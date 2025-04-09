Jabolčni drobljenec: najpreprostejša jesenska sladica, ki vedno uspe (VIDEO)

Jabolčni drobljenec je sladica, ki osvoji že z vonjem in pravzaprav ne potrebuje posebne priložnosti – dovolj je prvi hladen jesenski večer.

Pod zlato, masleno in zapeljivo hrustljavo skorjico se skrivajo vroča, sočna jabolka, odišavljena s cimetom, vaniljo in toplimi začimbami. Na še topel drobljenec položimo kepico vaniljevega sladoleda in pustimo, da se počasi topi ter steče med hrustljavo testo in mehka jabolka. Toplo in hladno, mehko in hrustljavo – kombinacija, pri kateri je skoraj nemogoče ostati samo pri eni porciji. Dodaten čar drobljenca je v tem, da je neverjetno preprost za pripravo in vedno uspe. Ne potrebujemo zahtevnega testa ali mešalnika, le nekaj preprostih sestavin, nastane pa sladica, ki odišavi celo hišo in deluje veliko bolj razkošno, kot je zahtevna za pripravo.

Sestavine

Za model velikosti 20 x 25 cm. Za res dober okus uporabimo polovico bolj kislih in polovico sladkih aromatičnih jabolk (na primer jonagold in granny smith).

Nadev

1 kg jabolk

sok ene limone

40 g rjavega sladkorja

zavitek vaniljevega sladkorja

2 žlički cimeta

1/2 žlice koruznega škroba

Drobljenec

150 g gladke moke

100 g masla (hladnega)

80 g sladkorja, ščepec soli

po želji še 30 g ovsenih kosmičev in 30 g grobo sesekljanih oreščkov (mandlji ali orehi)

Priprava