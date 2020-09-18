Jabolčni drobljenec Leaneen: Preprosta jesenska sladica z orehi in kepico sladoleda

Preprosta, dišeča in ravno prav domača sladica po receptu Nine Kastelic Vodičar, ki ustvarja priljubljeni kulinarični blog Leaneen.

Nino Kastelic Vodičar smo na Odprti kuhinji spoznali tudi nekoliko bolj osebno – skozi zgodbo o domači kuhinji, babičinih receptih in kulinaričnem izročilu, ki ga želi ohraniti tudi za prihodnje generacije. Tokrat pa je na vrsti recept: jesenski jabolčni drobljenec s polnozrnato pirino moko in orehi, ki dokazuje, da za dobro sladico ne potrebujemo zapletenih postopkov.

Ko je drobljenec pečen, s postrežbo ne odlašajmo, saj je najboljši še rahlo topel. Za kontrast med toplim sadjem in hrustljavim drobljencem mu dodamo še kepico vaniljevega sladoleda.

Jabolčni drobljenec z orehi

Za 4 osebe.

Jabolčni nadev

6 velikih jabolk granny smith

30 g vaniljevega sladkorja

1 žlička cimeta

Drobljenec

150 g polnozrnate pirine moke

80–100 g kokosovega sladkorja

80 g mletih orehov

ščepec soli

180 g masla

Za postrežbo

4 kepice vaniljevega sladoleda

Priprava