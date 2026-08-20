Imate slive in listnato testo? Iz tega nastanejo 3 odlične sladice

Slive so v teh dneh tako dobre, da jih je skoraj škoda predolgo skrivati v shrambi. Če imamo pri roki še zavitek listnatega testa, pa je do sladice le nekaj korakov.

Izbrali smo tri preproste ideje, pri katerih se sočne slive odlično ujamejo s hrustljavim testom: prikupne češpljeve vrtnice, bogat zavitek z lešniki in hitro krostato, ki jo tokrat namesto z breskvami pripravimo s slivami.

Božanske češpljeve vrtnice

Videti so kot sladica iz slaščičarske vitrine, priprava pa je precej bolj preprosta, kot bi sodili po videzu. Tanke rezine sliv zložimo na trakove listnatega testa in jih zvijemo v prikupne vrtnice.

To je recept, ki ga velja shraniti za trenutke, ko želimo z malo truda narediti velik vtis. Najlepše uspejo s slivami, ki so zrele, a še dovolj čvrste, da jih lahko narežemo na tanke rezine.

Zavitek s slivami in lešniki

Če imamo raje bolj domače, bogate sladice, je tu zavitek s slivami in lešniki. Slive med peko postanejo mehke in sočne, lešniki pa dodajo prijetno oreškasto aromo in poskrbijo, da je vsak grižljaj nekoliko bolj zanimiv.

Tak zavitek je odličen še mlačen, nič pa mu ne manjka niti naslednji dan. Če ga seveda kaj ostane.

Preprosta krostata, tokrat s slivami

Ta recept je v originalu pripravljen z breskvami, a prav njegova preprostost kliče po sezonskih različicah. Ko so slive na vrhuncu, jih zato brez pomisleka uporabimo namesto breskev.

Osnova je listnato testo, čez katerega razporedimo sadje in prelijemo s smetanovo-jajčno mešanico. Dobimo nekakšno bližnjico do domače sadne pite – hrustljave ob robovih, mehke in sočne na sredini.

Izberimo nekoliko čvrste slive in jih narežimo na krhlje. Če so zelo sočne, jih lahko pred peko za nekaj minut položimo na papirnato brisačko, da testo ne bo preveč razmočeno, ali pa jih popečemo v ponvi.