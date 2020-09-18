Jabolčni drobljenec Leaneen: Preprosta jesenska sladica z orehi in kepico sladoleda
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Preprosta, dišeča in ravno prav domača sladica po receptu Nine Kastelic Vodičar, ki ustvarja priljubljeni kulinarični blog Leaneen.
Nino Kastelic Vodičar smo na Odprti kuhinji spoznali tudi nekoliko bolj osebno – skozi zgodbo o domači kuhinji, babičinih receptih in kulinaričnem izročilu, ki ga želi ohraniti tudi za prihodnje generacije. Tokrat pa je na vrsti recept: jesenski jabolčni drobljenec s polnozrnato pirino moko in orehi, ki dokazuje, da za dobro sladico ne potrebujemo zapletenih postopkov.
Ko je drobljenec pečen, s postrežbo ne odlašajmo, saj je najboljši še rahlo topel. Za kontrast med toplim sadjem in hrustljavim drobljencem mu dodamo še kepico vaniljevega sladoleda.
Jabolčni drobljenec z orehi
Za 4 osebe.
Jabolčni nadev
- 6 velikih jabolk granny smith
- 30 g vaniljevega sladkorja
- 1 žlička cimeta
Drobljenec
- 150 g polnozrnate pirine moke
- 80–100 g kokosovega sladkorja
- 80 g mletih orehov
- ščepec soli
- 180 g masla
- Za postrežbo
- 4 kepice vaniljevega sladoleda
Priprava
- Jabolka olupimo, jim odstranimo peščišča in jih narežemo na manjše kocke. Zmešamo jih s cimetom in vaniljevim sladkorjem.
- Jabolčne kocke enakomerno razporedimo po pekaču, velikem približno 18 × 24 cm.
- Za drobljenec zmešamo moko, kokosov sladkor, mlete orehe in sol. Dodamo na kocke narezano hladno maslo in vse skupaj med prsti drobimo toliko časa, da dobimo mešanico večjih in manjših drobtin.
- Drobljenec enakomerno razporedimo po jabolkih in pekač postavimo v pečico, ogreto na 180 °C.
- Pečemo približno 45 minut oziroma toliko časa, da se drobljenec zlato rjavo obarva, jabolka pa se zmehčajo.
- Postrežemo še rahlo toplo, po želji s kepico vaniljevega sladoleda.
Datum Objave: 28.10.2026 ob 06:10