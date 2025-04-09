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Jabolčni drobljenec: najpreprostejša jesenska sladica, ki vedno uspe (VIDEO)

Jabolčni drobljenec: najpreprostejša jesenska sladica, ki vedno uspe FOTO: Sonja Ravbar
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Jabolčni drobljenec je sladica, ki osvoji že z vonjem in pravzaprav ne potrebuje posebne priložnosti – dovolj je prvi hladen jesenski večer.

Pod zlato, masleno in zapeljivo hrustljavo skorjico se skrivajo vroča, sočna jabolka, odišavljena s cimetom, vaniljo in toplimi začimbami. Na še topel drobljenec položimo kepico vaniljevega sladoleda in pustimo, da se počasi topi ter steče med hrustljavo testo in mehka jabolka. Toplo in hladno, mehko in hrustljavo – kombinacija, pri kateri je skoraj nemogoče ostati samo pri eni porciji. Dodaten čar drobljenca je v tem, da je neverjetno preprost za pripravo in vedno uspe. Ne potrebujemo zahtevnega testa ali mešalnika, le nekaj preprostih sestavin, nastane pa sladica, ki odišavi celo hišo in deluje veliko bolj razkošno, kot je zahtevna za pripravo.

Sestavine

Za model velikosti 20 x 25 cm. Za res dober okus uporabimo polovico bolj kislih in polovico sladkih aromatičnih jabolk (na primer jonagold in granny smith).

Nadev

  • 1 kg jabolk
  • sok ene limone
  • 40 g rjavega sladkorja
  • zavitek vaniljevega sladkorja
  • 2 žlički cimeta
  • 1/2 žlice koruznega škroba

Drobljenec

  • 150 g gladke moke
  • 100 g masla (hladnega)
  • 80 g sladkorja, ščepec soli
  • po želji še 30 g ovsenih kosmičev in 30 g grobo sesekljanih oreščkov (mandlji ali orehi)

Priprava

  1. Pečico vključimo na 190 stopinj.
  2. Jabolka olupimo, odstranimo peščišča in narežemo na krhlje. Zmešamo jih s sladkorjem, sokom limone, cimetom, vaniljo in škrobom ter razporedimo po rahlo namaščenem pekaču.
  3. Za drobljenec zmešamo moko, sladkor in sol. Za še bolj hrustljavo izvedbo pa dodamo še ovsene kosmiče in grobo sesekljane oreščke.
  4. Dodamo hladno maslo, narezano na kockice, ter ga z mencanjem vtiramo v moko, dokler ne dobimo neenakomernih drobtin oziroma drobljenca (nekaj večjih koščkov namenoma pustimo, saj prav ti postanejo najbolj hrustljavi).
  5. Drobljenec potresemo po jabolkih in pečemo približno 40 minut, da je vrh zlato rjav, ob robovih pa začne brbotati sok.
  6. Pred serviranjem počakamo 10 do 15 minut, da se sadni sokovi malo zgostijo.
  7. Postrežemo še toplo, najbolje s kepico vaniljevega sladoleda.
Datum Objave: 19.9.2026 ob 06:09

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Jasmina Pirnar Krope
Jasmina Pirnar Krope (Yaska)Družina, kuharija in narava so moje drobtinice ljubezni. Ko vse to združim in v kuhinji skupaj z otrokoma ustvarjamo domače dobrote ter neprecenljive družinske spomine, v našem domu najlepše zadiši!
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