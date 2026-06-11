Iz dveh sestavin in brez aparata: poletna sladica, ki je letos izpodrinila sladoled
Vsake toliko se zgodi, da iz stvari, ki jih že imamo doma, ustvarimo čudovit recept, ki si ga je vredno zapomniti. Takšen je tudi recept za zamrznjen grški jogurt – kremasto poletno sladico iz grškega jogurta in medu, ki je v zadnjih tednih osvojila naša srca (in brbončice).
In čeprav se osnova ne sliši prav obetavno – kako le bi lahko zamrznjen grški jogurt konkuriral pravemu sladoledu – smo receptu dali priložnost in v končnem rezultatu prav uživali. Tekstura je namreč kremasta, okus svež in ravno prav sladek, poleg tega pa ustvari popolno osnovo, ki jo lahko vsakič postrežemo nekoliko drugače: z jagodami, breskvami, pistacijami, granolo ali preprosto z dodatnim curkom medu.
Tako pripravimo zamrznjen grški jogurt:
Sestavine
- 500 g grškega jogurta
- 1 zvrhana žlica medu
Priprava
- Grški jogurt in med dobro premešamo, da dobimo gladko in enotno zmes.
- Prestavimo jo v posodo s pokrovom in postavimo v zamrzovalnik za najmanj 12 ur.
- Naslednji dan zmrzlino vzamemo iz zamrzovalnika in jo pustimo stati nekaj minut, da se nekoliko zmehča. Nato jo z vilicami grobo razdrobimo in prestavimo v multipraktik ali zmogljivejši mešalnik. Mešamo toliko časa, da ledeni kristali izginejo ter dobimo gladek in kremast sladoled.
- Tega vrnemo v zamrzovalnik še za približno dve uri, nato pa dobroto zajemamo z žlico za sladoled in postrežemo.
Najbolj zabaven del? Dodatki!
Zmrznjen grški jogurt je kot prazno slikarsko platno; dober je sicer že sam po sebi, z dodatki pa postane prava poletna sladica.
Mi ga najraje postrežemo s svežimi malinami in borovnicami, narezanimi breskvami, praženimi pistacijami, domačo granolo, limonovo lupinico, medom ali pa koščki temne čokolade.
Še posebej nam je všeč z vročimi pečenimi breskvami in pestjo pistacij, saj je končni rezultat videti, kot bi ga naročili v kakšni trendovski kavarni, pripravljena pa je iz sestavin, ki jih imamo pogosto že doma.