamo, da se njoki obdajo s kremasto bučno omako. Takoj postrežemo, po želji pa potresemo še s sveže mletim poprom, timijanom in dodatnim parmezanom.