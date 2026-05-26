Odprta Kuhinja
Jagodna marmelada: TOP 3 recepti

Kuhanje jagodne marmelade FOTO: kajakiki/Getty Images
Jagodna marmelada je nepogrešljiva domača klasika. Izbrali smo tri odlične recepte: klasičnega, z baziliko in z dodatkom rabarbare.

Domača jagodna marmelada je eden najlepših načinov, kako del zgodnjega poletja shraniti za poznejše mesece. Čeprav priprava na prvi pogled ni zahtevna, se pri kuhanju hitro pokaže, da rezultat ni vedno samoumeven: ena različica ostane prijetno sadna in svetla, druga je preredka ali preveč sladka. Veliko je odvisno od izbire jagod, razmerja med sadjem in sladkorjem ter same dolžine kuhanja.

Ker jagode vsebujejo veliko vode in razmeroma malo pektina, obstaja več načinov priprave. Nekateri prisegajo na želirna sredstva, drugi na počasnejše reduciranje, tretji gostoto dosežejo z dodatkom rabarbare, ki prispeva tudi prijetno svežino. Pomembno je predvsem, da sadja ne kuhamo predolgo, saj tako izgubi značilno aromo in intenzivno rdečo barvo.

V nadaljevanju smo izbrali tri odlične recepte: klasično različico z gorenjske kmetije, nekoliko sodobnejšo marmelado z baziliko ter pripravo brez želirnih sredstev.

Kako pravilno steriliziramo kozarce

Pri domači pripravi ni pomembna le kakovost sadja, temveč tudi ustrezno pripravljeni kozarci. Pred polnjenjem jih je priporočljivo segreti v pečici na približno 50 stopinj, saj tako zmanjšamo možnost temperaturnega šoka ob stiku z vročo vsebino.

Tudi pokrovčke je dobro razkužiti z žganjem ali rumom, kar pomaga preprečiti razvoj plesni med shranjevanjem. Marmelado vedno nalijemo v še vroče kozarce, jih tesno zapremo in pri klasičnih pokrovčkih za nekaj minut obrnemo na glavo. Tako se ustvari boljši vakuum, zaradi katerega bo shranek brez težav počakal do naslednje sezone jagod.

Kozarce pred polnjenjem segrejemo na približno 50 stopinj, pokrovčke pa razkužimo z žganjem ali rumom. FOTO: Nat and Cody Gantz/Getty Images/Image Source

Jagodna marmelada z gorenjske kmetije

Ta recept navduši z ravno pravšnjo sladkostjo in kratkim časom kuhanja, zaradi katerega jagode ohranijo lepo barvo in poln okus. Gre za preprosto domačo različico, kakršno že leta pripravljajo na gorenjski kmetiji Markuta.

Jagodna marmelada z baziliko

Marmelada z baziliko je nekoliko sodobnejša različica, pri kateri jagode najprej maceriramo, nato pa tekočino reduciramo v gost sirup. Dodatek sveže bazilike poskrbi za nepričakovano aromo, ki odlično poudari sladkost jagod.

Jagodna marmelada brez želirnih sredstev

Pri tej različici gostoto dosežemo povsem naravno, s pečeno rabarbaro in daljšim kuhanjem sadja. Rezultat je aromatična marmelada polnega okusa, v kateri se sladkost jagod lepo prepleta z nežno kislino rabarbare.

Datum Objave: 26.5.2026 ob 06:05

Mateja DelakordaKuhanje, to so moji trenutki! Zvok sekljanja, cvrčanje olja, vonjave iz pečice, na mizi pa cvetlice.
