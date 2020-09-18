Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja

Jabolčni drobljenec Leaneen: Preprosta jesenska sladica z orehi in kepico sladoleda

Jabolčni drobljenec Leaneen FOTO: Nina Kastelic Vodičar/Leaneen
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Preprosta, dišeča in ravno prav domača sladica po receptu Nine Kastelic Vodičar, ki ustvarja priljubljeni kulinarični blog Leaneen.

Nino Kastelic Vodičar smo na Odprti kuhinji spoznali tudi nekoliko bolj osebno – skozi zgodbo o domači kuhinji, babičinih receptih in kulinaričnem izročilu, ki ga želi ohraniti tudi za prihodnje generacije. Tokrat pa je na vrsti recept: jesenski jabolčni drobljenec s polnozrnato pirino moko in orehi, ki dokazuje, da za dobro sladico ne potrebujemo zapletenih postopkov.

Ko je drobljenec pečen, s postrežbo ne odlašajmo, saj je najboljši še rahlo topel. Za kontrast med toplim sadjem in hrustljavim drobljencem mu dodamo še kepico vaniljevega sladoleda.

Jabolčni drobljenec z orehi

Za 4 osebe.

Jabolčni nadev

  • 6 velikih jabolk granny smith
  • 30 g vaniljevega sladkorja
  • 1 žlička cimeta

Drobljenec

  • 150 g polnozrnate pirine moke
  • 80–100 g kokosovega sladkorja
  • 80 g mletih orehov
  • ščepec soli
  • 180 g masla
  • Za postrežbo
  • 4 kepice vaniljevega sladoleda

Priprava

  1. Jabolka olupimo, jim odstranimo peščišča in jih narežemo na manjše kocke. Zmešamo jih s cimetom in vaniljevim sladkorjem.
  2. Jabolčne kocke enakomerno razporedimo po pekaču, velikem približno 18 × 24 cm.
  3. Za drobljenec zmešamo moko, kokosov sladkor, mlete orehe in sol. Dodamo na kocke narezano hladno maslo in vse skupaj med prsti drobimo toliko časa, da dobimo mešanico večjih in manjših drobtin.
  4. Drobljenec enakomerno razporedimo po jabolkih in pekač postavimo v pečico, ogreto na 180 °C.
  5. Pečemo približno 45 minut oziroma toliko časa, da se drobljenec zlato rjavo obarva, jabolka pa se zmehčajo.
  6. Postrežemo še rahlo toplo, po želji s kepico vaniljevega sladoleda.
Datum Objave: 28.10.2026 ob 06:10

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