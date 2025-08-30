Hrustljava bučna schiacciata: Jesenska uspešnica, ki jo pripravimo v eni skledi (VIDEO)

Preprosta italijanska jed iz buče, parmezana in rožmarina. Preizkusite recept za slasten jesenski prigrizek ali lahko večerjo.

Schiacciata di zucca je ena tistih preprostih jesenskih jedi, ki presenetijo z malo sestavinami in veliko okusa. Beseda schiacciata izhaja iz italijanskega glagola schiacciare, ki pomeni stisniti oziroma sploščiti, in lepo opiše način priprave jedi – maso po pekaču razporedimo v zelo tanko plast in spečemo do zlato rjave skorjice.

Sočna buča, parmezan, oljčno olje in kanček rožmarina se med peko povežejo v tanko, zlato zapečeno in prijetno hrustljavo jed, ki najbolj tekne še mlačna. Priprava je res preprosta: vse sestavine zmešamo v eni posodi, maso razporedimo po pekaču in prepustimo pečici, da opravi svoje. Odlična je kot prigrizek, lahka večerja ali jesenska priloga k sirom in narezkom.

Bučna Schiacciata (recept)

Priprava: 15 minut

Peka: 40–50 minut

Porcije: 4–6

Zahtevnost: enostavno

Za pekač velikosti približno 30 × 40 cm.

400 g očiščene buče (hokaido ali maslene)

180 g gladke moke

30 g drobnega koruznega zdroba oziroma instant polente

280 ml vode

50 ml oljčnega olja

70 g naribanega parmezana

vejica rožmarina

sol in poper

Priprava

Pečico vključimo na 200 stopinj. Bučo naribamo. V večjo skledo damo naribano bučo, moko, koruzni zdrob, parmezan, sol, poper in drobno sesekljan rožmarin. Prilijemo vodo in oljčno olje ter vse skupaj dobro premešamo, da dobimo gosto, enakomerno in mazavo maso. Velik pekač obložimo s papirjem za peko. Maso stresemo na pekač in jo z rokami, žlico ali lopatko razporedimo v tanko, enakomerno plast. Pečemo približno 40 minut oziroma toliko časa, da se robovi lepo zapečejo, schiacciata pa dobi zlato rjavo in hrustljavo skorjico. Po peki jo pustimo počivati približno 5 minut, nato jo narežemo na kvadrate ali nepravilne kose.

Namig: Bučna schiacciata je zelo vsestranska in jo lahko postrežemo na več načinov. Za pravo jesensko različico jo ponudimo z burrato, nekaj kapljicami oljčnega olja in popečenimi bučnimi semeni. Odlična je tudi z nekaj rezinami pršuta ali pancete ter z žlico jogurtove ali zeliščne omake oziroma kisle smetane. Postrežemo jo lahko tudi kot samostojen obrok, lahko večerjo ali malico, denimo s skledo zelene solate.